8 hábitos comprobados para lograr el éxito definitivo

Construye los hábitos que siempre has querido.

April 2, 2018 9 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Somos el resultado de los comportamientos que repetimos o como dijo Aristóteles, “el éxito no es una acción, sino un hábito”.

Emprendedores top y miembros de The Oracles, grupo de mentores de alto impacto, nos compartieron un hábito mental que los llevó al éxito y cómo cultivarlo en ti mismo.

1. Lewis Howes: Visualiza tus objetivos

Lewis Howes, ex atleta profesional, en el top 100 de podcast hosts globales, autor del best-seller del NYT The School of Greatness, y creador de The Millionaire Morning. Síguelo en Facebook, Instagram y YouTube.

Desde que era un atleta en la prepa, he visualizado mis objetivos como si ya estuvieran sucediendo. He usado esta práctica de visualización durante décadas y ha ayudado a mi carrera como atleta, a los logros de mi negocio y a mis emprendimientos con los que he logrado tener un impacto masivo a nivel global a través de los medios.

No hay una forma correcta de visualizar, es cuestión de tomarte un tiempo cada mañana o cada noche, cerrar tus ojos y darle play a tu película mental en la que veas cómo será tu vida cuando hayas alcanzado tus sueños.

Esta práctica prepara tu mente para creer que tu objetivo final ya pasó, así que cuando llegue el momento de actuar estarás seguro y listo para hacerlo.

2. Barbara Corcoran: Actualiza tus cassettes mentales

Barbara Corcoran, fundadora de The Corcoran Group y juez en Shark Tank Estados Unidos.

Todos tenemos cintas viejas en nuestra cabeza que escuchamos cada vez que surge una oportunidad. Yo era una estudiante terrible, así que durante años, me repetía en mi cabeza un cassette que reforzaba viejas creencias negativas sobre mi misma. Le ponía play a la cinta y entraba a una junta convencida de que no tendría éxito ni obtendría lo que quería.

Pronto me di cuenta de que mis viejas cintas ya habían expirado y me estaban estorbando, así que me hice el hábito mental de actualizar su contenido. Cambié los “no eres muy buena para esto” por “¡Eres increíble para esto! ¡Demuéstrales lo que tienes!”

Grabar encima de viejos cassettes mentales fue el hábito que más ha contribuido a mi éxito.

3. Sharran Srivatsaa: Renueva tus creencias durante 5 minutos al día

Sharran Srivatsaa, inversor ángel y presidente de corredores en Douglas Elliman, en la región occidental; en cinco años hizo que Teles Properties creciera a 10 veces su tamaño.

Aunque visualizarte y poner tus objetivos es esencial, hay una práctica muy simple que puedes hacer todos los días para que tus objetivos cobren vida. Tómate 5 minutos diarios para escribir tus objetivos en presente con un resultado específico, como si ya los hubieras logrado.

Por ejemplo, puedes escribir: “Tenemos 2,500 clientes pagándonos $99 al mes por servicios” u “Operamos 32 edificios y generamos 128 mil dólares de ingresos mensuales.”

El hecho de escribir y revisar tus objetivos diariamente de memoria reconecta tu sistema nervioso creando un enfoque único. También te da total claridad sobre lo que tu subconsciente debería estar pensando todos los días.

4. Jonathan Gilinksi: Llega 15 minutos antes a todo

Jonathan Gilinksi, emprendedor en serie, Director ejecutivo de CapsCanada y fundador de Capsuline; síguelo en LinkedIn y Twitter.

La puntualidad por sí sola te llevará lejos en la vida. Mientras crecía me propuse llegar temprano a todos lados. Aunque en ese momento no me daba cuenta, me estaba predisponiendo para ser un hombre exitoso.

Mi lema es: “El vendedor que llega tarde nunca cierra la venta.” Esto no puede ser más cierto. Llegar tarde a una reunión es empezar la discusión con el pie izquierdo. Es muy difícil recuperarse de esa mala primera impresión. Llegar tarde básicamente dice: “Mi tiempo es más importante que el tuyo”. Esto es algo que ningún empresario quiere escuchar.

Para los que no han cultivado esta habilidad esencial y siempre llegan tarde, mi sugerencia es que hagan un esfuerzo consciente por llegar 15 minutos antes a todos lados. No importa si es tu clase en el gimnasio, una reservación para cenar o la junta de negocios de tus sueños, llega temprano.

Esto te dará tiempo para ordenar tus pensamientos y calmar los sentimientos de ansiedad que puedas tener. Como dijo el gran filósofo Bertrand Russell: “En el ordinario negocio de la vida, la puntualidad es… necesaria.”

5. Shaun Rawls: Ve por el ‘No’

Shaun Rawls, emprendedor de toda la vida, fundador y CEO de Rawls Consulting.

Todo el mundo quiere escuchar “Sí”, pero la forma en la que manejes el “No” te hará trascender.

La mayoría de la gente pone la mira en objetivos que sí puedan lograrse a lo largo del día; se preocupan si escuchan un “No”, y se sienten defraudados cuando eso pasa. Pero al tratar de evitar el “No” se pone demasiada presión en uno mismo, dejándote tieso, sin divertirte y a al final, sintiéndote menos exitoso.

Yo he aprendido que el “No” es una parte muy importante del proceso del “Sí”. Acéptalo. En lugar de evitar el “No” aprendí a “¡Ir por el no!” Se convirtió en mi objetivo principal de cada día. La diferencia entre “querer el no” y “evitar el no” es fundamental. Mi miedo innato al rechazo prácticamente desapareció. Me hice mejor, más rápido e hice mucho más dinero.

Recuerden: todos los Sí que quieren están enterrados en una tonelada de No. Pon una meta de cuántos No tienen que lograr al día. “¡Vayan por el No!” Les apuesto que se convertirá en el hábito más importante que construya su imperio.

6. Kenny Rueter: Quita todos los distractores

Kenny Rueter, cofundador de Kajabi.

Siempre he sido fan de una frase de Antoine de Saint-Exupéry: “La perfección se logra no cuando no haya nada más que agregar, si no cuando no hay nada más que quitar.”

Esto resume la forma en la que veo los negocios, la plataforma de mi software y la vida misma. Con tantas distracciones disponibles, la verdadera esencia del progreso es el pensamiento profundo, emparejado con la simplicidad. Para lograr esa simplicidad, tienes que remover lo que no necesitas.

Intenta esto: lleva un registro de tus actividades diarias por un tiempo. Luego de cierto periodo, revísalas. Te sorprenderá la cantidad de distracciones innecesarias que te consumen tiempo.

Quita estas distracciones y tendrás tiempo para el pensamiento profundo que cambiará tu vida y para los avances profundos en tu carrera que sólo vienen cuando les haces espacio.

7. Sweta Patel: Ponte en una burbuja

Sweta Patel, fundadora de Silicon Valley Startup Marketing que ha aconsejado a más de 200 startups de gran crecimiento en sus primeras etapas; síguela en Facebook e Instagram.

Mientras crecía, mis amigos se preocupaba por las tendencias y la cultura pop. Desde que me deshice de mi televisión a los 16, me volví una especie de ermitaño. En lugar de imitar el comportamiento distraído de mis amigos, me puse en una burbuja rodeado únicamente de otros individuos igual de motivados que yo.

Desafiar la “norma” y enfocarme en mi gran misión hizo que relacionarme con las personas promedio fuera difícil. Sin embargo, para lograr la excelencia, en ocasiones tienes que distanciarte del promedio.

Al final, mi disposición de hacer los sacrificios sociales necesarios para priorizar mi misión me ayudó a ser exitoso. Desde entonces he hecho muchas conexiones valiosas: gente que apoya mi éxito, que quiere que gane y que entiende mi motivación en los negocios. Enfoca tu tiempo en las cosas que importan, cambiará tu perspectiva sobre la gente y los negocios.

8. Marina Rose: Invierte en ti mismo y actúa

Marina Rose, QDNA, fundadora y desarrollada de Quantum DNA Acceleration, una técnica revolucionaria para el crecimiento cuántico en salud, vida y negocios. Síguela en Facebook.

El éxito es la habilidad de hacer lo que amas todos los días. Para ser exitoso, tienes que saber qué es lo que amas, quién eres en tu centro y ser lo suficientemente valiente para actuar en consecuencia.

Invertir en ti mismo requiere perseverancia y determinación. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas, pero para lograr tus objetivos tienes que estar dispuesto a enfrentar tus miedos. Puede que te de miedo invertir en ti mismo. Sin embargo, no hacerlo es peor, una vez que te das cuenta del costo de tu falta de acción: desperdicias oportunidades, tiempo, aprendizaje y potencial.

La única diferencia entre lo que eres y lo que quieres ser es lo que haces.

