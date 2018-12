Este joven emprendedor gana miles de dólares al mes por publicar fotos lindas de perros

Matt Nelson califica a perros de todas las formas y tamaños en WeRateDogs, y ha acumulado más de 7 millones de seguidores.

October 26, 2018 8 min read

Matt Nelson encontró su futuro en un restaurante Applebee’s.

Corría el año 2005 cuando Nelson, entonces estudiante de primer año de universidad -y con una especialización en "Gestión Profesional de Golf", nada menos-, estaba con amigos buscando algo de comida rápida. Había estado jugando con la idea de crear una nueva cuenta en redes sociales donde publicar imágenes de perros lindos acompañados por pies de foto ingeniosos. Allí, en la mesa de un Applebee’s, Nelson publicó una encuesta en su cuenta personal de Twitter para evaluar la reacción de la gente y ésta fue abrumadoramente positiva: 87% de sus seguidores le dijo que lo hiciera. Nelson tomó una foto del perro de su amigo dentro del restaurante y nació WeRateDogs.

Tres días después de que Nelson lanzara la cuenta de Twitter de WeRateDogs, recibió tantas fotos de perros que no podía hacer un seguimiento y llevar el control de la cuenta. Reclutó a cuatro amigos para que vinieran a su dormitorio universitario y lo ayudaran a ordenar los mensajes para encontrar los “peludos más guapos”.

Ahora, alrededor de tres cuartos del tráfico de la marca proviene de su cuenta de Twitter (el número actual de seguidores es de 7.37 millones), y la mayoría del resto se atribuye a Instagram (cerca de 600,000 seguidores). WeRateDogs también tiene un sitio web, cuenta de Facebook y Snapchat.

Platicamos con Nelson, quien estima que ha calificado a unos 2,500 perros, sobre cómo comenzó su carrera, cómo es un día típico y cómo escribe los copies que han encantado a chicos y grandes.

Esta entrevista ha sido editada para dar mayor extensión y claridad.

¿Cómo comenzaste?

Tenía una cuenta personal en Twitter y encontré una comunidad de escritores que buscaba hacer reír a a la gente en menos de 140 caracteres. Acepté ese reto. Luego, me di cuenta de que los perros eran un tema bastante popular y que definitivamente generaba más "Likes" que mis bromas simples. Así fue como acoté mi tema. Obviamente, no podría pasar todo el tiempo haciendo lo que hago si no amara a los perros también. Siempre he tenido un golden retriever, (de hecho, tengo uno sentado a mis pies en este momento).

Mis padres siempre han apoyado mucho la cuenta. Menos de un mes después de haber hecho la cuenta, me entrevistó la revista New York.

Imagen: WeRateDogs vía Instagram

¿Hasta qué punto monetizas tu cuenta?

No tenía la intención de monetizarla hasta que me di cuenta de que pasaba horas completas de mi tiempo libre viendo imágenes de perros. Así que tenía sentido monetizar para poder seguir dedicando tanto tiempo a este proyecto. Ahora miles de dólares al mes. Comenzamos con pequeñas estampas que se basaban en algunas de nuestras publicaciones más populares, después de obtener el permiso de los dueños de las fotos de perros, y las vendimos por aproximadamente 4 dólares. Fue nuestro primer cobro y todos nos apoyaron; al final, nuestra audiencia realmente aceptó esa forma de pago, por lo que lo expandimos en una tienda de comercio electrónico.

Ahora, vendemos suéteres, camisas, revistas y calcomanías, pero ninguno de ellos tiene la marca de WeRateDogs. Pero la escritura es obviamente la parte más divertida para mí, y he delegado casi todos los demás aspectos de este negocio a otra persona para poder centrarme en el núcleo creativo.

He encontrado una pasión en la creación de mercancía porque me encanta hacer algo y entregarlo a una audiencia. Esto me ha permitido ser exigente cuando se trata de publicaciones patrocinadas. No tengo que venderme por cosas en las que no creo o que no tienen nada que ver con los perros. Hemos trabajado con Disney y Cottonelle en algunas campañas, y eso abrió las puertas a más colaboraciones pagadas. Pero la asociación realmente tiene que ser un ajuste perfecto con nuestra marca para que yo me interese en hacer negocios.

Imagen: WeRateDogs vía Instagram

¿Cómo es un día típico tuyo?

Vivo en casa de mis padres en Charleston, Virginia, desde hace poco más de un año, después de abandonar la escuela y dejar mi trabajo para dedicarme a la empresa a tiempo completo. Mis días los paso con mi propio perro aquí, lo cual es una buena inspiración para mí otra cuenta de Twitter, @Dog_Feelings. Ahora, la mayoría de mis días los dedico a trabajar en el calendario de WeRateDogs 2020. Mi texto de prueba completo para el calendario vence en tres semanas. Estoy muy agotado creativamente porque generalmente publicamos en redes sociales dos veces al día, pero ahora estoy escribiendo pies de foto para 313 perros en un corto período de tiempo. Hay un calendario diario desmontable y un calendario de pared.

Somos tres en el equipo y los otros dos trabajan de forma remota. Nunca he conocido a uno de ellos aunque he trabajado con él durante unos tres años, lo cual es una locura. Uno de ellos supervisa todo el comercio electrónico, desde el diseño hasta el servicio al cliente. Yo sería terrible en el servicio al cliente porque soy malo con la tecnología en general. Otra persona revisa las fotos que nos envían y las condensa a 20 o 30 mensajes de texto para mí, y luego reviso y elijo las mejores. Probablemente recibamos entre 800 y 1,000 propuestas de perritos al día en nuestros mensajes directos de Twitter, y en Instagram probablemente entre 100 y 200 mensajes. Es un buen sistema.

Imagen: WeRateDogs vía Instagram

¿Cuál es tu estrategia de contenido?

Todo va primero en Twitter y aparece en Instagram al día siguiente. En Twitter, en general, hacemos dos publicaciones al día: una alrededor del mediodía y otra cerca de las 8 p.m. Si tenemos suficiente contenido, publicamos dos veces en Instagram por día, pero últimamente solo ha sido una publicación alrededor de las 2 p.m. No hay mucho énfasis en cuándo se publican las imágenes porque no tengo que publicar en un momento determinado para que mi audiencia vea algo. Son apasionados y siempre dan “likes”.

Mi formato de pies de fotos es consistente. La razón por la que me enamoré de Twitter en primer lugar fue la gratificación inmediata que el público te da de un chiste. Así que había mucha presión y tuve que averiguar qué me funcionaba. A través de análisis del engagement, vi que a la gente le gustaba que el nombre del perro estuviera primero, luego el chiste y la clasificación al final. La fórmula me permite mantener los subtítulos frescos sin ser súper repetitivo.

Imagen: WeRateDogs vía Instagram

¿Cuál es tu consejo para otros que buscan construir una marca en las plataformas digitales?

Ser original, pero eso es muy difícil de hacer. Quiero decir, las fotos de perros no son originales, y calificar las cosas no es original, pero de alguna manera la combinación, se ha convertido en algo original. Otra razón por la que la cuenta ha tenido éxito es que hay mucho de mi personalidad involucrada. Es más fácil de ver en Twitter porque interactúo y me relaciono con la audiencia mucho más allí, pero incluso cuando respondo a los comentarios en Instagram, está claro que hay un ser humano en el otro lado.

Hice trampa porque uso perros, pero con un poco de humor y eso es una buena combinación. Respecto a los consejos, diría que inyectes mucho a ti a tu marca y la gente podrá ver tu naturaleza y se sentirá más atraída a lo que estás haciendo.

Imagen: WeRateDogs vía Instagram