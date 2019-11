Michelle Obama publicará su autobiografía en 24 idiomas

February 26, 2018 2 min read

La autobiografía de Michelle Obama es uno de los libros más esperados de este año. La exprimera dama de los Estados Unidos dio a conocer que estará a la venta el próximo 13 de noviembre.



Este domingo Michelle Obama tuiteó que escribir su libro llamado Becoming ha sido una experiencia personal profunda y que espera que su viaje inspire a los lectores para encontrar el coraje para convertirse en lo que sea que quiera que aspiren a ser. “No puedo esperar para compartir mi historia”, dijo.



Hasta el momento los seguidores de Michelle Obama han mostrado su expectativa por el libro con más de 23 mil retuits y casi 130 mil 'me gusta'.

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can't wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK