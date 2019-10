¿El dinero puede comprar el amor?

Amor no es igual a relación de pareja ni viceversa, y tanto el amor como el dinero, son solo partes de ese rompecabezas.

No, el dinero no compra el amor, pero si compra la estabilidad que necesita.



Primero que nada tenemos que distinguir los términos, amor no es igual a relación de pareja ni viceversa, y tanto el amor como el dinero, son solo partes de ese rompecabezas.



Y yo sé que esto podrá ser un gancho al hígado para muchos románticos, el saber que el amor nunca ha sido ni será suficiente para mantener una relación en el largo plazo, pero dentro de esta sociedad tan mercantil, era difícil que las relaciones amorosas escaparan de la influencia del dinero.



Al contrario de lo que piensa la mayoría, el amor no es un asunto complejo, es un sentimiento noble que fluye sin esfuerzo, no es necesario pelear por él, tampoco esforzarse, sin embargo en las relaciones de pareja existen muchas más variables; el apego, el dinero, las aficiones, las costumbres, lo sexual y hasta el grado de inteligencia y cultura, entre muchas otras. Sin duda, un tema con muchas aristas, y esas aristas con otras tantas más, sin embargo, para efectos de este artículo lo acotaremos únicamente a la correlación que existe entre el dinero y el amor de pareja.



Algunas estadísticas sugieren lo que ya muchos intuían empíricamente, que lo que gastamos en una primera cita influye en si habrá un encuentro sexual esa misma noche o no, lo que se gaste en las subsecuentes influye en la creación de un noviazgo duradero o fallido, lo que se gaste durante el noviazgo influye en la decisión de aceptar casarse o no, y por último, el tener una fuente estable y suficiente de ingresos determinará el éxito del matrimonio a futuro.



Pero recordemos que el dinero no deja de ser solo un medio, no hay porque satanizarlo o beatificarlo, solo saber que si entendemos y manejamos bien las finanzas que existen detrás de las relaciones de pareja mejorarán nuestras posibilidades, en primera, de encontrar pareja y, en segunda, de llevar a buen puerto la relación.



Así que siendo de esta manera, aquí te van los 10 tips del manejo financiero en pareja.

Honestidad

Ser honestos antes de casarse sobre sus situaciones financieras y hablar sobre sus metas a futuro.

Metas individuales, vida en pareja

Vivir en pareja no quiere decir que tengamos que abandonar nuestras metas personales, de hecho sería un error, ya que en el mediano y largo plazo generaría frustración e insatisfacción que a su vez dañaría la relación.

Comunicación

Hay que platicar sobre sus metas individuales y comunes, es importante ver que dichas metas no se contrapongan, sino al contrario, se potencien entre sí.

Respeto

El respeto es fundamental, en realidad no debemos comprender la meta del otro, sino respetarla y apoyarla si está en nuestra mano.

Planeación

Hay que hacer planeación financiera en pareja y también de manera individual.

Cada quien sus compromisos

No prestar la línea de crédito a la pareja como algo habitual. Esto es muy usual, sin embargo, en ocasiones uno de los integrantes puede quedarse colgado con las deudas, por ello, aun cuando haya mucho amor, es recomendable que cada quien se haga cargo de sus obligaciones.

Educación

Aprendan finanzas personales, ya que una mala situación económica individual debilita la fortaleza de la pareja y daña los lazos de afecto además de generar tensión.

Diversión

Diviértanse económicamente. Es necesario destinar un porcentaje de los ingresos al esparcimiento, ya que de no hacerlo, en el mediano plazo podrían aburrirse de vivir juntos.

Previsión

Creen un fondo de emergencia. Hay que estar preparados para los gastos inesperados o la pérdida del empleo para que no sufra la situación económica familiar.

Presupuesto

Es importante crear un presupuesto realista y en equipo. También se necesita actualizarlo periódicamente según vayan cambiando las necesidades económicas.



Ya lo sabes, si aplicas esto no te aplicarán la de Tin Tan: