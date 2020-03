Los 3 cochinitos que transformarán tus finanzas personales

Sí, los adultos también pueden tener cochinitos para ahorrar. Estos símbolos de la infancia pueden ayudarle tanto a tu economía como a tu paz mental.

June 18, 2018 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Como emprendedor, sabes que debes ahorrar más dinero, pero te la pasas rascándote la cabeza y pensando “no tengo dinero extra para ahorrar”.

Lo entiendo: lo he oído y lo he visto y no eres el único. De acuerdo con el U.S News and World Report, las personas se ven atrapadas en el círculo de no tener dinero por tres razones principales: No planean con anticipación, no llevan un buen seguimiento de sus gastos o simplemente tienen malos hábitos financieros. Existe una forma de ahorrar dinero que satisface tu estilo de vida, es sostenible y, lo creas o no, es algo que probablemente hacías de pequeño: la simple alcancía.

Piensa en ahorrar tu dinero en ¡sí! Un cochinito. He establecido tres al-alcancías diferentes para mi hija, y hasta tú, una persona de negocios seria, puede adoptar este sistema y crear una relación completamente diferente con el dinero. No tendrás un presupuesto ni se te dirá en qué o en que no gastar tu dinero, no te sentirás privado de nada durante el proceso.

¿Cómo puedes utilizar las alcancías para acabar con tu círculo de pobreza? Comencemos hablando de las tres alcancías que están en el cuarto de mi hija y el propósito de cada una.

1. Un cochinito blanco con rosa para que disfrutes de tu dinero

En Amazon

La primer alcancía es un cochinito blanco con puntos rosas. Es muy linda y divertida, exactamente para lo que es: disfrutar el dinero. Mi hija ahora dinero en este cochinito cada mes para comprar una nueva bicicleta o algún juguete. Tiene que gastar el dinero ese mismo año para disfrutar de sus ahorros.

Esa es la clave de esta alcancía: Debes gastar el dinero al final del año. ¿Por qué es importante? Porque debes de ser capaz de disfrutar el dinero por el que trabajaste tan duro. Si siempre pospones las actividades o cosas que quieres en la vida, te sentirás privado de ellas y comenzarás a molestarte con tu dinero.

Terminarás sintiéndote atorado, probablemente como te estás sintiendo ahora. Ahorrando cada mes para las compras, no te sentirás culpable al gastar tu dinero en un viaje, un retiro para relajarte, renovar tu hogar, comprar un auto, o cualquier cosa que sea lo que has estado deseando todo el año. Te permitirá disfrutar y vivir más rico cada día, porque sabes que estás ahorrando suficiente para el mañana.

2. Una alcancía en forma de globo aerostático: para tus metas a largo plazo

En Etsy

La segunda alcancía de mi hija es un globo aerostático. Para ella significa sueños más grandes que de momento flotan en el aire. Serán para su primer carro o alguna otra compra grande en los próximos 10 a 20 años. Esta es mi alcancía favorita porque se convierte en tu segundo o tercer salario. Tu dinero comenzará a ganar su propio ingreso de-pendiendo de dónde lo inviertas. Puede ayudarte a completar tu ingreso para el retiro, darte mayor seguridad si tienes que dejar de trabajar por motivos de salud o convertirse en una inversión para una casa de vacaciones o cualquier cosa, dependiendo de tus metas a largo plazo.

3. Una alcancía en forma de pelota de basquet: No se toca hasta tu retiro

En Amazon

La tercera y última alcancía es una pelota de baloncesto, porque esperamos que sea jugadora en la universidad, así que es su ahorro para la universidad. Para ti, será el dinero de tu retiro que será puesto en algún tipo de fondo de inversión o afore.

El dinero que juntes aquí deberás mantenerlo en algún sitio donde no estarás tentado a tomarlo antes de tu retiro. Algunos fondos tienen restricciones al momento de retirar el dinero, como intereses o penalizaciones, lo que te ayudará a impedir que saques el dinero antes de cierta edad. Sin embargo, esto no siempre funciona, así que debes mantenerlo en algún otro lado, puede ser con algún asesor de confianza que lo mantenga seguro hasta que llegues a tu jubilación.

Así que, ¿dónde conseguir dinero extra para tus cochinitos?

Ahora que sabes cómo pueden funcionar estas alcancías que te describí, ¿cómo conseguir más dinero para ponerlo en ellas? La clave es comenzar con poco. Irás incrementando poco a poco tus ahorros cada mes hasta que consigas el ritmo óptimo.

Es parecido a una dieta, la que funciona porque no te deja muriendo de hambre durante todo el día, haciendo que devores el pedazo de pastel de chocolate. Por comenzar con poco me refiero al poner 1% en cada una de las alcancías y aumentarlo cada mes hasta que logres el máximo de ahorros en cada cuenta.

La belleza de esta estrategia es que comienzas a reducir tus gastos paulatinamente, dejando de gastar dinero en cosas que no llenan tu vida.

Utilizando el método de los cochinitos, puedes terminar de pagar tu préstamo de estudiante, o la deuda del negocio, pagar tus tarjetas de crédito y hasta considerar jubilarte antes. Cuando veas el poder de estos depósitos en tus diferentes alcancías, querrás ahorrar más y comenzarás a darle mejores prioridades a tus gastos.

Puedes crear una nueva vida en la que vivas más rico ahora y mañana cambiando tu forma de pensar sobre las finanzas, pasando de un “no tengo dinero” a simplemente ahorrar el dinero extra, de la misma manera que lo hacías de niño.