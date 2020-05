Descarga gratuita o cobrar por tu app, ¿qué te conviene?

August 22, 2018 3 min read

Uno de los mayores dolores de cabeza de los emprendedores digitales es saber si cobrar o no por la descarga de su app. Si regresamos el reloj 30 años, la idea de dar tu producto gratis casi no se escuchaba, pero hoy es un modelo de negocios básico que aplican varias empresas, pasando por Dropbox y el periódico en línea The New York Times. Y aunque no hay modelo de negocios infalible, con estas recomendaciones podrás determinar si la opción freemium es la correcta para tu negocio.

1. Define tu modelo

El modelo pagado es simple: si un consumidor quiere usar tu producto o servicio, tiene que comprarlo. El modelo fremium tiene variaciones: puedes ofrecer pruebas gratuitas por un tiempo para reducir las barreras de entrada o acceso ilimitado y luego cobrar por actualizaciones con costo.

Decidir entre ambos modelos debe ser una estrategia 360. Piensa en tu presupuesto: si no puedes invertir en marketing, una oferta gratuita puede ayudarte a ganar clientes. Considera tu competencia: ¿tu producto es mucho mejor? Si no, no importa que lo regales, habrá quien prefiera pagar por lo que funcione.

2. Prepárate para cambiar

Si no tienes una oleada de registros, tu oferta no es lo suficientemente fuerte. Pero si tampoco hay necesidad de pagar por una actualización o una mejora, se enciende el foco rojo. Este es un balance delicado que requiere de muchas pruebas de usuarios y que estés dispuesto a pivotar tu plataforma.

3. Conoce tu valor

Hace muchos años, LinkedIn tenía un problema: los usuarios no veían por qué debían pagar por el servicio Premium. Así que le agregaron la opción de mandar correos y comunicarte con personas que no eran tus contactos, una propuesta de valor clara que los usuarios entendieron. Pasó lo mismo con los sitios de citas. Su plataforma gratuita funcionaba como un escaparate pero no podían “entrar” a la tienda a menos que pagaran. Ojo: solo porque agregues valor a tu producto no significa que tu cliente estará de acuerdo con ese valor. De nuevo, presta atención e itera si es necesario.

4. Que no te apantallen los primeros usuarios

Los early adopters que prueban y pagan por tu servicio no representan clientes de largo plazo. Ellos se convierten en grandes porcentajes, así que planea una caída en tus tasas de conversión conforme pase el tiempo. Otro tip: verifica cómo estás generando leads y de dónde provienen tus nuevos usuarios.

