15 consejos para convertir tu pasión en negocio al estilo 'Pequeño Cerdo Capitalista'

August 16, 2018 15+ min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En 2008 Sofía Macías trabajaba como periodista y editora de portada para un periódico cuando descubrió el mundo de los blogs y decidió abrir uno para aprovechar las horas muertas y el aprendizaje que había acumulado en temas de finanzas. Diez años después, su obra Pequeño Cerdo Capitalista, que se basó en esas primeras entradas de blog, ha vendido más de 350 mil libros y ha logrado llevar la educación financiera a un público joven.

¿Qué hizo de Pequeño Cerdo Capitalista ir de un proyecto personal a convertirse en un negocio y fuente de empleo para Sofía y su equipo? Ella nos comparte varias lecciones que aprendió en el camino para convertir su pasión en un negocio.

1. Conoce a quién te diriges

La idea de Pequeño Cerdo Capitalista surgió de un reportaje que Macías hizo y para el que entrevistó a blogueros como Plaqueta que aprovechaban sus blogs para encontrar oportunidades como escritores invitados o colaboradores. “Yo era una evangelizadora con mis amigos. Vi que mucha de esa información financiera no llegaba a la gente y podría ayudarle”.

Sofía comenzó como reportera en publicaciones de finanzas, después de finanzas personales para un periódico y de ahí pasó a editora, por lo que ya no salía a reportear. En aquel entonces se dio cuenta de que las audiencias jóvenes no leían periódicos ni revistas de negocios, pero sí consumían blogs, por lo que la tarea de escribirle a este público “era una cosa maravillosa y divertidísima. Se volvió una experiencia muy padre”.

2. Crea comunidad de forma orgánica

Luego de subir dos o tres publicaciones en su blog, Sofía entró a otros a comentar e intercambiar ideas y comenzó a crear comunidad de la que surgían temas para futuros artículos. “Yo me enteraba de muchas cosas antes que los medios por estar conectada con las personas”.

Uno de los beneficios de crear comunidad en línea (potenciada por las redes sociales) es que no solamente obtienes información de varias fuentes sino que obtienes ideas para enriquecer tu contenido o ver cuáles son los temas de interés para tu audiencia.

En aquel entonces este espacio no generaba ingresos para Macías, pero le ayudó a darse a conocer y hacerse de una voz propia aparte de su trabajo.

Esto estaba por cambiar.

3. La suerte te encuentra trabajando

La experiencia de escribir en el blog no se quedó como mero pasatiempo, sino que llamó la atención de gente del sector, como MasterCard que estaba buscando escritores en finanzas personales. La marca llegó a Sofía por recomendación de un editor. “La suerte siempre te agarra trabajando”.

Gracias a esta recomendación, la autora pudo colaborar con la empresa de métodos de pago como embajadora para sus programas de educación financiera durante ocho años, incluso cuando ella fue a estudiar a otro país, lo que le ayudó con los gastos. “Tuve la beca MasterCard y les estaré siempre agradecida”.

En 2009, con ella estudiando la maestría, su blog fue reseñado para un reportaje en una revista de las que entregan en los aviones. El director de una casa editorial encontró el artículo y arrancó la hoja. “Llegó con sus editores a decirles ‘busquen a esta niña’”, recuerda la bloguera.

Así nació el primer libro de Pequeño Cerdo Capitalista: finanzas personales para hippies, yuppies y bohemios.

4. Sencillo siempre es mejor

Muchos creen que Sofía es economista. Ella sugiere que si lo fuera sus libros no se venderían, ya que el secreto de sus libros es el usar lenguaje fácil de entender. “El problema con los economistas es que hablan con lenguaje economista.”

El conocer a qué público vas dirigido, permite saber cómo abordarlos: hablando en sus mismos términos y siempre tomando en cuenta que el contenido debe agregar valor a tu audiencia.

“Debes tener bien claro qué quieres decir. La comunicación empieza por la claridad mental. Tienes que pensar que tu audiencia está en un punto A y la quieres a un Punto B. El contenido es el puente. Tenemos una misión bien clara, que es ayudar a gente a que el dinero deje de ser un obstáculo y que le ayude a cumplir sus metas y a vivir mejor”

5. Conoce tu fuerte y diversifica tus formatos

Del blog al libro y de ahí a otras plataformas. Actualmente Pequeño Cerdo Capitalista genera contenido para Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram, cada uno con un formato diferente, para lo cual han ido descubriendo a sus diversas audiencias. “Para una audiencia grande necesitas distintos tipos de formatos.”

A veces es el mismo público el que te va llevando a nuevas redes. “En formatos me resistía mucho al video porque me sentía bien escribiendo. Era mi zona de confort, pero tanto me insistían en los videos que dije ‘lo voy a empezar’ Y hubo gente que jamás leería un artículo mío que me conoce a través de los videos”

También el diversificar las plataformas permite llegar a nuevas audiencias a las que el libro o el blog no llegaban. “En YouTube y en Instagram tenemos audiencia mucho más de chavitos y me da gusto que llegan chicos de 16 años a decirme que su problema existencial es que todavía no son mayores de edad y no pueden abrir su cuenta en una casa de Bolsa. Qué maravilla”.

6. Diferénciate y construye marca

Seguidora de Seth Godin, Sofía sabe que el marketing del pasado era crear un producto y promocionarlo, pero ahora se debe crear algo de valor para un grupo en específico, que debe salirse de lo común.

Cuando su libro salió a la venta, no era el primero que quería acercar las finanzas personales a un gran público. “Sí había libros de finanzas más ligeros. Creo que era un el mío era un texto muy honesto. Había mucha gente que sí necesitaba esto, muchos jóvenes que no tenían idea de finanzas; que la información económica estaba explicada de forma tan complicada en medios que no entendían ni jota, que sus papás los criaban con esta cultura de ‘no hables de dinero enfrente de los niños’, que había un gran vacío ahí”.

De hecho, el nombre de Pequeño Cerdo Capitalista surgió cuando una amiga de Sofía le llamó así en broma cuando ésta le platicaba de cómo ahorraba y buscaba hacer crecer su dinero. “Y la gente cree que soy un genio oscuro del marketing”, dice riendo.

7. Construye un estilo propio

Con un estilo directo, fresco, desenfadado, sin problema en decir las cosas como son sin enredarse en tecnicismos, Sofía ha construido una identidad que después se reflejó en el contenido. “Siempre fui como muy genuina. Me dicen ‘es que hablas igualita que en tus libros’ y creo que eso me lo dio el blog, que es un medio escrito cargado de oralidad. Como no tenía que escribir como en el periódico, era un medio de expresión muy libre”.

Por supuesto, esto le ha traído también detractores, pero reconoce que es parte de esa autenticidad. “Al final si eres equis, si eres bueno pero sin más, pues no le vas a causar nada a la gente”.

8. Asume que los trols aparecerán

Si estás en redes sociales, sobre todo si abordas temas que por lo común no se mencionan como el dinero, es predecible la aparición de opiniones de todo tipo, por lo que hay que tratar con ellos de acuerdo con su respuesta. “He tenido mis encuentros y desencuentros con trols. En el canal de YouTube hay ciertas pirámides de discusión. Está el que construye un argumento y a ese sí le contesto, pero al que te insulta o te denigra y simplemente no está construyendo algo, no. Escojo mis batallas”.

Sabiendo diferenciar los comentarios con críticas que pueden aportar de los ataques es que se pueden sacar ideas para mejoras lo que hace. “Puedes escuchar toda la retroalimentación, pero tienes que elegir con quién te quedas: si ayuda a mejorar tu producto, si es tu admirador o no tiene autoridad, si te puede ayudar. No todos son tus clientes. No toda es gente que encuentra útil tu contenido, por ejemplo, quienes quieren soluciones mágicas no son mi público”.

Un elemento que le ha ayudado es también reconocer que hay quienes apoyan lo que hace. “La verdad a veces me impresiona mucho lo linda que puede ser la gente. Hay gente que te defiende a capa y espada”.

9. Capitaliza tus redes para oportunidades de negocio

Con 150,000 seguidores en Facebook y creciendo en otras redes, lo que buscan es que los medios digitales no sean un canal para publicidad e impulsar ventas, sino que sea útil a quien les sigue. “Las redes sociales las usamos para promocionar nuestro libro, pero somos muy parejos. Les damos cosas útiles, no solamente anuncios. Hemos llegado a hacer native content (contenido original en alianza con empresas) pero con marcas que sabemos que su proyecto está bien”.

El contenido de valor es clave porque la gente no se mete a seguir perfiles en redes para ser bombardeada por publicidad. El dar contenido útil también abre oportunidades de colaborar. “Para nosotras las redes sirven mucho para la cocreación porque los escuchamos, para la difusión de las iniciativas, para hacer alianzas pero las redes no son tuyas, la cuenta de Facebook es de Facebook, la de Twitter es de Twitter. El equipo hace mucho en redes pero trabajamos mucho en nuestros activos digitales, como la página y el canal de YouTube”.

También el conocer que las redes permiten crear comunidad pero el centro de toda la estrategia de contenidos es su página web. “Ese público viene de la base de la página. No nos la pasamos haciendo memes para redes. No creemos en el contenido fácil ni en la infografía chistosa”.

10. Siempre aprovecha para hacer networking

A lo largo de estos años, Pequeño Cerdo Capitalista ha colaborado con instituciones como el Museo Interactivo de Economía y la CONDUSEF, a través de distintos proyectos. “Creo que solo no puedes llegar muy lejos y encima un solopreneur como yo si te ayuda tener gente en varios campos. Nadie es experto en todo y te caen proyectos de muchos lados. Los aliados te pueden ayudar a crecer”.

El networking le ha permitido conocer a más gente: autores, emprendedores, líderes de opinión e influencers que le han aportado y dado oportunidades para crecer. “Tener alianzas te ayuda a hacer proyectos más grandes, a llegar a gente diferente, a nuevos públicos, te ayuda con conocimiento porque no puedes saber todo. Parte todo de ser genuino y de tener una auténtica reciprocidad”.

La clave de estas alianzas es ver el networking como una acción de dar y no solamente por un beneficio inmediato. “Si eres una persona que se relaciona con otras para aportar y no nada más para recibir, te va a acabar yendo bien. En esos espacios se construyen cosas padres”.

11. Busca nuevas formas de aplicar lo que sabes

Gracias a la diversidad de temas surgió el segundo libro de Pequeño Cerdo Capitalista, enfocado en inversiones, así como agendas que sirven de apoyo a las metas financieras. Sin embargo, Sofía y su equipo buscan nuevas oportunidades de llevar la educación financiera y el que esta forme parte de los programas educativos les dio la respuesta.

Actualmente colaboran en el proyecto Tengo Iniciativa, concebido como un programa de educación financiera, habilidades sociales y emprendimiento enfocado a niños de primaria, un público mucho más receptivo a temas como ahorro e inversión, mediante materiales didácticos que incluyen libros y cuadernos de ejercicios con un enfoque divertido y dinámico.

“Yo lo empecé a hacer hace tres años y de repente en la reforma educativa abren una cosa llamada autonomía curricular. Con ella, las escuelas pueden tener ciertas horas para materias que consideren que ayudarán a los niños a enfrentar mejor el futuro. Una de las materias era educación financiera, otra era emprendimiento y me puse a buscar un marco para enseñar esto a los niños”.

Los libros de Tengo Iniciativa entrarán en el ciclo escolar 2018-2019.

12. Aprende a lidiar con la adversidad

El tiempo ha hecho a Sofía más optimista pues siempre apuesta a que salgan las cosas bien, se ha vuelto más paciente, ha gestionado equipos de trabajo y sobre todo ha aprendido a lidiar con la adversidad. “Como emprendedor no todas te salen, y no es que te vayan a salir nunca sino que no saldrán a la primera.

La paciencia no es saber esperar sino saber esperar con buena actitud”.

13. Ten perspectiva y conoce lo que falta por lograr

Con el paso del tiempo. Sofía reconoce que entre los retos del mexicano es que no nos vemos al largo plazo y que en muchas familias no se habla de dinero o prefieren no prestarle mucha atención al tema. “Necesitamos más gente que emprenda, que genere dinero, que genere buenos negocios”.

El cambio generacional permite conocer cómo cada generación ve el dinero “Los que están muy chavitos están más preocupadas que los que están entre veintitantos y treinta y tantos que se preocupaban más por experiencias. Hay muchos empleos sin seguridad social y hay muchos temas de que no siempre vas a trabajar en el sector formal. Hay una prisa grande por escalar y hay gente que se desespera porque si al año no lo ascienden se quiere ir.”

A nivel emprendedor, sabe que la informalidad y el miedo a crecer para dejar de ser microempresas es un reto, pero eso implica poner a reto nuestros paradigmas.

14. Rodéate de gente que aporte

Actualmente Pequeño Cerdo Capitalista busca dar herramientas de educación financiera a 5 millones de personas con un perfil joven. Aunque sabe que es una meta fuerte, con adaptaciones de su libro para España e Italia han dado grandes pasos, pero emprender implica una importante decisión.

“El primer paso es el más difícil, igual que el dinero, ahorrar el primer peso es el más difícil. No busquen tener la súper empresa a la primera. Haz algo chiquito pero empieza porque es algo que te ayuda a hacer carrera. Incluso si te va mal en ese primer paso, nadie se ha muerto por intentar algo nuevo”.

Sofía está consciente de que uno debe rodearse de gente que aporte, desde mentores hasta tu círculo cercano, incluso si buscas emprender, busca la experiencia de muchos emprendedores. “Hoy hay muchos eventos de networking, Twitter es una gran red para conocer gente”.

Para muestra, el editor que la descubrió para el primer libro fue quien la invitó años después al proyecto de Tengo Iniciativa. Emprendedores y conferencistas le han dado la oportunidad de hacer proyectos en conjunto y las instituciones con las que ha colaborado han ayudado no solamente a la empresa, sino a su marca personal.

15. Ten un Proyecto personal

Aquellos primeros dos años del blog, antes de que existiera la oportunidad del libro, fueron decisivos. Sofía estaba terminando sus estudios de maestría en otro país y se presentaba la oportunidad de volver al mundo laboral o aventarse con un proyecto propio. Gracias a sus ahorros pudo darse un tiempo para apostar por su proyecto.

“¿Quieres un consejo de oro? Ten un proyecto propio. Si solo haces lo que te dicen en la escuela no vas a salir de la media. En cambio, con un proyecto propio vas a aprender nuevas cosas, vas a conocer nueva gente y quizá hasta encuentres el trabajo de tus sueños”.

Por supuesto, quienes hemos tenido un trabajo de oficina sabemos que el amor por la quincena es canijo, por lo que es común que se presenten dudas para emprender y con ella no fue la excepción. “Si te da miedo como a mí me daba busca algo fuera que se parezca a lo que quieres hacer y sirve que te vas entrenando”.

Quizá emprender no sea para todos y puede que haya gente que se siente perfectamente bien en un esquema de trabajo fijo y haga carrera ahí, pero ¿cómo saber que tenemos potencial? “Creo que un síntoma de que debes buscar un proyecto propio es que te sientes incómodo en tu empresa no porque te sientas quemado sino cuando empiezas a sentir que no puedes dar el total de tu potencial ahí”

Desde los primeros días del blog Sofía diseñó un Plan personal de negocios, mismo que está en su página y le ayudó a trazar la ruta. “Para mí sí era una misión importante. Para mí significa algo. No puedes buscar tu vocación solo por dinero”.

* Entrevista en colaboración con Gabriela Huerta. Puedes escuchar la entrevista completa en este podcast.