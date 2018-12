3 razones por las que estoy orgullosa de mi edad (y por las que creo que todas las mujeres deberían estarlo)

¿Acaso no eres en este momento la mejor versión de ti?

October 23, 2018 7 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hay una terrible noción en el mundo profesional (especialmente en Silicon Valley) de que cuando pasas de los 40 años, deberías esconder tu edad.

Desafortunadamente, para las mujeres esto no es nada nuevo en el mundo de los negocios. Pero como mujer y líder de negocios en Silicon Valley, me gustaría cuestionar el concepto de que crecer significa “envejecer”.

De hecho, creo que todas las que somos líderes deberíamos estar cuestionando esta noción. Arianna Huffington y Gloria Vanderbilt empezaron sus empresas después de los 50. Sallie Krawcheck, exdirectora de Merrill Lynch Wealth Managemente, empezó Ellevest, su nuevo negocio, a finales de sus 40.

¿Acaso no eres, en este momento, la mejor versión de ti misma?

Un estudio reciente demostró que los emprendedores que pasan de los 50 años tienen el doble de probabilidad de tener un negocio exitoso que sus contrapartes de 30 y tantos. Simplemente es que los emprendedores más grandes han tenido más años para desarrollar su juicio, sus técnicas de liderazgo y sus habilidades para resolver problemas, así como el capital social y económico para hacer despegar sus empresas.

Decir que no me siento orgullosa de mi edad es decir que no me siento orgullosa de las cosas que he aprendido y logrado en el tiempo que he pasado liderando startups exitosas, plataformas de tecnología que han cambiado las reglas del juego, y más recientemente, cofundando una compañía de belleza.

Cada año de mi vida es un año en el que he ganado experiencia y sabiduría, en el que he aprendido lecciones valiosas y en el que he ampliado mi perspectiva de las cosas.

Aquí te digo por qué.

1. La sabiduría viene de la experiencia

Yo he experimentado el éxito, y también el fracaso… pero ninguno ha sido el final de la historia.

Hace varios trabajos (siete, para ser exactos), yo era parte del equipo administrativo de una startup que estaba trabajando en un acuerdo para ser comprada por otra compañía. De manera totalmente inesperada, el comprador retiró su oferta. Fue desmoralizante, pero nos despertamos al día siguiente y nos obligamos a ir a trabajar. No teníamos otra opción más que ser más inteligentes y enfocarnos en construir un negocio más sólido.

Sobra decir que el comprador regresó y nos compró. Lo que parecía un fracaso terminó siendo todo un éxito. Y yo aprendí lecciones básicas antes, durante y después de que se completara la adquisición y nos convirtiéramos en una empresa más grande.

Y siempre he sabido reaccionar bien bajo presión. Recuerdo una ocasión, cuando tenía treinta y pocos y estaba en mi primer puesto como vicepresidenta, que permití que las emociones nublaran mi juicio. Estábamos a días de hacer el envío de un gran producto que llevábamos meses construyendo, y una mañana entré al trabajo para encontrarme a los ingenieros juntos, obviamente preocupados. Microsoft acababa de lanzar un nuevo producto, y era prácticamente un duplicado del nuestro. Debí haber mantenido la calma y haber trabajado para tranquilizar sus miedos, pero no pude hacerlo y reaccioné igual que ellos.

Más tarde, cuando el CEO llegó, todos le expresamos nuestros pensamientos de pánico. Poco después, me llamó a su oficina, me miró a los ojos y me dijo: “Jaleh, eres una líder en esta compañía.” Inmediatamente supe lo que eso significaba: el pánico no tiene lugar en una posición de liderazgo. Nunca se me ha olvidado.

2. La calma se te dará más fácil con el tiempo, incluso cuando estés enfrentando una adversidad

Cuando has sobrevivido algunos escenarios desastrosos como los que describí es mucho más sencillo mantener la cabeza fría cuando las cosas se ponen complicadas.

Hace poco tuvimos un momento así en Naked Poppy, mi nuevo negocio de belleza limpia. Nuestro negocio entero se enfoca en ayudar a mujeres a descubrir productos de belleza limpios que son buenos para su salud. Así que cuando un retailer con millones de clientes anunció que le daría un empujón a promocionar productos de belleza limpia, pusimos atención.

Esto sonaba horrible. ¿Significaba que los clientes no estarían interesados en conocer una empresa de belleza limpia como NakedPoppy?

Hace 20 años me hubiera muerto de miedo. Pero, hoy en día llegué a un punto de claridad y calma relativamente rápido. “Aprovechemos esta oportunidad para ser mejores” pensé.

Yo sabía que el retailer no estaba totalmente obsesionado con la belleza limpia como nosotros, sin mencionar que sus estándares de “limpieza” eran menores que los nuestros. Además, traté de recordarme a mí misma que había suficiente espacio en el mercado mientras le diéramos a nuestros clientes una experiencia increíble.

La razón por la que yo sabía esto es porque llevaba tanto tiempo trabajando que había tenido que sobrevivir todo tipo de calamidades. He visto negocios enfrentar su “invierno nuclear” (sí, un término que usaban en una empresa en la que trabajé) sólo para revivir en la siguiente primavera. He visto gente llorar en sus escritorios por sentirse maltratados. He levantado la vista para encontrarme a mi personal mirándose entre ellos y luego viéndome a mí, nerviosos, esperando que yo solucionara las cosas.

En estas situaciones tu mente se vuelve loca y es fácil que termine en un mal lugar… Uno en el que tus clientes te abandonan y todos terminan perdiendo sus trabajos.

Pero eso no suele pasar. Y el pánico nunca arregla nada. Si hay una situación que parezca estar desenredándose, he aprendido a sugerirle a la gente (incluyéndome a mí misma) que es momento de respirar profundo, dormir bien y regresar al día siguiente lista para enfrentar el reto. Porque mañana será un nuevo día.

3. Ves claramente el valor que pones a la mesa

Una queja común entre la gente mayor es que no somos nativos digitales. Claro que no lo somos. ¡Y claro que las compañías innovadoras necesitan gente joven que los sea! Pero hay muchas otras formas de agregar valor a la jugada.

Toma como ejemplo el hecho de priorizar. La experiencia me ha enseñado que nunca hay escasez de ideas, la escasez siempre está en la ejecución con excelencia. Así que la pregunta que aprendí a hacer es “¿Qué es lo que podemos hacer hoy que ponga el negocio en el camino del éxito?” Y “¿Cuál es ese 20% de iniciativas que producen 80% del impacto?”

Después de muchos años logrando resultados, no sólo tengo confianza en que esta es la perspectiva correcta, también tengo confianza en que puedo elegir las cosas correctas en las que debo enfocarme, sin mencionar a la gente correcta para hacer el trabajo de la manera en que tiene que hacerse.

Y una última reflexión: tengo 59 y ser feliz con mi edad ha sido algo liberador. No importa qué tan grande seas, esto puede pasarte a ti también. Cuestionemos estas suposiciones sobre la edad y seamos ejemplos a seguir.

No nos quedemos con la idea de “envejecer”, porque como yo lo veo, eso no pasa. Uno no envejece, madura.