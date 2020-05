Elon Musk es muy infeliz y asume que su vida empeorará

August 20, 2018 6 min read

En el panteón de las historias empresariales de éxito, Elon Musk está clasificado con Edison y Ford, pero el multimillonario no está contento con el precio que ha pagado por su pedestal. En una entrevista con The New York Times que es sincera hasta el punto de la vulnerabilidad, Musk repetidamente estuvo al borde de las lágrimas describiendo una autoesclavitud que él admite que no es saludable pero que no tiene intención de alterar.

La entrevista se produce tras el tuit explosivo de Musk el 7 de agosto, en el que él dijo sin rodeos que tenía "fondos asegurados" para recomprar acciones de Tesla por 420 dólares para que la compañía que cotiza en bolsa regresara a ser privada. El tuit que fue emitido, cuando los mercados estaban abiertos, envió las acciones de Tesla al alza, pero también desencadenó una investigación de la Comisión de Bolsa de Valores y ha planteado preguntas sobre si el juicio de Musk es pobre o tal vez está deteriorado.

Aquí hay siete conclusiones de la entrevista de Musk con el Times.

1. Los amigos de Musk están preocupados por él (y él también)

"Este ha sido el año más difícil y doloroso de mi carrera", dijo Musk al Times, que lo describió como un hombre que batallaba por mantener la compostura. "Es insoportable".

Musk dijo que ha estado trabajando 120 horas por semana y que no ha tomado una semana completa de descanso desde 2001, cuando tenía malaria. Cuando se le preguntó si trabajar hasta el agotamiento crónico le estaba costando la vida, Musk respondió: "En realidad, no ha sido genial. Mis amigos están realmente preocupados".

2. Musk y su junta directiva desean que él pueda dormir

El Times informó que los miembros no identificados de la junta directiva de Tesla temen que Musk use Ambien, la popular medicación recetada para aliviar el insomnio y que esta esté fallando, provocando estallidos nocturnos en Twitter en lugar de sueño. Musk dijo "a menudo es una elección entre no dormir o tomar Ambien".

El insomnio es uno de una larga lista de efectos secundarios del Ambien, que incluye agresión, depresión, ansiedad, "embotamiento emocional" y más.

3. ¿Eres realmente exitoso si trabajas todo tu cumpleaños y apenas asistes a la boda de tu hermano?

Musk no solo fue a la oficina cuando cumplió 47 años el 28 de junio. Trabajaba cada hora de las 24 en su cumpleaños. "Toda la noche, sin amigos, nada", le dijo al Times al tiempo que luchaba por decir palabras sin que se le quebrara la voz.

Dos días más tarde voló directamente de la Gigafactory de Tesla en Nevada a Cataluña, España, para la boda de su hermano, Kimbal. Musk llegó dos horas antes de la ceremonia y se fue inmediatamente después para llegar a reuniones en la sede de Tesla.

4. Musk es optimista sobre Tesla pero pesimista sobre su propia felicidad

"Pensé que lo peor ya había pasado", dijo Musk al Times, aparentemente refiriéndose a su vida personal. "Lo peor ha pasado desde el punto de vista operativo de Tesla". Continuó: "Pero desde el punto de vista del dolor personal, lo malo está por venir".

5. Es malo para tu marca de liderazgo cuando tienes que decirle a la gente que no estabas drogado

Durante muchos años, "420" ha sido taquigrafía de contracultura para la marihuana, por lo que, quizás en este momento de rápida legalización de la marihuana, parte del escrutinio del tuit de Musk acerca de tomar a Tesla en privado se centró en su precio: 420 por acción. Musk dijo que simplemente, y en su visión cósmica con prudencia, redondeó un dólar de 419 al establecer una prima del 20% sobre el precio actual de la acción.

"Parecía mejor karma decir “420” que a “419", dijo en la entrevista. "Pero yo no estaba hablando de ‘la hierba’, para ser claro. La marihuana no es útil para la productividad. Hay una razón para la palabra ‘stoned’ en inglés. Simplemente te sientas allí como una piedra sobre hierba".

6. Musk se niega a reconocer las consecuencias del tuit de $420

El tuit de Musk sobre privatizar a Tesla ha tenido consecuencias manifiestas, comenzando ese día cuando el NASDAQ tuvo que suspender la negociación de acciones de la compañía, una citación de la SEC poco después (la compañía ya contrató a una costosa firma de abogados para defenderse) y continuando a la especulación ya mencionada de si Musk estaba drogado en ese momento.

Musk suavemente admitió que no lamentaba el tuit que sacudió las acciones de Tesla con continuas réplicas de la compañía. "¿Por qué iba a hacerlo?", No contestó cuando se lo preguntó el Times.

7. Musk simplemente no puede delegar, pero parece realmente desear poder hacerlo

Musk es a la vez presidente y director ejecutivo de Tesla, lo que a mucha gente le parece demasiado trabajo. El empresario le dijo al Times que no renunciaría a ninguno de sus cargos, por no mencionar a SpaceX, The Boring Company y sus muchas empresas que tiene, pero estaba abiertamente a recibir a sugerencias.

"Si tienes a alguien que puede hacer un mejor trabajo, házmelo saber", dijo. "Pueden tener el cargo. ¿Hay alguien que pueda hacer el trabajo mejor que yo? Puede tomar las riendas en este momento".