Qué hace esta estrella de YouTube con 7 millones de suscriptores para lidiar con el hartazgo

Alisha Marie comenzó en la plataforma a los 15 años, pero recientemente se ha sentido creativamente explotada.

June 15, 2018 10 min read

Esta historia forma parte de la serie Emprendedores Digitales donde exploramos los secretos detrás del éxito de los hombres y mujeres de negocios del internet.

Alisha Marie creó su canal de YouTube en 2008, dos semanas después de cumplir 15 años. Una década más tarde, el 13 de mayo de 2018, publicó un video en su canal titulado “Esto no es un adiós…” en el que le contaba a su audiencia que tomaría un descanso de sus videos, sin anunciar fecha de regreso.

“Creativamente hablando, no estoy como al inicio” nos dice entre lágrimas al admitir que no se siente orgullosa de sus últimos videos y entre risas de alivio dijo estar agotada.

Alisha Marie, que usa su segundo nombre como su marca, le dijo a su audiencia de más de 7.3 millones de suscriptores como solía ver a sus compañeros Youtubers bajar el ritmo de sus publicaciones. Esa decisión de sus amigos de crear menos videos la impulsó a ella a diversificar los suyos y hacer sobre consejos de viaje, tips para decorar tu cuarto, temas sociales, etc.

Eventualmente, esto le pasó factura. Ya no estaba contenta con la calidad de los videos que publicaba y sentía que solo los subía para cumplir con el horario y lograr reproducciones (su video más popular tiene 29.8 millones de reproducciones).

La interrupción sólo la hará en su canal principal de YouTube, lo dejó claro en “Esto no es un adiós…”. Continuará publicando en su canal secundario, AlishaMarieVlogs, que tiene más de 2.7 millones de suscriptores, pero lo hará con una condición: publicará únicamente cuando ella quiera, no cuando sienta que tiene que hacerlo. Su entrada más reciente fue 5 días después de anunciar el descanso que tomará en su canal principal.

Después de tomarse un pequeño receso en Instagram, ha vuelto a estar activa en esta plataforma. Su cuenta (@alisha) tiene 3.7 millones de seguidores pero su canal principal de YouTube sigue congelado.

Volverá actualizada, insiste. De momento, le cuenta a Entrepreneur en la siguiente entrevista que está pensando en formas de convertir su pasión y creatividad en algo más tangible.

Ésta entrevista ha sido editada por duración y claridad.

1. ¿Cómo empezaste en YouTube?

Estaba en prepa cuando comencé. En ese entonces trabajaba medio tiempo en un restaurante de sándwiches y recuerdo encontrar tutoriales de maquillaje hechos por las marcas y pensar ‘yo soy parte de ese grupo de gente que los hace’. Mi canal comenzó con muchos tutoriales de belleza y moda, con una webcam en casa de mis padres. Nadie editaba los videos, YouTube era muy diferente entonces.

El canal empezó a crecer hasta tres o cuatro años después, pero amaba hacerlo, era un hobby de verdad. Nunca lo vi como algo que podría despegar, YouTube era muy nuevo, no había nadie que pudiera ser un modelo a seguir. Recuerdo que planeaba estudiar nutrición, iba a la escuela e iba con la corriente, entonces decidí cambiar mi carrera a negocios.

Seguí haciendo mis videos y eventualmente esto empezó a crecer. Ahí fue cuando dije OK, esto puede convertirse en algo importante y lento pero seguro terminó convirtiéndose en mi trabajo de tiempo completo. Más o menos por esa época cambié a crear contenido de estilo de vida. Me di cuenta de que no soy una maquillista. No soy como Jaclyn Hill, ¿sabes? Y al mismo tiempo me di cuenta de que la comida estaba creciendo en la plataforma.

Me cambié hace un año y por ahí le di otro giro a mi marca. Sentía que la gente quería ver gente real haciendo cosas reales en YouTube. Antes era más sobre tutoriales pero ahora la gente quiere ver más la personalidad de los que estamos detrás de la pantalla.

2. ¿Cuánto tiempo le dedicas a un video y qué implica?

Soy perfeccionista, no sé si es el tiempo que deba tomarse, pero planear un video me lleva de medio a un día. Si necesito conseguir algún tipo de utilería o escribir el guión, toma más tiempo. Grabar el video me toma un día o día y medio, algunas veces dos días, depende. Yo misma lo edito, me toma fácil de 5 a 10 horas.

El vlog, que es mi segundo canal, no me toma tanto tiempo, ya que es más frecuente, probablemente una hora y media en terminar la edición y subirlo.

Por suerte, mi hermana me ayuda a grabar y planear. Muchas veces, nos sentamos a principio de semana, como en una pequeña reunión, repasamos la lista y decidimos si necesitaremos a algún amigo como extra en el video. Siempre sale algo al momento y pensamos “demonios, lo hubiéramos pensado antes”. Es algo que aún estoy intentando descifrar, no tengo un equipo. Más adelante, me encantará contar con uno que me ayude. Solo por el hecho de que sé editar y soy capaz de hacerlo, es difícil soltarlo. Los Youtubers somos los directores, productores, editores, somos todo y es difícil dejarlo ir. Tú eres el que mejor se conoce y YouTube está dirigido a quién eres tú personalmente.

3. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo decides qué y cuándo publicar?

Sonará como cliché pero de verdad he intentado ser yo misma a lo largo de los años, ser auténtica en mi vlog y mi canal principal. No sé cómo, pero la audiencia sabe cuando estás fingiendo o aparentando.

Al principio, intenté ser la imagen perfecta, casi como una estrella de Disney, pero en el momento en el que decidí ser yo misma fue cuando mi canal empezó a crecer y ahora dejo hasta los bloopers. Al principio solía volver a grabar las partes que pensaba que no eran tan buenas y ahora los vuelvo a ver y me dan escalofríos… Siguen en la plataforma pero ahora soy una persona completamente diferente.

4. ¿De qué forma aprovechas tus canales de YouTube y cómo los monetizas?

Existen los patrocinios y todo eso, pero una de las cosas que mucha gente no espera es que es que te conviertes en una especie de mujer de negocios. Nunca lo planeé, yo sólo planeaba hacer videos. Ahora tengo mucha confianza, sin importar cual será mi siguiente trabajo, he aprendido muchísimo en este proceso. Si YouTube deja de existir mañana, siento que sé tanto acerca de esto que seré capaz de comenzar mi nueva travesía o carrera, sea lo que sea. Desde gráficos visuales hasta miniaturas, de lo que le gusta ver a la gente contra lo que no. Realmente estoy muy agradecida por el conocimiento ya que mucha gente va a la escuela a intentar entender los medios sociales en esta generación. Más que el dinero, lo más importante es lo agradecida que estoy por todo lo aprendido.

“Estoy muy orgullosa de este video porque decidí intentar algo diferente y tener un final hecho con un guión, lo que le dio un sentimiento cinematográfico. Me encanta producir y dirigir, y debo mostrar esto a mi audiencia.”

5. ¿Cómo es ahora tu vida laboral? ¿Cómo continuas aprovechando los plataformas que has construido?

Después de diez años estaba emocionada, pero sentía que debía estar aún más, y creo que gran parte de esto es que las reproducciones virales ya no eran suficiente. Ya no valen nada para mi, cuando antes eran mi principal objetivo.

Ya sea una línea de ropa, una carrera de actuación, quiero hacer algo más tangible. Sé que soy capaz de hacer cosas como éstas, ya sea producir o dirigir o algo más que sólo subir videos. Por mucho tiempo me enfoqué en mi audiencia ¿qué es lo que quieren? Pero ahora di un paso atrás y me pregunto Alisha ¿tú qué que quieres? Ya sea una línea de ropa o una serie en mi canal, siento que si lo hago con pasión, la gente querrá verlo.

6. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieran construir su marca en alguna plataforma?

Es realmente difícil encontrar la manera de sobresalir, YouTube está muy saturado. Está bien tomar el riesgo, atreverse a hacerlo, si crees que algo no es popular en YouTube, está bien que construyas tu marca alrededor. Como una nota aparte, los algoritmos están a favor de ser activos en las redes sociales, incluso en Instagram, contesta a todos tus seguidores.

7. ¿Qué idea equivocada tiene la gente sobre YouTube?

Yo y otros YouTubers, por lo menos con los que he hablado, coincidimos en que es difícil ver cómo la gente cree que sabe todo sobre ti. Les muestras un video de 10 minutos de tu vida ese día y literal es una sección de sólo 10 minutos que la gente ve. Cuando publiqué mi video (diciendo que tomaría un descanso), mucha gente no tenía ni idea porque siempre salgo feliz y estoy sonriendo a la cámara. Muchas personas se sorprendieron, con esto se demuestra que lo que sea que las personas estén publicando, es lo que están eligiendo publicar.

Específicamente cuando se trata de salud mental, me encanta poder compartir ese mensaje. Durante mucho tiempo creí que no podría lidiar con esto. Ahora creo que todos deberían ser conscientes y cuidar de nosotros mismos, es importante y no es egoísta. Yo me sentía mal, pensaba que estaba defraudando a la gente “Puedo hacerlo, no necesito tomar un descanso” hasta que llegué al punto en que sabía que lo necesitaba, y me habría gustado escucharme más. Cuidar de ti mismo es mucho más importante que el dinero, las reproducciones o cualquier cosa de esas.

“En este también intenté algo diferente e hice una serie derivada de ‘Jane the Virgin’, narrando una serie de situaciones incómodas que le pasan a la gente. Este es uno de mis videos favoritos, y no sólo al grabarlo, también al editarlo y subirlo.”