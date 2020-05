Estas son las necesidades del ser humano que te harán sentir satisfecho, pleno y feliz

July 27, 2018 11 min read

De acuerdo al afamado coach de negocios, Anthony Robbins, la felicidad y plenitud se pueden encontrar al satisfacer 6 necesidades, estas se encuentran en el núcleo de la psicología humana, no importan las creencias, raza o cultura de las personas. En cada contexto o nivel, todos los seres humanos buscamos satisfacer estas 6 necesidades, lo que hacemos, lo que cambiamos, la fuerza detrás de cada acción o comportamiento está motivado por intentar cumplir estas necesidades.



Hay quien no sabe que el matrimonio que está por dejar, o el miedo que sienten al intentar iniciar un negocio, de fondo, hay una necesidad humana insatisfecha que está alimentado ese miedo, esa decisión o indecisión.

Necesidad 1: Certeza/Comfort

El ser humano tiene necesidad de certidumbre. Es nuestra necesidad de sentir que podemos tener el control o la ilusión de controlar nuestro alrededor, nos hace sentir seguros y podemos entonces sentir comodidad. Nadie se acomoda en un lugar si no se siente seguro, todos buscamos evitar sentir dolor y estrés y buscar lo placentero.



Nuestra necesidad de certidumbre es un mecanismo de sobrevivencia. Afecta cuanto riesgo estamos dispuestos a correr. Para muchas personas que quieren emprender, esta es la razón por la cual no pueden hacerlo, o cambiar de trabajo. La incertidumbre de un negocio nuevo o de un empleo nuevo es mayor y prefieren la dolorosa comodidad de lo ya conocido. Abrazan la falsa ilusión de que un “trabajo es seguro”, hasta el día que los despiden y la empresa quiebra se dan cuenta de la dolorosa realidad.



Las personas que han vivido experiencias traumáticas en su pasado, de cualquier índole, por lo general, buscarán tener mayor sentido de certidumbre en sus vida, es un mecanismo de defensa psicológica — en sus relaciones se vuelven controladoras, celosas, dependientes — en sus trabajos se vuelven perfeccionistas, workahólicos, — en su vida se vuelven obsesivos de la limpieza, del control, del orden, guardianes de la ortografía y lo políticamente correcto en redes sociales.



Mientras mayor grado de certidumbre pueden crear, son personas que menos riesgos están dispuestos a correr o a soportar emocionalmente.



De esta necesidad viene tu “tolerancia al riesgo”.



Las personas que logran crear niveles altos de certidumbre, ellos mismos e incluso su vida se vuelve: ABURRIDA.

Necesidad 2: Variedad/Incertidumbre

Yo siempre he dicho que el ser humano es el animal insatisfecho. Porque a pesar de que buscamos certidumbre, una vez que la conseguimos, nos aburrimos, necesitamos una dosis de variedad, una dosis de incertidumbre, lo que se convierte en una paradoja que debe encontrar equilibrio y balance.



Piensa: ¿ Te gustan las sorpresas?



— Si contestaste que sí, seguramente te estás auto-engañando. Te gustan las sorpresas que quieres. Las sorpresas que no quieres, las llamas: problemas.



Tu vida no puede crecer a menos que tengas algo en contra, con lo cual empujar, luchar, esforzarte.



En las relaciones esto es muy claro. Las parejas que buscan tener una “súper relación”, “mantener la chispa encendida”, “cultivar la llama del amor” “que siempre haya pasión”, las parejas que siempre tienen la chispa encendida crea tanta luz y certidumbre que es la misma pareja que llegan al punto del aburrimiento, y él o ella, comienzan a buscar “emociones”, “sorpresas”, “distracciones” fuera de su pareja, porque están aburridos, eso sí, con mucha chispa, mucha pasión y mucha llama, pero rutinariamente aburridos.



Hay parejas que no saben estar bien, cuando están bien, tan bien, van muy bien, buscan pelear, para salir de la rutina. Hay una necesidad psicológica por variedad. Tu vida necesita variedad, sorpresa, cambio de rutinas, una sana dosis de incertidumbre.



Esta es la razón incluso porque a las personas nos gusta mucho ver partidos de algún deporte, ver películas de acción, de terror, eso satisface nuestra necesidad psicológica de sorpresa.

Necesidad 3: Significado

Todos necesitamos sentirnos importantes, especiales, únicos y que alguien nos necesita. ¿Cómo obtenemos este sentido de significar algo para alguien?



Puedes intentar obtenerlo al ganar millones de dólares o coleccionando títulos académicos — hay quien tiene la necesidad imperiosa de destacarse de los demás a través de maestrías y doctorados. O tienen millones de seguidores en Twitter o Instagram. O tienen que ser el siguiente gran empresario en Shark Tank.



Otros lo logran al intentar ponerse tatuajes y piercings en lugares donde ni te imaginas que se pueden poner. Otros buscan ese significado al diferenciarse de otros siendo veganos, popotefóbicos, activistas de X causa, se vuelven superhéroes de la civilidad en Twitter, entre otras.



Hay otros que intenta tener ese significado al tener los más grandes problemas que nadie más. Y hay quien obtiene atención e importancia al enfermarse. Y los más peligrosos son aquellos que usan su sistema de creencias para sentirse superiores, sentirse los buenos de la historia y sentirse más importantes que el resto de la población que no es creyente.



Existen vehículos para satisfacer nuestras necesidades, algunos son buenos vehículos, pero otros son vehículos que aportan satisfacción efímera que no es profunda ni duradera.



Gastar dinero un fin de semana en un mall te puede hacer sentir significado.



Todos conocemos personas que constantemente están presumiendo sus logros, sus objetos, sus apariencias. Y hay millonarios que encuentran significado duradero al reservar y llevar un estilo de vida nada ostentoso.



Warren Buffet, uno de los más grandes billonarios de nuestra época, aún maneja un Cadillac XTS 2006. Claro, él es dueño de una distribuidora de autos de lujo. Pero prefiere vivir un estilo de vida que le dé significado real.



Lo importante para ti, será encontrar fuentes de significado que sean durables y que te den certidumbre. No a menudo aquellas personas adineradas tienen la incertidumbre de perderlo todo y ese dinero, se vuelve su peor infierno.



El dinero nunca ha sido buena fuente de certidumbre o significado. El dinero es solo una herramienta.

Necesidad 4: Conexión y relación

La cuarta necesidad básica es amor y conexión. El amor es el oxígeno de la vida; es lo que más buscamos y necesitamos. Cuando amas, te sientes completamente vivo, y cuando lo pierdes o no lo encuentras, el dolor es tan grande que muchos prefieren conformarse a crear estilos de vida que involucren no conectar con otros.



Alguna vez has escuchado personas que dicen “todos los hombres son iguales — yo prefiero estar sola” “yo no quiero hijos, para eso tengo mi perro” “estoy mucho mejor solo” Son personas que se acomodan, se acostumbran a la soledad, pero siempre tendrán un sentido de insatisfacción en su vida.



El ser humano es relacional por naturaleza. Necesita conexiones, y no cualquier tipo de conexión. Relaciones íntimas, profundas y duraderas. Por eso esas personas que son “ligadores seriales”, pueden salir con una persona diferente cada semana o cada día. Estas personas, en realidad no están saliendo con nadie. Están aislados y solos. Aquel que es amigo de todo mundo, no es amigo de nadie. Hay quienes nunca en su vida han podido tener una relación mayor a 3 años, tiempo psicológico que se necesita para construir una relación de profundidad e intimidad.

Necesidad 5: Crecer

Si no estás creciendo, estás muriendo. Vivir es crecer, crecer es vivir. Si una relación no crece, comienza a morir. Si en tu trabajo no creces, te sientes que mueres lentamente. Si no creces en tus metas económicas, profesionales, te sientes morir. No importa cuánto dinero tengas en el banco, cuantos bitcoins hayas acumulado en tu wallet o cuántos amigos o con cuantas mujeres u hombres guapos hayas estado — no experimentarás un sentido de satisfacción real. Y la razón de ello, es que, si no creces en tu vida, todo eso te dejará insatisfecho.

Necesidad 6: Contribuir

Todo un cliché, pero es real. El secreto de la vida es dar. La vida no se trata de ti. La vida no se trata de mí. La vida se trata de NOSOTROS, de los demás, de dar.



Piensa esto: ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes una gran noticia?



Necesitas hablarle a alguien que amas, a alguien importante para ti, y compartir eso. Los más pobres, como no tienen relaciones solo lo pueden publicar en su Facebook. Es más, esa gran noticia perdería la felicidad, si no tuvieras con quién compartirla.



La vida se trata de crear significado.



Hace un año, un muy querido amigo en sus 50 acudió a mí, él es alguien a quien yo admiro demasiado, es un gran inversionista, asesor de los más grandes empresarios en México y Estados Unidos. Estaba ya retirado, lo tenía todo. Casa en Miami, casa en México, en Puerto Vallarta. Una maravillosa familia, unos hijos brillantes estudiando en el extranjero, su futuro económico estaba prácticamente asegurado para él y su familia. Y con todo ello estaba experimentado una profunda depresión, no sabía el motivo, no entendía por qué.



Un día me habló muy alarmado, para preguntarme si podíamos vernos “urgentemente”, había pasado el fin de semana rodeado de lujos pensando seriamente en suicidarse, eso detonó las alarmas.



Nos vimos, charlamos largamente, lo escuché, entendí su sufrimiento interior, vi sus lágrimas y me di cuenta que, de fondo, no estaba satisfaciendo las necesidades espirituales del ser humano. Mi diagnóstico y receta de amigo fue: “busca a quien mentorear, a quien coachear y ayúdalo”, le dije que buscara a alguien entre sus empleados o a algún joven que empezara en su industria, alguien que no supiera cómo crecer y que lo ayudara. Incluso le dije, busca desconocidos y ayúdalos.



Le dije: “Da de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu tiempo” Su cara de asombro, me decía, ¿eso es todo? — Mi respuesta fue decirle: Sí, eso es todo. Hazlo y verás. Prueba y verás.



Un mes después, su esposa me habló para preguntarme “¿qué le hiciste a mi esposo? — ¡es otro!. Ahora tiene muchas ganas de vivir, ahora tiene nuevos proyectos, hace mucho que no veía a mi esposo tan feliz ¿qué le hiciste?”.



La vida es realmente sobre crear significado. Y el significado más grande que podemos obtener es dar. Lo que te hace feliz, no es lo que te dan, sino lo que das. La vida no se trata de lo que logras, sino en quien te conviertes cuando das.







