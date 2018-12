11 cosas súper simples que puedes hacer YA para salir de deudas

OK, por una u otra razón te endeudaste. Ya no te flageles y empieza a tomar acciones para solucionarlo hoy mismo.

OK, por una u otra razón estás en deudas, pero también has decidido cambiar esta situación. Ya habíamos escrito la Guía Para Salir de Deudas, la cual te ayudará en el proceso, pero en este artículo queremos darte acciones sencillas y actividades que puedes hacer diariamente para terminar con las deudas lo antes posible.

1.- Acepta Tu Deuda

Así como cualquier vicio, el primer paso para acabarlo es, aceptarlo. Debes comenzar conociendo la cantidad total de tu deuda y estar decidido a acabar con ella. Aquí algunos tips para aceptarla sin miedo:

1.- Apunta 10 veces “voy a salir de deudas”.

2.- Haz una gráfica o algo visual que te permita ver físicamente cuánto te falta e imprímela.

3.- Cuéntale a quien más confianza le tengas. No tienes que decir los detalles, pero tampoco debes ocultarlo. Si la gente a tu alrededor sabe de la situación, ayudarán a sumar a tus esfuerzos.

2.- Negocia Todo…Hasta Tus Deudas

Suena difícil de creer, pero realmente te puedes ahorrar bastante si negocias todos los días. Desde tu sueldo, el costo de las quesadillas en la calle, el plan de celular o tu deuda, absolutamente todo es negociable si tienes algo más de valor que puedas ofrecer. Tal vez puedes negociar un mejor plan celular que además sea más barato, si te comprometes a estar en un contrato anual. Empieza a intentarlo en todo lo que ya haces y verás que es posible ahorrar una buena lana.

En el caso de las deudas, existen empresas que se dedican a “adquirir” todas las deudas de una persona que ya no puede pagar, ellos “centralizan” todas las deudas y se encargan de negociar cada una de ellas, de manera que puedes obtener un buen descuento si te comprometes a pagarlas en forma y tiempo.

3.- Dedica Todo Tu Dinero A Pagar Deudas…Y Consigue Más

Ya tienes la meta, ahora haz todo lo posible para lograrlo. Esto significa que durante un buen rato vas a tener que hacer sacrificios para destinar la mayor parte posible al pago de las deudas. Bájale a los lujitos y a todo lo innecesario. Si te regalan $1,000 en tu cumpleaños o te encuentras $100 en un pantalón, destina esos extras al pago de deudas…sabes que al poner todas tus ganas, saldrás más rápido del pozo. Y si ya estamos hablando de esfuerzos extra, ahora es cuando debes buscar ese segundo o tercer ingreso. Puedes empezar a cobrar por cosas que normalmente te gusta hacer, o simplemente trabajar un poco más en las cosas que ya sabes hacer, con el objetivo de aumentar tus ingresos y pagar más rápido la deuda.

3.- Cambia Tus Gustos

¿Realmente necesitas pagar por un servicio de televisión o comer en restaurantes? ¿Podrías tener un plan de celular más económico, aunque solo puedas postear a instagram cuando estés en wifi?

No suena muy sexy, pero se trata de apreciar más lo que tienes y saber que no necesitas tener todo lo que quieres. Recuerda esa idea todos los días. Vivimos en un mundo lleno de entretenimiento e información educativa gratuita, aprovecha para dejar de depender de los servicios de paga y arma una súper cuenta de YouTube o podcasts, o lo que quieras, que sea digna de tu atención. Ahhh, claro, también te puedes volcar hacia la lectura, un hábito económico y constructivo.

4.- Aprende Más Sobre El Dinero

¿Te ha pasado que cuando piensas constantemente en algo, lo empiezas a ver y a escuchar por todas partes? Busca que pase lo mismo con tu educación financiera. En lugar de salir a gastar o perder el tiempo, dedícale más tiempo a aprender cómo manejar mejor tu dinero. Te darás cuenta que las finanzas personales son sencillas y divertidas. Para manejar bien tu dinero, debes conocerte mejor y ese es un proceso de crecimiento muy nutritivo. Afortunadamente, tenemos cientos de artículos, un newsletter quincenal y miles de posts en redes sociales llenos de contenidos útiles que no te cuestan un solo peso. Ahora, si quieres ir un nivel más allá, también te puedes comprar nuestro libro por $198 o inscribirte a alguno de nuestros Workshops presenciales

Workshops y Talleres de Finanzas

Libro Querido Dinero Te Odio y Te Quiero



5.- Utiliza El Poder De La Palabra “NO”

Otra vez con eso de conocerse a uno mismo. Pero el hecho de que estás endeudado significa que no has utilizado correctamente el poder del NO. Tal vez no sabes que puedes mejorar tu situación económica si utilizas las palabras adecuadas. No salgas a gastar por compromiso, no te metas en proyectos donde no vas a ganar nada. No te limites, no te conformes. Recuerda que esa ansiedad o compromiso “social” es temporal y lo que importa a la larga es que tus acciones estén en sintonía con tus metas. Tal vez todavía no eres la persona que quieres ser, pero ahora mismo puedes evitar ser la persona que no quieres ser. Toma las decisiones que se alinean con tus planes y descarta lo que no te sirva.

6.- Identifica Los Básicos Y Aprende A Vivir Con Menos

El ser humano es una especie que se sabe adaptar a su situación. Antes no vivíamos con aire acondicionado, ni teníamos tantos sabores, ni un celular que hace tantas maravillas. El “problema” está en que también nos acostumbramos a lo bueno y si de repente perdemos alguna comodidad, la sufrimos como si nos faltara aire. Sé más consciente de lo que realmente necesitas, nosotros estamos seguros que al reducir el número de cosas que compramos, la vida se vuelve más minimalista.

La frase es sencilla: “menos, pero mejor”. Te recordamos que Es Posible Vivir Mejor con Menos.

7.- Vende Todo Lo Que Te Sobre

De nuevo con el tema de tener menos cargas. Cuando tenemos cosas de más en nuestras casas, también se refleja en nuestros pensamientos y la vida parece ser más compleja. Te retamos a deshacerte de todo eso que no usas, o que simplemente no genera valor en tu vida. Vende esa patineta que nunca utilizas, vende el piano que has tocado únicamente en las reuniones familiares. Si quieres un empujoncito, te recordamos la ”Guía Para Deshacerte de Tu Basura”.

8.- Utiliza Efectivo Como Método De Pago

Ya hemos discutido aquí sobre “Qué Es Mejor: Pagar con Crédito, Débito o Efectivo”, y aunque nosotros preferimos utilizar el crédito correctamente, tal vez hubo un error en la matrix y eso es lo que te tiene en deudas, ¿cierto? Para esos momentos la recomendación es la contraria, pues será más sencillo administrarte y limitarte si solo utilizas efectivo. Te sugerimos hacer un presupuesto realista y separar cada bonche de billetes y monedas en pequeños sobres, así divides la renta, la comida y las salidas desde el inicio y sabrás que si ya se acabó el dinero del sobre, ya se te acabó el dinero para ese objetivo.

9.- Prepara Tu Comida Todos Los Días

Todos sabemos que comer en la calle no le cae muy bien a nuestro cuerpo ni a nuestra cartera y para probarlo solo tienes que comparar el costo de la comida hecha en casa. Por eso, ahora que estás en deudas es el momento perfecto para Hacer el Súper Como un Profesional, te darás cuenta que Aprender a Cocinar Tiene Muchos Beneficios y además, que Puedes Mejorar tu Dieta sin Gastar de Más.

10.- Haz El Detox Del Consumismo

Antes era más fácil porque si no querías hacer compras innecesarias, solo tenías que evitar ir a las tiendas en donde te vuelves débil. Pero ahora, tenemos todo un mundo de ofertas en línea que solo nos pide mover un dedo para caer en sus “oportunidades únicas”. Ponle un alto a las tentaciones: evita las vueltas a las tiendas, date de baja de los newsletter de tiendas, reduce tu tiempo de actividad en las redes sociales. Si cambias tu tiempo de “shopping” por tiempo “finanzas personales”, al rato nos estarás dando tips y recomendaciones a nosotros.

11.- Levántate Más Temprano

Hay muchos estudios que demuestran que la gente que madruga, tiene una mejor situación económica. De hecho, la mayoría de los millonarios se levantan mucho más temprano que el resto de la gente, puedes leer más al respecto en “Si Quieres Más Dinero, Despiértate Más Temprano”. Así que si ahora sufres de endeudamiento, acostúmbrate a la idea de empezar el día antes de que salga el sol.