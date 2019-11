Las 7 etapas inevitables del dolor antes de triunfar

El éxito es una escalada. Es un viaje. Es de por vida y está construido con altibajos ondulantes e impredecibles.

El éxito es una escalada. Es un viaje. Es de por vida y está construido con altibajos ondulantes e impredecibles. Siempre se basa en el riesgo, el cambio y el desarrollo personal. El viaje te enseña a lidiar con el fracaso. Aprende a levantarse de todos modos y a avanzar hacia tus sueños. Muchos comienzan su viaje sin problemas, sin embargo, el éxito rara vez, o nunca, llega plenamente a este tipo de camino. Si quieres cosechar triunfos, debes tener la capacidad de recuperarte.

Te doy las siete etapas del dolor por las que habrás de pasar antes de lograr tus metas.

1. Sentirás dolor

Toda persona exitosa va por un camino doloroso. El sufrimiento es una parte integral y esencial de cualquier búsqueda real de éxito. Nada sobre la gloria es fácil, pero cada historia dolorosa tiene el potencial de tener un final triunfo. También puedes aceptar el sufrimiento como compañero de viaje, en lugar de resistirlo y crear más lucha. Ve cada día como una jornada en la que estás bendecido con nuevas oportunidades para comenzar desde el lugar donde te encuentras. La incertidumbre y el estrés son inevitables. Ambos te instan a hacer ajustes para mitigar sus efectos, guiándote hacia un mayor éxito. Un poco de estrés puede empujarte en una dirección positiva.

2. Querrás darte por vencido prematuramente

A medida que avances en tu camino emprendedor, experimentarás momentos intensos de desesperanza. Es durante estos tiempos que debes aferrarte a tu visión y recuperar el control de tu motivación. Debes prepararte mentalmente para luchar contra esa pequeña voz dentro de tu cabeza que se convierte en una fuerza a vencer cuando tienes que esforzarte para seguir adelante cuando no tienes ganas. La forma más rápida de descarrilar tus sueños es rendirte cuando las cosas se ven sombrías. Los exitosos perseveran y se levantan.

3. Perderás las relaciones

A medida que tengas éxito, habrá un puñado de personas que no estarán dispuestas a apoyarte. El éxito requiere una enorme cantidad de esfuerzo y sacrificio. El trabajo y el tiempo que necesitas poner en tu viaje no serán tolerables para aquellos que sienten que les debes dedicar más tiempo, esfuerzo o energía. Es probable que pierdas las relaciones con aquellos que no comparten apasionadamente tu visión. A medida que triunfes, tu camino se estrechará; hay menos personas en la cima.

4. La gente te desanimará

Existe la creencia popular de que debes mantener tus sueños cerca de tu pecho, porque si los compartes te los pueden robar o menospreciar. La mente humana está programada para creer en lo negativo. Estos pensamientos son extremadamente contagiosos y cuando decides tomar el camino difícil debes enfrentarte a una audiencia llena de personas de mente pequeña que intentan asustarte y desanimarte. Estas son las personas que quieren infundir tanto miedo en ti que te encoges. Tienes que hacerte inmune a estas influencias cuando inicies tu búsqueda del éxito. Trabaja en silencio y deja que tu éxito sea la forma de hablar.

5. Serás odiado sin ningún motivo

La realidad es que las personas no tienden a querer a otras personas exitosas. Hay celos que vienen con ser diferente, sobresalir y perseguir humildemente tus sueños. Las personas pequeñas odian a aquellos que tienen o hacen todo lo que a ellos les falta. Lidiar con los celos puede ser difícil, especialmente si deseas mantener tus relaciones con ciertas personas o si son una parte importante de tu vida. Es posible que debas dejarlos ir. En realidad, siempre habrá un cierto porcentaje de personas a las que no les ‘caerás bien’, sin importar quién seas o qué hagas. Usa a estas personas y experiencias como entrenamiento de resistencia y razones para alimentar tu fuerza. El éxito es siempre la mejor venganza. Aprende a dejar que tus enemigos te hagan mayor.

6. Dudarás de tí mismo

Nueve de cada diez veces, cuando comienzas una nueva empresa, sentirte completamente paralizado. Es porque dudas de ti mismo. Algunas veces puedes dudar de tu conocimiento, decisiones que ya has tomado y de tus instintos. Toda esta duda crea un conflicto interno sobre lo que debes hacer para avanzar. Dudas porque no quieres tomar las decisiones equivocadas y terminar cometiendo un error irrecuperable. Ten en cuenta que no hay errores irrecuperables, solo hay nuevas direcciones. Debes superar tus dudas y no permitir que se asocie con retraso. La duda y la demora, cuando se combinan, descarrilan el éxito. En tu viaje, confía en que no existe lo equivocado. La única opción incorrecta es no hacer una elección y quedar paralizado. Es probable que siempre sientas cierto nivel de duda, pero puedes elegir no dudar de tu elección para estirarte y crecer. Las dudas son una parte inevitable del éxito. Lo importante es que actúes a pesar de ellas.

7. Fallarás

La toma de riesgos es el corazón de cualquier búsqueda de éxito. Debes saltar al vacío de lo desconocido y ver qué pasa. Cuando te esfuerzas por alcanzar el éxito, siempre te enfrentarás a elecciones que implican riesgos. La inseguridad es, por naturaleza, aterradora. Puedes perder los ahorros de tu vida o tu reputación. Te arriesgas a la crítica y la humillación. Es probable que tengas que recoger las piezas y comenzar de nuevo, una y otra vez. En cualquier camino hacia el éxito, renuncias a lo que sabes por lo que podría ser. La esperanza es tu droga. Las recompensas pueden ser muy buenas, pero también puede ser costosas. Fracasarás y tendrás que levantarte. Cada riesgo que salió mal es realmente un riesgo que salió bien porque te lleva en una nueva dirección para asumir una nueva aventura. El fracaso ayuda a cultivar la virtud de la resiliencia que necesitarás para lograr el éxito a largo plazo.

Bono: Todo valdrá la pena

Para lograr cualquier cosa, debes pensar de manera positiva sobre lo que estás haciendo. Tienes que creer que tendrás éxito y debes confiar en el proceso. Cuando se combinan los pensamientos y las acciones correctas, no hay nada que no puedas lograr. Con la idea, la actitud y los pensamientos adecuados, una lucha en realidad no es más que otro componente esencial de su éxito.

Cuando te enamoras de una gran idea, el destino te empujará a seguir ese camino. Tu visión puede impactar el mundo, pero realmente debes quererlo. La visión es el premio, no el dinero o los resultados finales. Para eso estás realmente aquí, ¿no? Para tener un impacto, para hacer una diferencia. Solo puedes conocer tu significado a través del impacto que tienes sobre los demás.

Al ver que tu éxito mejora e influye positivamente en las vidas de los demás, sabrás que todo valió la pena. No creo que el "destino" sea un lugar. Creo que el destino es un sentimiento. Es la experiencia que se siente al mover a otros profundamente, de ayudar y contribuir al mundo en general. Ese tipo de destino hace que valga la pena la lucha del que encontramos en el camino.