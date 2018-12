4 razones por las que deberías estar meditando (de un hombre que vendió su compañía por 130 millones de dólares)

Khajak Keledjian quiere desarmar la ansiedad y construir claridad para emprender.

El año 2013 fue maravilloso para Khajak Keledjian. Vendió su compañía de ropa de lujo Intermix a Gap por un monto reportado de 130 millones de dólares, se casó y fue al festival Burning Man. Después de entrar a un templo, Keledjian vio a otros asistentes meditando y teniendo momentos de reflexión en una tienda de campaña. "Me hizo pensar: '¿Por qué no hay lugares como este para tener una experiencia similar en ciudades grandes como Nueva York?'", comentó a Entrepreneur.

“El siguiente noviembre mi padre se enfermó mientras visitaba Armenia. Viajé para allá para estar con él y también visité monasterios del siglo III construidos dentro de cuevas. Estaban bañados por luz de velas y en este ambiente, mis sentidos se intensificaron", recordó Keledjian. Una vez más, se quedó con el deseo de traerse esa tranquilidad para su casa. Esto le dio una gran idea de negocios.

El resultado fue Inscape, un estudio de meditación en medio de la ciudad de Nueva York, una tienda, una aplicación y un sitio de comercio electrónico.

"Sabía que para ayudar a las personas a vivir al máximo y superar los factores estresantes y los desafíos diarios, necesitábamos crear un oasis y una herramienta", explicó. "Nos inspiramos en la naturaleza, la historia, la tecnología, el arte, no solo en una cosa. Luego, desarrollamos nuestra aplicación para ofrecer experiencias guiadas eficientes para resolver problemas cotidianos, para que la gente pueda recargar energía rápidamente, dondequiera que esté".

Keledjian cita algunas estadísticas bastante interesantes cuando se le pregunta sobre el mercado de la salud y el bienestar en el que ahora está trabajando.

Los trastornos de ansiedad afectan a 40 millones de adultos en América (ADAA).

Uno de cada tres estadounidenses tiene algún tipo de trastorno del sueño, lo que resulta en una duración del sueño recomendada más corta (CDC).

Ocho de cada 10 estadounidenses aseguran tener estrés en sus vidas cotidianas (Encuesta Gallup).

Keledjian asegura que la misión de su compañía es "inspirar a las personas a conectarse con su mejor ser y vivir la vida en su máximo potencial". Así es como dice que la meditación puede ayudar a lograrlo.

1. Ayuda a resolver problemas

"Era un CEO ocupado cuando comencé a meditar y eso me ayudó a encontrar respuestas a decisiones difíciles que no estaban en los libros convencionales. En 2008 la economía mundial se derrumbó y necesitaba respuestas que no podía encontrar en Google. La meditación me ayudó a aprovechar mi intuición, pensar con claridad y asumir riesgos audaces, como vender mi negocio e iniciar Inscape".

2. Alivia el estrés

“La meditación reduce el estrés y los niveles de cortisol, que son el resultado de que las personas en todo el mundo estén sobreestimuladas y estresadas. Con el cortisol reducido, no activas tu respuesta instintiva de lucha o huida, y así puedes responder más correctamente y reaccionar menos. Así que, en lugar de perder la calma si algo no sale según lo planeado, respiro y me concentro en cómo volver a mi rumbo. Puede tratarse de presupuestos, fechas de entrega, juntas sorpresa, cualquier cosa que te estrese".

3. Te reenergiza

"Dormir mejor no tiene precio. La meditación te ayuda a descansar más plenamente y más profundo. Me despierto sin alarma, me siento descansado. La sección de sueño de nuestra aplicación me ayuda a dormir a mis hijas y me ayuda a relajarme".

4. Te ayuda a encontrar claridad

"La meditación me ayuda a pensar con la perspectiva como si estuviera en un avión no tripulado. A veces, la claridad significa ver que debo desprenderme de un asunto rápidamente. Pero la claridad también me da una vista del horizonte con lo que mi compasión ha aumentado. Hay un equilibrio. Esto también me ayuda en mi vida personal, como esposo y como padre”.