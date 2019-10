Cómo los filántropos multimillonarios Bill y Melinda Gates resuelven sus desacuerdos

The New Employee Manual

Entonces, si estás trabajando con amigos, familiares o cónyuge, ¿qué puedes aprender del ejemplo de los Gates? Asegúrate desde el principio de compartir valores. Si sientes que la balanza no funciona, trata de hablar, no te contengas, porque además de dañar tu relación profesional, también puedes afectar los aspectos personales. Y, por último, lidera con sus puntos fuertes y confía en que la otra persona te apoyará, ya sea para aconsejarte o para impulsarte a luchar por algo con todo el corazón.

“Algunas personas ven a Melinda como el corazón de nuestra organización, el núcleo emocional. Pero del mismo modo que ella sabe que soy más emocional de lo que la gente piensa, sé que ella es más analítica de lo que muchso creen. Cuando me entusiasmo mucho con algo, cuento con ella para asegurarme de que sea una iniciativa realista”, explicó Bill. “También me encanta verla reunir la mezcla correcta de personas para resolver un problema. Ella me ayuda a entender cuándo puedo presionar más a nuestros equipos (como casi siempre lo hacía en Microsoft) y cuándo tengo que calmarme”.

“Estaba acostumbrado a estar a cargo. Me había quedado en casa con nuestros hijos, así que estaba reiniciando mi carrera. Hubo momentos en que sentí esa disparidad, en las reuniones cuando era reticente y él era voluble, o cuando la persona con la que nos reuníamos se dirigía a Bill en lugar de a mí”, recordó Melinda. “Siempre ha sido importante para nosotros ser socios iguales en el trabajo de nuestra fundación. Hemos aprendido a través del tiempo a intercambiar comentarios en casa sobre los tiempos en la oficina cuando no logramos ese objetivo”.

