10 errores que debes evitar cuando arranques un negocio en internet

August 22, 2018 7 min read

Empezar un negocio en línea comienza por satisfacer una necesidad y construir credibilidad, pero los factores que harán de tu negocio un éxito no se limitan a eso. Aunque las barreras de inicio son pocas, la mayoría de las personas que arranca un negocio fracasa por errores que pudieran parecer obvios, como sobre estimar las ganancias o tratar de hacer demasiadas cosas por los clientes. Pero hay muchas más cosas que los dueños de negocios experimentan.

Para aumentar tus posibilidades de éxito, intenta y evita estos 10 errores comunes cuando empieces un negocio en línea.

1. No tener un plan de ataque

No necesitas tener un plan de negocios formal, pero sí necesitas tener un plan. “La gente piensa en su plan de negocios como una tarea que no quieren hacer, pero planear me ha ayudado, independientemente de cuál haya sido mi éxito,” dice Tim Berry, director de Palo Alto Software que produce software de planeación de negocios y autor del libro The Plan-As-You-Go Business Plan.

Aunque el gran formato de plan de negocios se está quedando obsoleto, Sujan Patel, vice President de marketing en la compañía de software When I Work y fundador de varias SaaSstartups, dice que “no necesitas un plan de negocios formal de 20 páginas para planear tu negocio con éxito. Necesitas saber quiénes son tus consumidores, qué estás vendiendo y lo que la gente está dispuesta a pagar por tu producto o servicio.”

Además tienes que saber cuánto dinero tienes y cuánto te va a durar ese dinero.

2. Enfocarte demasiado en las cosas pequeñas

“Primero necesitas hacer que tu negocio despegue,” dice Steve Tobak, fundador de Invisor Consulting, una firma de estrategias de negocios y autor del libro Real Leaders Don’t Follow: Being Extraordinary in the Age of the Entrepeneur. Aunque esta directiva parezca obvia, los dueños de nuevos negocios pueden hundirse en los detalles. No hagas esto.

Distraerte en cosas pequeñas como tus tarjetas de presentación o el diseño de tu logo te hace perder tiempo valioso. Mejor concéntrate en tareas que te ayuden a realmente impulsar tu negocio y hacerlo llegar al siguiente nivel.

3. No preocuparte por el dinero

Sé optimista, no todo se trata de dinero. “Hay una muy buena posibilidad de que tu empresa se quede sin dinero antes de que empiece a generarlo,” advierte Tobak. “Debes saber cuánto dinero tienes para manejar tu negocio y en dónde está tu límite y luego asegurarte de tener un plan para hacer más dinero antes de que se te acabe.”

Muy seguido vemos a los dueños de negocios hacer todo lo posible por conseguir dinero cuando ya es demasiado tarde. Lo ideal es que los fundadores tengan un plan financiero en el que se detallen los parteaguas y el dinero que les tomará llegar a sus metas.

4. Devaluar lo que vendes

Independientemente del producto o servicio que estés vendiendo, ponle un precio que lo haga competitivo y que te permita tener una ganancia que valga la pena.

Cynthia Salim, fundadora y CEO de Citizen’s Mark, una línea de sacos femeninos fabricados de forma ética, puso el precio inicial de su producto en $425 dólares, después de considerad el trabajo y el material que usó para fabricarlos. “El precio es justo lo que tiene que ser” dice Salim.

Patel también señala que “mientras tu negocio evoluciona necesitas seguir ajustando tus precios.”

5. Ignorar tu área de servicio al cliente

Como todas tus transacciones suceden en Internet, es fácil olvidar que tus clientes son personas que querrán regresar a tu sitio web si tuvieron una buena experiencia en él.

“Asegúrate de encontrar la forma de interactuar con la gente que visita tu sitio,” dice Tobak. “Cualquiera que sea, puede ser por chat en vivo, una encuesta, un correo o por teléfono.”

Además, monitorea tus redes sociales para ver cómo se percibe tu marca y revisa las reseñas que se suben en Yelp para ver quién no está feliz con tu servicio y por qué. Lo ideal sería contactarlos directamente para ver cómo puedes ayudarlos.

6. Regalar demasiado sin obtener nada a cambio

Antes de haber establecido tu credibilidad como vendedor o experto, ofrecer muestras gratuitas puede resultarte en un producto vendido más tarde y en un cliente a largo plazo, especialmente para los emprendedores que ofrecen servicios. Sin embargo, los costos de lo que regalas pueden acumularse, por lo que Joel Widmer, fundador de Fluxe Digital Marketing, recomienda ofrecer algo útil e intangible a cambio del correo de un cliente potencial, como un ebook gratis, una receta, instrucciones, un webinar o una guía.

7. Tratar de abarcar demasiado en redes sociales

Cuando estás empezando con el marketing de tu producto y construyendo tu marca, prueba con uno o dos canales de redes sociales en los que sepas que está tu audiencia y que te permitan construir una audiencia personalizada con poco presupuesto. No te gastes todo tu dinero desde el principio.

Widmer explica que, como regla general, Facebook y Pinterest tienden a ser mejores para vender productos. LinkedIn es mejor para una personalidad de negocios que esté intentando construir su propia marca y es un buen lugar para darle un nuevo sentido a tu contenido.

8. Escatimar en tus contrataciones iniciales

Los emprendedores suelen apresurar el proceso de contratar gente para llenar las vacantes que tienen y poder hacer crecer su negocio. Pero al hacer esto corren el riesgo de tener más problemas más adelante, incluyendo una mala selección de habilidades, o una personalidad que no sea coherente con la cultura de la empresa o que no tenga el compromiso necesario con la misión de la compañía.

Así que cuando vayas a contratar busca gente que tenga las habilidades que tú no tienes y que represente cualidades que tu respetes. Patel señala que “Los primeras cinco contrataciones pondrán la temperatura de tu empresa para el resto de su existencia.”

9. Subestimar la obsesión y el impulso que se requiere para triunfar

Has leído muchas cosas sobre la importancia del balance entre la vida personal y el trabajo, olvídalas. (Por lo menos durante el primer año… o dos.)

“No te preocupes por el tiempo” dice Tobak. “Las grandes ideas no aparecen cuando estás intentando administrar cada minuto de tu tiempo. No aparecen cuando estás haciendo demasiadas cosas a la vez. Aparecen cuando estás enfocado en una sola cosa. Deja que todo lo demás desaparezca.”

10. Pensar que todo puede caber bajo un mismo criterio

El hecho de que un producto o una estrategia hayan funcionado para una compañía no significa que vaya a funcionar para la tuya. Patel recomienda tener un grado saludable de escepticismo con lo que leemos. Si puedes probar tu producto usando financiamiento mínimo y el menor riesgo posible, hazlo.