5 datos fascinantes sobre la visionaria detrás del Chanel No. 5

August 17, 2018 10 min read

Hay muchas versiones sobre cómo Coco Chanel (nacida como Gabrielle Chanel), la icónica diseñadora francesa, se ganó el sobre nombre de “Coco” por el que todos la conocemos.

Una es que el apodo apareció durante su juventud, cuando era cantante de cabaret en Moulin, Francia, donde era conocida por su interpretación de las canciones “Ko Ko Ri Ko” (la versión francesa del “Kikirikí”) y “Qui qu’a vu Coco?” (“¿Quién ha visto a Coco?”).

Sin embargo, hay otra versión que dice que el apodo viene de la palabra francesa “coquette”, que significa “mujer guardada” o amante. Chanel fue una “mujer guardada” para muchos millonarios antes de convertirse en la cara internacional de la moda. Ambas historias son posibles considerando su historia.

Nacida en Saumur, Francia, en 1883, Chanel fue una de los seis hijos de un vendedor que viajaba constantemente y una lavandera. Su madre murió cuando ella tenía 11 años y su padre la dejó junto a dos de sus hermanas, Antoinette y Julie, en un orfanato dentro de un convento, y nunca regresó por ellas. Ahí Chanel aprendió a coser y a trabajar como costurera a los 17 años. Pero la joven promesa de la moda tenía sus ojos puestos en otro sueño: convertirse en cantante de cabaret. Se escapó al pueblo de Moulin en el que había oficiales de la milicia apostados y los cabarets estaban en su mejor momento.

Fue durante su época como cantante, a los 20 años, cuando conoció a su primer “amante”. Étienne Balsan, un joven y rico heredero de textiles, quien tomó a Chanel como su amante de “repuesto”, pero eventualmente dejó el cabaret y se mudó al chateu de Balsan ubicado en Compiègne, una localidad al norte de Paris, en donde vivió una existencia de lujo durmiendo hasta el medio día, montando a caballo y disfrutando de fiestas interminables.

Durante esta época con Balsan desarrolló su estilo avant-garde. Los ingredientes que impulsaron su creatividad en la moda durante ese período de tiempo no fueron sólo su inhabilidad para solventar su costoso guardarropa con prendas del jet-set francés, sino su propensión hacia tener un estilo práctico y cómodo sin tantos lujos.

Gracias a su entrenamiento como costurera en el orfanato, pudo crear su propio “look” alterando algunos de los vestidos que ya tenía en el clóset en el chateu de Balsan y confeccionando la ropa de su amante, adaptándola a su gusto. A Chanel le encantaba usar ropa de hombres y prefería los vestidos más holgados y sin corset. A través de su estilo, ella representaba a la perfección una de sus frases: “Es posible estar cómodas y chic al mismo tiempo”.

También fue a través de Balsan que Chanel conoció a su siguiente amante, a la edad de 28 años. Arthur “Boy” Chapel era un amigo cercano de Étienne, y era un rico emprendedor inglés que terminó siendo el amor de la vida de Chanel, aunque él nunca le fue fiel y eventualmente se casó con una aristócrata inglesa.

Chanel dejó a Balsan por Chapel en 1913, y fue Chapel quién le dio el dinero necesario para abrir su primera tienda de ropa ese mismo año en Deauville, Francia. Su tienda ofrecía ropa deportiva para mujeres hecha con jerseys de lana, una tela que no solía usarse en ropa femenina. Pronto abrió otra tienda en Biarritz, un pueblo de la costa.

Sus tiendas fueron tan exitosas que pronto pudo devolverle su inversión a Chapel y abrir más tiendas. Solamente en París abrió 5. Pronto expandió su marca a esencias femeninas, siendo el Chanel No. 5 su perfume más famoso y redituable, y lanzó su línea de maquillaje con lipsticks, polvos y productos de cuidado de la piel. Para el momento cumbre de su carrera, en 1935, Chanel tenía 4,000 empleados y era la mujer más rica del mundo.

Independientemente de dónde haya salido el apodo de “Coco”, hay una cosa clara: la hija ilegítima de un vendedor vivió gracias a su ingenio, agallas y a su visión innovadora. Y aunque recibió ayuda de muchas mujeres poderosas en su vida, supo usar sus relaciones para convertirse en una mujer de negocios mundialmente conocida cuya marca sigue siendo poderosa. Chanel es ahora una compañía internacional que en mayo de 2015 valía $6.8 mil millones de dólares según Forbes, con 310 tiendas en todo el mundo.

Aquí les dejamos 5 datos adicionales sobre esta radical visionaria:

1. Nunca se casó

Imagen: Apic/Contributor | Getty Images

Aunque Chapel fue el amor de su vida, y en alguna ocasión albergó la esperanza de formalizar las cosas, él terminó casándose con Lady Diana Wyndham, una noble inglesa, en 1918. Pero su matrimonio no los detuvo y Chanel y Chapel continuaron siendo amantes hasta que él murió en un accidente de auto en 1919. Dicen que iba de camino a verla.

Aunque nunca se recuperó por completo de la muerte de Chapel, Chanel tuvo varias parejas famosas después de que él muriera, incluyendo a Igor Stravinsky, el compositor ruso (casado) y Hugh Grosvenor, el Duque de Westminster que tuvo varios matrimonios. Grosvenor terminó proponiéndole matrimonio a Chanel quién optó por elegir su independencia, diciendo una y otra vez: “Ha ha habido varias duquesas de Westminster, pero sólo hay una Chanel”.

2. Se rehusó a vestirse como los demás esperaban

Imagen: FPG/Staff | Getty Images

Una de las frases famosas de Chanel es: “La moda pasa, el estilo jamás”.

Cuando Chanel era una mujer joven, imperaba la era victoriana tardía en Europa, una época en la que las mujeres usaban corsés duros, enaguas y el cabello muy largo peinado en recogidos complicados. Esa era la moda por aquellos tiempos.

Y se esperaba que las mujeres jóvenes con una vida aventurera como la de Chanel usaran extravagantes vestidos satinados, un estilo que era la norma para las “amantes” por aquellos días. Pero Chanel no sólo no tenía el dinero para mantener esa moda, sino que su vida con Balsan en ese momento la llevaba a alimentar caballos y montarlos, algo que no era nada fácil de hacer con esos vestidos. Así que le tomó prestadas algunas prendas a la moda masculina para montar mucho más cómoda, y cuando no estaba en la silla de montar, usaba vestidos oscuros muy bien confeccionados, similares a los que veríamos en un funeral. Su simplicidad la separó del resto de las cortesanas.

Uno de los looks que catapultó su negocio de vestidos fue uno que hizo a partir de un jersey viejo y que se puso porque tenía frío.

Muchas mujeres se le acercaron a preguntarle dónde comprarlo. Chapel, intuyendo una oportunidad de negocios, financió su primera boutique que abrió en Deauville, Francia, en 1913, en la que vendía ropa deportiva femenina fabricada con lana, haciendo del confort y la simplicidad algo premium para las mujeres.

“Mi fortuna fue construida gracias a ese jersey que me puse en Deauville porque tenía frío”, dijo en una ocasión.

3. Creó un imperio

Imagen: Lipnitzki/Contributor | Getty Images

El imperio de Chanel empezó en Paris con una tienda de sombreros que estableció en 1910 con el nombre “Chanel Modes”. Ésta estaba en uno de los departamentos que Balsan tenía para su amante.

Los sombreros fueron todo un éxito, especialmente por la ayuda de Gabrielle Dorziat, amiga de Chanel y popular actriz parisina en ese momento, quien usó los sombreros en varias de sus obras y en sesiones fotográficas para revistas.

En 1913 fundó la Casa de Chanel y abrió su tienda de ropa insignia en Deauville, Francia, en la que vendía ropa deportiva para mujeres.

En 1921 se expandió más allá de la ropa revelando su esencia clásica, el Chanel No. 5. Éste obtuvo su nombre por ser la quinta esencia que le presentó su colaborador Ernest Beaux, quien en ese momento era el perfumista de los zares. Después del No. 5 desarrolló otras cinco esencias para mujeres y una para hombres, sin embargo, el Chanel No. 5 sigue siendo el más vendido en todo el mundo.

En 1924 lanzó su línea de maquillaje con lipsticks y polvos, y en 1927 debutó su línea de cuidado para la piel. En la cumbre de su éxito tenía 5 tiendas sólo en Paris y más de 4,000 empleados.

Sin embargo, cuando inició la Segunda Guerra Mundial en 1941, tuvo que cerrar todas sus tiendas excepto una. En 1954, a los 71 años, planeó un gran regreso. Aunque las relaciones se habían enfriado un poco en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos seguía siendo un hit. Mujeres famosas como Jackie O., Elizabeth Taylor y Jane Fonda eran fotografiadas usando las creaciones de Chanel.

Murió en 1971 siendo un éxito y una leyenda.

4. Su reputación se vio dañada

Imagen: Lipnitzki/Contributor | Getty Images

En 1935 Chanel estaba en la cumbre de su carrera. Sin embargo, cuando la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en 1941, cerró todas sus tiendas excepto una que vendía perfumes.

Su reputación se vio manchada después de que se le vinculara románticamente a Hans Gunther Von Dincklage, un oficial nazi 12 años menor. Su afiliación con el oficial causó un daño irreparable a su imagen y fue detenida e interrogada después de la guerra.

Sin embargo, fue su amigo Winston Churchill quien la ayudó a salir, y se fue a Suiza donde permaneció varios años. Después regresó a Paris en donde vivió hasta su muerte en 1971.

5. Ella creó el “little black dress” (pequeño vestido negro)

Imagen: Lipnitzki/Contributor | Getty Images

A Chanel le debemos haber puesto el Little black dress en el mapa.

Aunque ella ya tenía mucho tiempo usando colores oscuros y prendas masculinas, no fue sino hasta 1926 que el vestido negro despegó, cuando la revista Vogue de Estados Unidos describió su vestido negro de día como “El Ford de Chanel, el vestido que todo el mundo estará usando”.

La referencia de Vogue hacia “Ford” fue una analogía de que el Little black dress de Chanel era como el Model-T de Henry Ford, un auto accesible para casi todas las clases sociales.