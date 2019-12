Cómo usar Facebook efectivamente para conseguir clientes

¿Cansado de ganar "likes" pero no clientes? estas recomendaciones te ayudarán a sacarle el máximo provecho a la red social más poderosa.

¿Cansado de ganar “likes” pero no clientes? estas recomendaciones te ayudarán a sacarle el máximo provecho a la red social más poderosa actualmente para que se convierta en una herramienta clave, que te sirva para conectar con las personas que te importan, quienes eventualmente se convertirán en tus clientes.



¿Quieres descifrar el código para conseguir clientes a través de Facebook? porque por más que publicas no tienes resultados o por el contrario, estás por incursionar en la red social con tu perfil de negocio pero no sabes por dónde empezar.



Antes que nada, debes tener claro qué lugar ocupa Facebook en tu proceso de venta. No es más que un medio más para encontrar clientes potenciales, como cualquier otra actividad de marketing, que te reportará personas interesadas en tus servicios.



La potencia de Facebook radica en ser una gran base de datos reales que puedes usar a tu favor para ponerte frente a las personas que te importan.



A pesar de su potencia, debes tener claro que tu perfil de negocio en esta red social, no es la única manera de hacer marketing, es tan sólo una rebanada del pastel, y dos: que no te pertenece y que no sustituye de ninguna manera a una página web. Si realmente vas en serio con tu negocio.



Sobre todo, hoy en día que sus cambios de algoritmo están a la orden del día y que afectan dramáticamente el alcance de las publicaciones orgánicas (gratuitas), obligando más que nunca a pagar para llegar a un mayor número de personas.



Aunque Facebook es clave para hacer que te encuentren clientes potenciales y para conectar con los que ya forman parte de tu red, no es un lugar para vender directamente. Al ser una red social, el motivador principal para estar ahí, es socializar.

Por lo tanto, funciona como un canal más para comunicar lo que tienes que ofrecer y ponerte en servicio de una manera que se sienta que no estás vendiendo, la mayor parte del tiempo.



¿Cómo lograrlo? aplica las siguientes recomendaciones para que pases de recolectar “likes” a conseguir interesados que estén dispuestos a pagar por tus servicios y que tus esfuerzos de marketing te arrojen los resultados que esperas.

Da una razón para que la gente se interese por ti

No sólo en Facebook, sino en toda tu comunicación. Una de las ventajas de Facebook, como canal, es que te ayuda a construir marca, alimentando la percepción que se tiene de ti y posicionándote como una persona confiable y que sabe de lo que habla, si lo utilizas para contribuir con información útil y que responda a las preguntas de tus clientes.



Así que evita convertir tu página en un tablón de anuncios, comparte contenido que sea relevante para las personas que pretendes se conviertan en tus clientes. Si tienes un blog o creas contenido en cualquier formato, es un medio que te ayuda a difundirlo.



La base del marketing moderno es acerca de crear conexión y confianza. Facebook puede ser un gran aliado para conseguirlo.

Úsalo para mandar tráfico a tu web

Tu página web es la tienda online, donde te vendes tú 24/7 y herramienta clave, en conjunto con Facebook para conseguir clientes potenciales.



Ciertamente Facebook debe servir a tus propósitos de negocio y estar a tu servicio y no al revés, por lo tanto, es de vital importancia que estés consciente de esto y te plantees tener una página web y si ya cuentas con ella, hacer que realmente juegue un papel importante en tu proceso de venta.



Cuando te enfocas sólo en construir una base de fans en Facebook, realmente no tienes la facultad de volver a contactar una y otra vez a las personas que te siguen, ya que dependerá de la plataforma si muestra tus publicaciones, además no tienes conocimiento de quiénes interactúan o no.



Una estrategia altamente efectiva y recomendable que puedes trabajar en conjunto con Facebook y tu sitio web, es el email marketing, que te ayuda a capturar prospectos, de los cuales, si tienes el contacto (a diferencia de Facebook), para mantener una interacción frecuente y en última instancia vender, estrategia que te resultará más efectiva para traerte una entrada constante de clientes, que trabajando Facebook por sí solo y que puedes acelerar con la ayuda de anuncios.

Hazlo real y humaniza tu perfil de negocio

Muéstrate, evita colocar tu logo como imagen de perfil y usa una fotografía tuya. Recuerda que las personas compramos a personas y que queremos ponerle cara a quien le vamos a comprar.



Si eres un profesional independiente, evita hablar en plural, sé genuino, no quieras verte más grande de lo que eres por temor a ser rechazado.

Habla de tú y sé coherente con la imagen que quieres transmitir, no vale mostrarte distinto en lo offline.

Por supuesto, no hace falta que te diga que seas profesional y evites usar imágenes de mala calidad, faltas de ortografía y no tener toda la información que los interesados necesitan para contactarte.



En Facebook, no se trata de estar todo el día publicando, se trata de hacerlo con estrategia. Realmente lo que determinará si te compran o no, es la calidad de tu presencia en la red social y si alcanzas a la gente a la que realmente le interesa lo que vendes.

Si consideras que tu presencia en Facebook cumple con las mejores prácticas, compartes contenido útil e intentas llevar tráfico a tu web pero no consigues clientes, este training gratuito te ayudará a identificar el eslabón suelto y te dará las claves para que tu marketing sea potente.