Hasta los más introvertidos pueden triunfar haciendo contactos si siguen estos pasos

Las tres Cs del networking (conversación, conexión y colaboración) crean un contexto que ayuda a todos, incluso los más reticentes a relacionarse.

El networking construye negocios. Acerca a los clientes y a los socios y ayuda a que los negocios crezcan, pero hacer contamos puede ser intimidarte y parecer abrumador. Yo entiendo eso porque soy una introvertida. Afortunadamente, eso no me ha detenido de crear mi propia red de contactos. No tienes que ser extrovertido para usar sitios sociales, ir a eventos o buscar oportunidades profesionales para conectar con otros. Los introvertidos no tienen que ser tímidos.

Desmitificando los mitos del networking

El networking tiene una mala reputación. La gente se siente abrumada por momentos de networking incómodos y errores sobre el networking y sus beneficios, así como por sus propias barreras personales. Aquí te dejamos cinco mitos que necesitas dejar de creer antes de reescribir tu narrativa de networking:

1. El networking no ha sido efectivo. Es fácil descartar sus beneficios cuando no ves resultados inmediatos. La gente se desmotiva cuando no consiguen un contacto “útil” en un evento. Lo que no están entendiendo es que esa conexión puede convertirse en un contacto valioso. Puede haber mucha gente en un evento, pero la conexión correcta, incluso si no es la que tú querías, puede evitar que tomes una mala decisión o ayudarte a obtener eso que no hubieras podido lograr de otra forma. El networking puede no ser lo que tu esperas, pero eso no significa que no sea efectivo.

2. El networking es únicamente para la gente de ventas. A principios de mi carrera me di cuenta de que a la gente no le gustan los vendedores. Casi todo el mundo tiene un desprecio natural por las ventas directas. Siendo una persona introvertida, entendí que las ventas frías y directas no son el networking. Puedes hacer conexiones y tener conversaciones sin tener que vender nada.

3. El networking te hace perder tiempo. Hacer networking lleva tiempo pero eso no significa que sea tiempo perdido. Es una inversión de tiempo, y como cualquier otra inversión, da frutos con el tiempo. Sé inteligente y enfócate en la forma en la que asignas tus recursos de networking, tanto de dinero como de tiempo. Ve a eventos en los que puedas conocer a gente que te ayude con tu negocio. Si eres chef, elige eventos de cocina. Si estás en el mundo de lo tecnología, concéntrate en foros relevantes para tu nicho. Piensa en el tipo de conexiones que te gustaría hacer y sé estratégico a la hora de encontrar oportunidades de networking, enfocándote en las que le den más valor a tu tiempo.

4. No puedo ser un buen publirrelacionista. Aquí es donde la mayoría de los introvertidos se sabotean a sí mismos. El networking no se siente como algo natural, nos protegemos contra situaciones sociales incómodas creando una barrera de rechazo. Si esto del networking no es lo tuyo, puedes justificar el hecho de quedarte encerrado en tu capullo rechazándolo y considerándolo irrelevante. El problema es que el networking no es ni irrelevante ni está sobre valorado. Ni siquiera para los introvertidos.

5. Hacer networking es un negocio sucio. Hay personas que asocian el networking con codearse con gente para subir en la escala social y prefieren irse por el camino moral y evitar el networking para obtener beneficios profesionales. En su libro Networking Is a Dirty Business, Maryam Kouchaki, profesora de administración y organización en la escuela de administración Kellogg, usa su investigación para mostrar que la gente que asocia el networking con la codicia y la ambición personal tiende a verlo como un contaminante moral y lo evitan como si fuera una plaga. La realidad es que hacer networking no es socializar para obtener beneficios personales. Un buen negocio es algo recíproco y hacer networking facilita un buen negocio.

Las “tres Cs” que cambian la narrativa del networking

Las tres Cs del networking (conversación, conexión y colaboración) crean un contexto que ayuda incluso a los más reticentes a superar estos mitos y a crear relaciones que les abran oportunidades y los ayuden a hacer crecer sus negocios.

Conversación

Debes estar listo para entablar una conversación. Debes verte como un profesional, vestir de manera apropiada para el evento y relajarte. Sonríe y muéstrate accesible. Un semblante amistoso y seguro es algo atractivo. La comunicación no verbal es el precursor de la comunicación verbal así que asegúrate de no estar sentado en una esquina oscura o escondido detrás de tu trago con tus hombros encogidos metido en tu teléfono. El contacto visual, una sonrisa y un saludo firme pero cálido son claves no verbales fuertes que invitan a la conversación.

Inicia la plática con preguntas simples y poco personales como “¿Quién sirvió la comida en el evento?” Para abrir espacio a la conversación. Sé abierto, muestra interés en las personas con las que estás hablando y haz cumplidos genuinos. Ten tu discurso de presentación de 30 segundos listo, pero dalo de manera natural y dentro de una conversación. Quieres dar información convincente sobre lo que haces y estar preparado para contestar preguntas, pero también quieres escuchar e involucrarte de forma que facilites el hecho de establecer una conexión humana real.

Conexiones

Los eventos de networking no son eventos para recolectar tarjetas de presentación. El objetivo es hacer conexiones personales. Desarrollar una conexión personal de calidad es mucho mejor que recolectar un montón de tarjetas de presentación. En su libro Power Relationships: 26 Irrefutable Laws for Building Extraordinary Relationships, Andrew Sobel explica que las conexiones de calidad siempre son mejores que la cantidad. Una buena conexión puede convertirse en un buen contacto. Y ser selectivo ayuda. Descubre ñas conexiones que son más importantes según tus pasiones y talentos. Crea una lista de algunos contactos profesionales relevantes y nutre esas relaciones contactándolos con frecuencia. Y haz una lista secundaria de la gente que podrías contactar en el futuro. Luego agrega esas conexiones a tu red social y busca formas para conectar con ellos de forma regular.

Haz conexiones emocionales. Haz preguntas que hagan pensar a la gente. Mark Zuckerberg dice que deberíamos aprender a empezar donde estamos. Ya sea real o imaginario, debes creer que le caes bien a la gente y que el mundo está listo para ti. Una parte importante de hacer conexiones es ayudar a la gente. Cuando conoces a alguien, presta atención a lo que dicen para ver si tienen algún problema que puedas ayudarlos a resolver. Siempre se generoso y dispuesto a ayudar.

Colaboración

La colaboración es una dinámica humana en la que hasta la gente introvertida puede participar. El networking es colaborativo. La gente necesita tu ayuda y tú necesitas la suya. No tengas miedo de ofrecer esa ayuda y que no te de pena pedir un favor. Puedes ayudar a otros y los otros pueden ayudarte a ti. Deja tu zona de confort. Debes estar dispuesto a convivir y escuchar, a presentarte a ti mismo y hacer preguntas. Las relaciones y las carreras se construyen con colaboración.

La colaboración significa trabajar con gente y con organizaciones. Concéntrate en construir una red que agregue valor a tu empresa y que te permita mejorar y hacer crecer tu reputación. Establece redes tanto con individuos como con organizaciones para que puedas mantener el contacto con una empresa incluso desees de que una conexión individual se vaya de ahí. Las colaboraciones expanden tu red personal.

Hacer networking es humano, y seas introvertido o extrovertido, todos somos humanos. Nos permite ayudarnos los unos a los otros, trabajar juntos y crecer en el camino conversando, conectando y colaborando. Un viejo proverbio africano lo dice mejor: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve con otros.” Hacer networking nos ayuda a llegar a donde necesitamos ir… juntos.