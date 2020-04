El fundador de MGA Entertainment, Isaac Larain, creador de las muñecas Bratz, está aliándose con inversionistas para salvar 400 de las 735 tiendas Toys "R" Us del cierre.

March 27, 2018

Isaac Larain declaró que quiere salvar a este “ícono estadounidense” y para hacerlo se ha aliado con dos inversionistas para reunir 200 millones de dólares para evitar el cierre de 400 de las 735 tiendas de Toys “R” Us.



Además, Larain abrió una página en GoFundMe para recaudar más dinero de las personas que aman esta tienda de juguetes. Hasta ahora ha recaudado alrededor de 5,000 dólares.

Pese a que la situación de Toys “R” Us es difícil, pues su deuda asciende a los 5,000 millones de dólares, Larain declaró en una entrevista para MGA Entertainment que no es imposible salvarla:“Durante mi vida como emprendedor, a menudo me decían que no se podía hacer algo, que ninguna muñeca podía desafiar a Barbie. Y aún así lo logramos”.



Y es que recuerda Larain, sus primeros juguetes fueron vendidos en Toys “R” Us en 1979 y la cadena fue crucial para el crecimiento de MGA que, además de las Bratz, también está detrás de la marca Little Tikes.



Por otro lado Larain ya hizo una oferta por separado para comprar Toys “R” Us Canadá aunque no reveló detalles.

Mientras tanto, las ventas de liquidación de Toys “R” Us comenzarán este viernes.



El 20% de las ventas de MGA se efectúan en Toys “R” Us. “Tengo 1,200 personas en Hudson, Ohio, fabricando “Little Tikes”, dijo Larain. “Sin Toys 'R' Us voy a tener que recortar a algunas de ellas”.