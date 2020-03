Legacy before currency, ¿cómo mover a México?

Legacy before currency significa hacer que el viaje valga la pena, estar en la lucha del emprendimiento sabiendo que es una lucha larga, difícil y en muchas veces mal entendida.

Desde que somos niños, la sociedad nos imprime un concepto muy peculiar de lo que es el “éxito” y de lo que son las personas exitosas, aunado a esto, vivimos en una sociedad acostumbrada a ser hiper gratificada, acostumbrada a buscar y obtener gratificación instantánea en todos los aspectos de su vida.



Así, vamos creciendo y quienes tenemos el reto de convertirnos en empresarios o emprendedores no podemos dejar de lado estos conceptos que se nos imprimieron a lo largo de la vida.



Entonces al querer obtener resultados inmediatos caemos en una gran desesperación, es decir nuestra falta de paciencia nos hace sentir poco exitosos. Sin embargo, debemos entender que los grandes empresarios que han cambiado al mundo, o que han logrado grandes cambios en sus países, en su mayoría, tuvieron una larga historia de éxitos, fracasos, de caerse, levantarse y lo mas importante, de perseverar mas allá de cualquier duda.



Después de estudiar las historias de un gran numero de estos “grandes personajes” me he dado cuenta que es justo el “viaje” y no el “destino final” lo que los hace tan “exitosos”, es el camino lo que forja a los grandes empresarios, son los grandes obstáculos los que hacen que los grandes cambios sean posibles.



Las redes sociales, y el internet en general ha cambiado la dinámica del ecosistema empresarial, dándonos grandes oportunidades tanto a emprendedores como a empresarios ya consolidados.



Por una parte, los emprendedores que van empezando tienen acceso a una cantidad enorme de información gratis, tienen el poder de conocer el camino que han recorrido grandes personajes empresariales, de los cuales podemos aprender y ahorrarnos una gran cantidad de errores, por otro lado los empresarios consolidados tienen la oportunidad y en mi opinión el deber de documentar y compartir el viaje hacia el éxito, así generar motivación y un legado público que estoy seguro tiene el poder de inspirar a las generaciones venideras, y así demostrar que el que quiere puede, que una persona con una idea de negocio que este dispuesta a trabajar duro tiene el potencial de generar riqueza, empleo y valor agregado a su circulo intimo pero también a la sociedad.



Si eres empresario, emprendedor o estas pensando en empezar, debes entender que las posibilidades de que tu emprendimiento sea el próximo snapchat son 1 en mil billones, y que el 99% de las startups fracasan, en los 6 primeros meses, pero que el éxito rara vez esta en el primer intento, si no que por el contrario el éxito es algo mucho mas intangible, es algo que esta en tu mente, y que ha sido nombrado de diferentes formas en diferentes cultures, a mí me gusta llamarle mindset, es tu mindset el que te da el empuje para seguir aprendiendo, para seguir intentando, para seguir emprendiendo.

Legacy before currency significa eso, hacer que el viaje valga la pena, estar en la lucha del emprendimiento sabiendo que es una lucha larga, difícil y en muchas veces mal entendida, pero cuando desde el principio tu emprendimiento está enfocado a algo más grande que las banalidades, esto hace que el camino sea más importante que el destino, estar en el juego disfrutarlo y darse cuenta que el camino es la meta y, ojo, no nos referimos a actos de bondad desinteresada y sin fines de lucro, no, nos referimos a generar riqueza en todos los sentidos.



Debemos tener la seguridad de que una generación de empresarios con un mindset de esta naturaleza tendría el potencial de llevar a México a tener a un puñado de empresarios exitosos, a tener una generación de empresarios con un alto valor agregado, no solo por su valor económico si no por el camino que recorrieron para llegar a la cima, al haber recorrido este camino es cuasi natural que estos personajes se conviertan en ejemplos a seguir de las generaciones venideras pero no solo eso si no que también se conviertan en mentores y así podamos reducir la brecha de falta de oportunidades.



Estamos viviendo en la revolución más importante de los últimos 300 años, es una gran época para hacer negocios, si en nuestro país empezamos a ver a esta nueva generación de empresarios de 25-40 años que estén dispuestos a documentar su viaje empresarial, a compartirlo en redes, blogs, podcasts, etcétera, tendríamos la oportunidad de que la generación siguiente tendrá estos consejos, mentores y motivación con solo ingresar a un perfil de Instagram o Facebook, o buscar ingresar a Spotify.



Si hacemos llegar al mayor numero de gente a conocer el verdadero camino y esfuerzo que lleva crear algo de la nada, quizá así podamos motivar a una generación que sabe que no es fácil, pero que vale la pena, una generación paciente y consciente de que es la iniciativa privada la que mueve al mundo, y que si tenemos una iniciativa privada educada preocupada porque más personas emprendan, entonces así es como movemos a México.



Recordemos que la vida y el emprendimiento es más un maratón que una carrera de velocidades.