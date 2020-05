5 beneficios de etiqueta empresarial para crecer tu negocio

August 22, 2018 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Durante mi apasionante carrera como conferencista, me he dado cuenta que hay un amplio rango de personas que desean saber tanto de la etiqueta social, como de la etiqueta empresarial.

En mi particular experiencia, son las normas de etiqueta las que me han abierto puertas en la vida y que me han ayudado a salir adelante ante diversas situaciones, no sólo sociales, sino también corporativas; pero también ha habido un porcentaje considerable de personas que me han confiado de igual modo, haber conseguido un buen puesto trabajo o buenos contratos gracias a esas bases aprendidas a través de diversas experiencias o bien, de cursos o seminarios.

La importancia de presentar a alguien con el tratamiento protocolar que le corresponde, el saber ser un anfitrión de primera que sabe dónde recibir a sus invitados y dónde despedirlos, la atención que se le debe brindar a las autoridades en un acto protocolario y más, son las que hacen que la persona tenga la seguridad de no cometer errores y no me refiero solo al momento de estar sentado a la mesa, sino al trato que antecede a cualquier venta de productos o servicios.

En ocasiones los nervios nos traicionan y, nos tornamos más inquietos de lo que sentimos que podemos controlar; es precisamente por ello que tener la oportunidad de aprender lo que no se sabe o bien, de afianzar lo que se aprendió hace mucho tiempo, hará que cuando nos encontremos ante una situación "poco común", contemos con el temple y la serenidad para actuar con corrección y sin miedo a quedar en ridículo.

Un automóvil nos lo pueden robar, una alhaja se nos puede perder, una casa se puede deteriorar, pero algo donde aseguras tu inversión, y podría dejarte amplios beneficios a futuro como lo es invertir en tu mente y en tus habilidades, es precisamente eso, la adquisición en formación cuyo valor se verá multiplicado para nuestro beneficio propio o el de nuestra empresa; por eso deseo compartir 5 beneficios de etiqueta corporativa que la globalización puede proporcionarnos:

1. Ayuda a establecer relaciones comerciales duraderas, facilitando el cierre de negocios

Un empleado o un equipo de empleados que no tienen el entrenamiento en etiqueta empresarial, pueden cometer errores en la práctica, o bien, errores de omisión que afecten la percepción de tu negocio.

2. Sirve de ventaja competitiva frente a otros profesionales que probablemente no la practican

Muchas son las personas que evitan invertir en capacitaciones que creen que no les serán útiles, la realidad es que el mundo ha cambiado y cada vez exige mucho más el formar parte de un grupo, pero que ese grupo esté desarrollado y que, ante todo, tenga cimientos sólidos, es de vital importancia.

3. Proporciona un estándar que le brinda distinción y exclusividad a tu empresa

Pocas son las personas que tienen la visión de la riqueza que las relacions públicas y el protocolo les pueden dejar a su empresa. La realidad es que mientras más cerca te encuentres de tus clientes y mejor trato les proporciones, tu proyección aumentará y tu reputación crecerá.

4. Representa a tu empresa y a los vínculos comerciales que esta puede crear

La etiqueta empresarial existe para tener ciertos lineamientos que te permitan el crecimiento y la oportunidad de escalar tu empresa, hace que los detalles cotidianos, se vuelvan extraordinarios e impacta con atención y cortesía a los clientes objetivos.

5. Proyecta una imagen profesional que optimiza y favorece la atracción de nuevos clientes

¡Todo se resume en captación! Si tus clientes y actuales prospectos perciben tu profesionalismo e interés en vender un producto de calidad o en contribuir a un servicio de excelencia, no solamente retendrás a tus clientes fidelizados, sino que lograrás tener cierres con tus prospectos.

Por estos cinco beneficios y otros más, que les compartiré en otra ocasión, debemos exigirnos como empresa, un entrenamiento en etiqueta corporativa. La globalización nos ha llevado no sólo a "derribar fronteras", sino también a tratar, realizar y cerrar convenios con países que tienen no sólo otro idioma, sino cuyos usos y costumbres son bastante diferentes a los nuestros.

Si queremos que nuestra empresa progrese, si deseamos acelerarnos como emprendedores y empresarios exitosos, si ponemos nuestro empeño en la perfección de lo bien hecho, no hacen falta únicamente nuestras habilidades para conciliar, gestionar y mantener al cliente, sino las destrezas con las que podamos lograr que deseen realizar nuevas transacciones con nuestra empresa por el trato brindado.

Si deseas asesoría en etiqueta empresarial para conducir a tu firma y que avance un paso más allá de la competencia, ¡contáctame!