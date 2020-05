Intentamos calcular cuánto vale una hora del tiempo de Elon Musk. Esto es lo que obtuvimos.

August 21, 2018 7 min read

Elon Musk puede haber llegado a su punto de inflexión. Mientras los inversionistas, miembros de la junta directiva, empresarios contemporáneos y el público observan desde fuera, todo lo que pueden hacer es esperar que su estrés, agotamiento y determinación sirvan como combustible para que Tesla, su empresa automotriz, salga de sus baches de producción.

Después de un tuit de nueve palabras el 7 de agosto, emitido sobre la marcha y durante las horas de negociación de la Bolsa de Nueva York, las acciones de la compañía de automóviles eléctricos de Musk se dispararon junto con su propio valor neto. Los títulos de Tesla terminaron el día con un aumento del 11%, y algunas estimaciones colocaron las ganancias de Musk en 1.43 mil millones de dólares. Pero, como ocurre con la mayoría de los tuits erráticos de un individuo de alto perfil, la declaración vino con su parte de reacción: la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) lanzó una investigación sobre Tesla, los inversores enojados presentaron múltiples demandas y las acciones de la empresa entraron en un período de importantes aumentos y bajas.

Días más tarde, después de que Musk rompió su exigente horario de trabajo con una entrevista sincera con The New York Times, gente de todo el mundo -desde los consumidores habituales hasta la magnate de los medios Arianna Huffington- lo instó a tomarse un descanso y dormir un poco. Musk afirmó que ha estado trabajando 120 horas por semana y que no ha tomado una semana libre desde 2001, cuando tuvo malaria. "Hubo momentos en que no salí de la fábrica durante tres o cuatro días", dijo Musk al Times. "Esto realmente ha llegado a expensas de ver a mis hijos o amigos ".

Entrepreneur escribió acerca de las probablemente insostenibles horas de trabajo de Musk hace unas semanas, incluso intentamos vivir un día con su agenda, pero desde entonces, su comportamiento ha superado con creces una disputa en ese entonces con Warren Buffett y un ataque inoportuno a los inversores de Tesla. Parece que Musk, que se permitió unas simples horas para asistir a la boda de su hermano antes de regresar a la fábrica de Tesla para reuniones, ha dado un nuevo significado al término "adicto al trabajo".

Es cierto que el éxito de Musk está ligado al de Tesla y que su visión convirtió a la compañía en lo que es hoy. Pero su apretada agenda y la aparente incapacidad para delegar plantean la pregunta: ¿cuánto vale una hora del tiempo de Elon Musk? ¿Y cuánto podría él, y la compañía, perder si se tomara un descanso?

Decidimos investigar, es decir, hacer una serie de cálculos cada vez más complicados, para descubrir cuánto vale una hora del tiempo de Musk. La fórmula típica para determinar el valor del tiempo implica salario y ganancias anuales, pero para alguien como Musk, eso es casi imposible. Por un lado, a pesar de que su salario de Tesla es público (salario mínimo en el estado de California), casi nunca lo cobra. En segundo lugar, su salario en SpaceX - una empresa privada - es desconocido. Finalmente, las ganancias de capital no reveladas y los dividendos potenciales significan que, aunque tenemos una idea del patrimonio neto de Musk, unos 23,000 millones de dólares, es probable que nunca sepamos sus ganancias anuales.

Sin embargo, hay una pista concreta sobre el valor del tiempo de Musk. En enero anunció su plan de compensación en Tesla para los próximos 10 años. La empresa afirmó que su CEO no recibirá "ninguna compensación garantizada de ningún tipo". En cambio, su pago dependerá completamente del rendimiento, es decir, una serie de hitos basados ​​en los ingresos de la firma. Para recibir su máxima compensación posible, Musk deberá liderar la carga en Tesla para que alcance su objetivo final: una capitalización de mercado de 650 mil millones dólares.

Actualmente, Musk dice estar trabajando 120 horas a la semana. Eso se traduce en poco más de 17 horas por día, más de 6,240 horas por año y, en los próximos 10 años, más de 62,400 horas de trabajo. Si el pago total de 10 años de Musk es de 55.8 mil millones teóricos, eso significa que si se apega al mismo horario de trabajo para llevar a Tesla a su objetivo, cada hora de su tiempo podría valer cerca de 900,000 dólares.

Pero ese es el truco: incluso si cada hora del tiempo de Elon Musk en el cargo le ganara teóricamente 900,000 dólares, no hay garantía. Eso es porque el pago de Musk se basa completamente en el rendimiento. Tesla deja en claro que la compensación del CEO está completamente en riesgo: si Musk no cumple con ninguno de los hitos contractuales, obtendrá un gran total de cero dólares.

Hay un dicho muy repetido: "trabaja más inteligentemente, no más duro", y puede ser muy útil aquí. Un ensayo científico después mostró que el procesamiento cognitivo se lentifica y la función cerebral disminuye después de una prolongada falta de sueño. Según un estudio del sueño de 2016, siete noches de restricción del sueño (en este caso, solo cinco horas de cama) condujeron al deterioro de la atención sostenida, la memoria de trabajo y la función ejecutiva, así como a una disminución del estado de ánimo positivo. La atención sostenida y la velocidad de procesamiento de los sujetos no volvieron a la normalidad incluso después de dos "noches de recuperación". Imagina el efecto de cero noches de recuperación - tal vez incluso durante meses-, en la atención sostenida y la velocidad de procesamiento.

Musk, por su parte, dijo que tiene problemas persistentes con el insomnio, que su elección nocturna generalmente se reduce a "no dormir o tomar Ambien". En el mejor de los casos, un cronograma de trabajo reestructurado podría posicionar a Musk -y a Tesla en conjunto- como más probable para alcanzar los hitos que se propusieron en enero de 2018. No hay estudios a largo plazo sobre el efecto de 120 horas semanales de trabajo en la función cognitiva, pero Musk no debería esperar 10 años para averiguarlo.