Programé mi día como Elon Musk y esto es lo que sucedió

Esto es lo que me enseñó manejar mi jornada en porciones de cinco minutos y saltarme el desayuno.

May 7, 2018 4 min read

¿Qué sucede cuando tratas de organizar tu día como lo hace Elon Musk, pero no eres un CEO (lo siento, mamá) o un multimillonario? Decidí averiguarlo dividiendo mi agenda el martes 17 de abril en espacios de tiempo de cinco minutos al estilo del fundador de Tesla y SpaceX.

Según diversos informes, Musk duerme aproximadamente seis horas por noche, se despierta alrededor de las 7 a.m. y generalmente se salta el desayuno. Compartimos el mismo horario al despertar, pero debido a mi incapacidad para apagar la televisión la noche anterior, me quedé dormida media hora más. Saltarse el desayuno no fue tan difícil, pues no podía dejar de pensar en la pasta que había llevado a la oficina para comer. Y al igual que Musk, no acepté ninguna llamada telefónica todo el día para maximizar la productividad.

¿Cuál es el sello distintivo de la agenda de Musk? Su sistema de organización de horario en bloques de cinco minutos. En el trabajo, empecé a segmentar mi día, pero tenía que planificar las cosas unas cuantas veces a medida que surgían nuevas responsabilidades. Los bloques de cinco minutos me hicieron sentir extremadamente productiva para tareas pequeñas que tienden a durar más de lo que deberían (consultar el correo electrónico, intercambiar ideas sobre artículos, publicar una nota en este portal). Pero se sentían inútiles cuando tuve que bloquear muchos fragmentos de cinco minutos seguidos para tareas más grandes (escribir, planchar el ángulo de un nuevo artículo, planificar una próxima llamada con una fuente). Y cada vez que corría el riesgo de que algo se atropellara e invadiera el resto de mi agenda (como la reunión para platicar de las tendencias en noticias que nuestro equipo tiene cada mañana), mi nivel de estrés se disparó. Pensaba cosas como “Me estoy retrasando; tendré que cambiar cada hora próxima en mi documento de Google. ¡Y eso tomará otros cinco minutos!”.

El truco de cinco minutos de Musk me enseñó algo nuevo sobre la productividad: me hizo darme cuenta de la frecuencia con que detengo lo que estoy haciendo para leer o responder correos electrónicos nuevos. Los bloqueos de cinco minutos me mantuvieron en buen camino y realicé más trabajo más rápido porque los nuevos mensajes no interrumpían mi flujo de operación. La programación de mi agenda sin apretar demasiado y cerrar mi bandeja de entrada cuando no es el momento de revisar el correo electrónico son dos cosas que me llevaré de esta experiencia.

Pero hubo algo en lo que la agenda estilo Musk no funcionó: el equilibrio trabajo-vida. Según informes, el CEO devora su comida mientras está en reuniones de no más de cinco minutos. Debido a la gran cantidad de pasta antes mencionada que traje, me tomó 10 minutos. Para mantener la agenda de Musk lo más posible, solo pasé cinco minutos socializando con mis compañeros de trabajo, y luego, con una mirada de añoranza al comedor de la oficina, me retiré a mi escritorio para trabajar en otros bloques de cinco minutos.

Sobra decir que no soy admiradora de la pausa para comer de Musk. Darle un descanso a tu mente puede ser vital para la salud mental y el enfoque; de hecho, una investigación publicada en 2017 sugiere que programar pausas intencionales para permitir que tu mente divague podría conducir a beneficios en la resolución de problemas y la planificación. Además, ¿a quién no le gusta ir a comer?

Hablando de equilibrio trabajo-vida: Musk trabaja entre 85 a 100 horas por semana, pero hasta que mi tiempo me genere 19.5 mil millones de dólares, voy a tomármelo con un poquito más de calma.