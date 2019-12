Fallece Charles Lazarus, fundador de Toys R Us

March 22, 2018 1 min read

La marca Toys R Us está pasando por momentos realmente dificieles. No solo ha decidido cerrar sus tiendas en las últimas semanas, este jueves 22 de marzo anunció que su fundador Charles Lazarus falleció a los 94 años.

There have been many sad moments for Toys"R"Us in recent weeks, and none more heartbreaking than today's news about the passing of our beloved founder, Charles Lazarus. Our thoughts and prayers are with Charles' family and loved ones.