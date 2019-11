Hay que reinventar nuestro futuro

Con el advenimiento de la inteligencia artificial nuestro cerebro va a necesitar una actualización.

March 13, 2018 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hace unos días Paul Collins publicó en la revista The New Yorker un artículo muy provocador: El libro de 1968 que trató de predecir cómo sería el mundo del 2018. Dicho libro se basó en una conferencia en 1968 en donde dividían a los jóvenes de los viejos, no dejaban hablar a los jóvenes, no había mención a la guerra de Vietnam, el reclutamiento forzoso por lotería o la discriminación racial, y se leía un sesgo hacia la continuidad de los modelos de negocio de las empresas predominantes en ese momento, las cuales se proyectaban hacia el futuro. Un asistente joven lo resumió muy bien: él no quería que le dijeran cómo iba a ser el futuro. Los jóvenes de su generación querían inventar el futuro.



Muchas de las innovaciones recientes en la manufactura suponen que los problemas de todos los países son parecidos: escasez de trabajadores, altos costos laborales, y calidad variable de productos. Las soluciones tecnológicas de Estados Unidos, Japón y Europa están orientadas hacia ese mundo. México necesita otras soluciones innovadoras. Necesitamos innovar en la manera en que construimos nuestras ciudades, en el diseño de nuestros gobiernos y su relación con las personas y las empresas, y en soluciones tecnológicas que aumenten las capacidades de la gente, no que la sustituyan.

La computadora personal fue un upgrade a las capacidades humanas. Súbitamente pudimos ordenar nuestra vida en archivos digitales, escribir sin gastar papel, llevar contabilidades gigantescas, simular modelos ingenieriles y matemáticos altamente complejos, sustituir nuestras bibliotecas y fonotecas personales, y hasta entretenernos y comunicarnos con el resto del mundo.



El coche sin conductor será un upgrade similar: podremos utilizar el tiempo que hoy usamos luchando con el tráfico en trabajar, entretenernos, dormir. Elon Musk, Bill Gates y otros piensan que con el advenimiento de la inteligencia artificial nuestro cerebro va a necesitar una actualización, y ya están trabajando en coprocesadores y ayudas cibernéticas para mejorar nuestras capacidades cognitivas. Las ciencias de la vida eventualmente harán seres humanos mejorados genéticamente con capacidades mejoradas para enfrentar los retos del futuro.



La pregunta es si estas tecnologías estarán al alcance de todos o solamente serán para una élite. Lo segundo es mucho más probable. La pregunta también es qué tecnologías y tendencias son las que impactarán al ser humano común. Un ser humano que ya no quiere ser dueño de una casa o un coche, que vive más en el espacio digital que en el real, que prefiere acumular experiencias que cosas, y que no está tan involucrado políticamente como sus pares de 1968.



Si la forma de vida de los jóvenes actuales se impone, habrá más servicios y menos manufacturas, más tecnologías de información y comunicación que objetos físicos, y también quizás nuestra especie consuma menos energía y recursos naturales. La educación será más importante en las prioridades de los países que las carreteras, y los gobiernos tendrán que ser más imaginativos para cobrar impuestos. Es probable que los bancos y los gobiernos ya no administren cómo se produce, intercambia o acumula el dinero, y se consolidará el poder de la élite actual que está reinventando el futuro.

Quizás con esta perorata lo único que quiero decir, queridos lectores, es que tenemos que reinventar nuestro futuro. Esa es la razón por la cual innovamos, tomamos riesgos tecnológicos, modificamos el entorno de negocio en el que nos movemos. Tomemos las riendas de esa reinvención: no dejemos que otros inventen nuestro futuro. Refugiarnos en los siglos pasados es de poca utilidad: si no tomamos las riendas de nuestra propia innovación, la de nuestra reinvención personal, la de nuestros negocios, la de nuestros mercados, alguien lo hará por nosotros, y es posible que el resultado no nos agrade.