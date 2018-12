Esta startup usa la inteligencia artificial para que 'todos' tengan un crédito

moyoAI es una startup fundada por un boliviano y un hindú que ayuda a empresas a evaluar el riesgo de otorgar créditos a personas que no son sujetas de crédito mediante los procesos tradicionales de evaluación de los bancos.

Más de 400,000 evaluaciones de riesgo utilizando Inteligencia Artificial y más de 250,000 créditos otorgados a personas sin historial crediticio, son las cifras registradas en los primeros dos años de operación de moyoAI una startup fundada en México y que hizo sus primeras operaciones en la India.

Esta firma, fundada por el boliviano Juan Carlos López Pérez y por Yogesh Mariwalla, de nacionalidad hindú, nace con el objetivo de impulsar la inclusión financiera en sectores no bancarizados y bancarizados. Ayuda a empresas a evaluar el riesgo de otorgar créditos a personas que no son sujetas de crédito mediante los procesos tradicionales de evaluación de riesgo.

A través de un test psicométrico, aprendizaje automático (machine learning) e inteligencia artificial, moyoAI mide la “intención de pago”, de las personas, para identificar “señales” que permiten medir cambios de comportamiento.

“Nosotros identificamos que existe un mercado desatendido, donde la gente que no tiene un buró de crédito, que no tiene una tarjeta de débito, que no tiene una cuenta bancaria (…) que normalmente guarda su dinero debajo del colchón y que todas sus operaciones son en cash. Entonces, cuando tienen alguna emergencia o situación crítica que atender, y suelen estar en estratos socioeconómicos medios y bajos, se endeudan; tienen dos caminos, uno, ir al banco, pero saben que no le van a prestar, y dos, endeudarse con los agiotistas”, explica Carlos.

Mediante un código que se puede adaptar a cualquier proceso de evaluación de riesgo de los proveedores de servicios financieros, estos emprendedores muestran la parte invisible de las personas: valores, actitudes, creencias, cultura, prejuicios, deseos, etc., con el objetivo de construir la confianza que las instituciones financieras requieren de sus clientes.

“Las instituciones financieras no prestan dinero a los no bancarizados -también llamados No-Hits, y a las personas bancarizadas que no cuentan con la información suficiente porque no saben cómo medirlos y confiar en ellos, llamados Thin-Files. moyoAI nace con la visión de construir la confianza para estos segmentos de mercado y acercar los servicios y productos financieros a las personas que los necesitan, de manera que puedan mejorar su calidad de vida, la de sus familias y las de sus comunidades”, explica Carlos a Entrepreneur en Español.

“Lo que nosotros tenemos es una prueba psicométrica que normalmente evalúa cuatro parámetros: honestidad, integridad y otros. Nuestra prueba psicométrica; contiene preguntas cerradas, y preguntas pictográficas, que también podrían aplicarse a personas que no saben leer ni escribir y necesita un crédito”, agrega.

Este emprendedor boliviano, quien vive en México desde hacer 12 años, comenta que la idea que dio origen a esta startup empezó a gestarse en el taller mecánico de su papa, en Bolivia, pues su padre confiaba en sus clientes para darles crédito, algo que él quería existiera en bancos.

“Mi papá durante mucho tiempo tuvo un taller mecánico, frecuentemente dejaba que lo visitarán amigos y vecinos para que los ayudara y arreglara sus automóviles, aun si no podían pagar en ese momento… Recuerdo que nos encontrábamos con estas personas en la tienda o en el súper o en la calle y en algunas ocasiones veía que le pagaban en ese mismo lugar por las reparaciones previas. Él les agradecía y luego pregunta por su familia y su salud. Les daba crédito porque confiaba en ellos”, recuerda.

Años después, durante su vida laboral, Carlos conoce a Yogesh mientras trabajaba en el área de consultoría y ambos coinciden en que se debe hacer algo para combatir esta brecha, pues una tercera parte de la población económicamente activa (3 mil millones de personas) en el mundo no tiene identidad financiera.

“Creo que es la primera oportunidad que identificamos, vemos que es un mercado muy grande…En el mundo hay tres mil millones de personas que no tienen identidad financiera. En México, de los 120 millones de habitantes que tenemos, solamente 75 millones están en edad económicamente activa, de esos 75 millones 25 millones no tienen identidad financiera”, explica.

Carlos indica que este problema lo detectaron en México y en la India, pero decidieron echarlo a andar en el país asiático por el tamaño de su población y por la brecha más amplia que existe entre ricos y pobres.

“Lo vimos en México y la India , planificamos trabajar inicialmente en la India; primero, porque tiene una población mucho más grande que la de México, y segundo, la disparidad de clases sociales es muy alta. Existe una cultura de micro finanzas muy amplia allá, entonces para nosotros fue más fácil probar este modelo con este mercado”.

En México iniciaron operaciones en diciembre de 2017; actualmente la startup trabaja ya con 19 marcas interesadas en este modelo de evaluación.

“Hemos comenzado en diciembre en México; pero debemos de hacer un levantamiento para generar demos personalizados para México, Colombia, Bolivia y Perú. Ya nos empezaron a contactar. Al día de hoy tenemos 19 prospectos”, indica.

En la India, moyoAI no solo opera con servicios financieros o bancarios; también lo hace con empresas que requieren dar crédito a sus clientes en la venta de productos y servicios. Su sistema ha ayudado a la creación de nuevos productos financieros, nuevas formas de entender el crédito e incluso ha ayudado a crear nuevas empresas basadas en la información que reúnen con moyoAI.

“Es completamente anónimo y podemos determinar si un segmento de mercado o un público objetivo de un producto financiero en específico está cambiando su comportamiento, ya sea de pago o ya sea de consumo, y le damos esa información adicional a nuestro cliente que es la institución financiera. Con la información que nosotros proporcionamos, algunas instituciones modifican sus productos financieros para que se ajusten al mercado y en otros casos crean productos nuevos”, explica Carlos.

De acuerdo con este emprendedor, moyoAI ayudó a una fintech independiente en la India que vio potencial de negocio en las personas que tienen mal historial en el buró de crédito. Decidieron evaluar ese sector para encontrar a esas personas que no pagaron, no porque no haya querido, sino por otras circunstancias. En su primer año de operaciones, dicha empresa no tiene ningún cliente en mora de pagos, asegura Carlos.

“Entonces abren una unidad hace un año, donde atienden a gente que tiene mal buro. Nosotros los ayudamos a evaluar a este segmento; un año después podemos decir que ni una sola persona ha caído en mora, mora allá (en la India) igual que en México son más de 90 días (…) Se han retrasado 10, 15 o 20 días, pero el porcentaje de gente que se retrasa de 30 a 60 días bajó y el de más de 90, no existe, no tenemos gente que no haya pagado.

“Tenemos clientes como Kinara, una empresa que da crédito a micro, pequeñas y medianas empresas; Arogya Capital una microfinanciera que da crédito exclusivamente para atención médica, Arogya paga directamente al hospital o la clínica y el paciente recibe la atención.

“Tenemos a Metronic, una empresa que vende equipo médico a un segmento de la población también muy bajo, donde pagar por ejemplo una silla de ruedas es muy difícil. Entonces las personas van a Medtronic, las evalúan con moyoAI y les proporcionan el crédito de manera directa para sus productos”, agrega Carlos.

moyoAI inició el año pasado su expansión fuera de la India; acaba de arrancar operaciones en Malasia, Filipinas y en algunos países de América Latina. “Hemos comenzado básicamente en diciembre aquí en México, pero ya estamos haciendo un levantamiento para generar demos personalizados para México, Colombia, Bolivia y Perú”, explica finalmente este emprendedor.

NUMERALIA

EN MÉXICO:

Existe 25 millones de personas sin identidad financiera.

Entre 2012 y 2015 se otorgaron más de 29 millones de créditos informales.

Existen 4.1 millones de MIPYMES y solo el 8% es sujeta de crédito.

Los créditos personales son el segundo producto crediticio más numeroso con el 22% del total de contratos de crédito, 11.3 millones de contratos.

FUENTE: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2017