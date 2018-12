8 trucos de estos súper líderes para optimizar tu tiempo

Connecting expert communities to the Entrepreneur audience. What's This?

El tiempo es el recurso más valioso. Así es cómo estos líderes de negocios súper exitosos lo usan sabiamente

By The Oracles



El tiempo es el recurso más valioso y escaso para todos. Administrarlo de manera efectiva puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Estos ocho asesores en The Oracles comparten cómo administran su día para optimizar su éxito comercial y su vida personal.

1. Haz que todos estén de acuerdo en tus prioridades

Grant Cardone / Imagen: The Oracles

Para administrar realmente y maximizar su tiempo, para aprovechar cada oportunidad, deben apreciar cuánto tiene. Toma el control de tu tiempo y no permitas que otros lo hagan. Logra que tus familiares, amigos, colegas y empleados se pongan de acuerdo sobre las prioridades más importantes. De lo contrario, te tirarán en múltiples direcciones. Cuando logro esto, puedo controlar mejor mi tiempo.

Normalmente, me despierto antes de que amanezca y me mantengo ocupado todo el día. El tiempo se invierte o se pierde, por lo que no me gustan los espacios en blanco en mi calendario. Hago tiempo para mí, mi familia y mi negocio, para hacer cosas como escribir mis metas, hacer ejercicio, pasear con mis hijos y dirigir llamadas y reuniones. No estoy ocupado para estar ocupado; Estoy tomando medidas para ser productivo y vivir la vida de mis sueños.

Grant Cardone, experto en ventas, ahora tiene un imperio de bienes raíces de 750 millones de dólares, y es el autor más vendido de NYT. Sigue a Grant en Facebook, Instagram o YouTube.

2. Consigue un buen calendario

Scott Shainman / Imagen: The Oracles

Un buen calendario es clave. Necesitas uno que funcione con tu estilo de vida en la forma en que procesas la información. La aplicación Fantastical lo hace por mí porque es una combinación de reuniones y tareas pendientes.

Si bien normalmente tengo más de 20 elementos para abordar cada día, solo me asigno dos tareas principales. El objetivo es concentrarse en ellas para garantizar que se completen a fondo. Mis mejores días son cuando voy al gimnasio a las 6:30 a.m. ¡Si el día se desmorona, al menos me entrené bien!

Scott Shainman, presidente de Getac North America, quien ayudó a llevar a la compañía a convertirse en uno de los fabricantes de computadoras portátiles y tabletas más grandes del mundo. Conecta con Scott en LinkedIn e Instagram.

3. Estructura tu día alrededor de cuando tu cerebro está en su apogeo

Natalie Ellis / Imagen: The Oracles

Mi salud cerebral lo es todo cuando se trata de ser productivo, por lo que este es mi punto de partida. Es el núcleo de cómo estructuro mi día, mi dieta y mi estilo de vida. Tomo todas las decisiones importantes temprano cuando estoy en mi mejor momento.

Digo NO a las reuniones que no son completamente esenciales y bloquean unas pocas horas en mi calendario para trabajar en la estrategia de nivel superior todos los días. Trabajar en lugar de hacerlo en el negocio es vital, y debe ser intencional al respecto.

Natalie Ellis, galardonada empresaria en serie y directora ejecutiva de BossBabe, la comunidad en línea más grande del mundo de mujeres ambiciosas con ingresos recurrentes mensuales de seis cifras; sigue a Natalie en Instagram.

4. Identifica la "única cosa"

Thomas Le Maguer / Imagen: The Oracles

Cada minuto es importante, así que identifica tus principales prioridades en la vida y en los resultados deseados.

Cada mañana me pregunto: “¿Qué es lo único que puedo hacer para que esto avance? ¿Qué sería más impactante, crear valor a largo plazo y facilitar las cosas? "La mayoría de las veces, no es urgente. Así que programo esas cosas en mi calendario.

De 8 a.m. a 10 a.m., me concentro en hacer que mi compañía avance. Luego, he identificado lo único en cada área de mi vida personal y lo he convertido en hábitos. Para conectar con Dios, es la meditación trascendental.

Para mi salud, es correr, ir al gimnasio o ver a mi quiropráctico. Es jugar con mis hijos, pasar un buen rato y hacerlos reír.

Thomas Le Maguer, padre casado de cuatro hijos, fundador y CEO de eRational Marketing, y cofundador y CEO de Integrity.one; Ha ayudado a sus clientes a generar más de 35 millones de dólares en ingresos.

5. Separa oportunidades y operaciones

Sharran Srivatsaa / Imagen: The Oracles



Les aconsejo que instalen el sistema de productividad personal que he usado durante más de una década, lo que ha generado cientos de millones en ingresos para nuestras empresas.

Divido nuestros días en dos partes simples: designando mañanas para oportunidades (crecimiento, ventas e influencia) y tardes para operaciones (entrega, seguimiento y deleite). La forma más fácil es separar tu lista de tareas diarias de esta manera.

Esto crea una combinación saludable de nuevas oportunidades de crecimiento al tiempo que mantenemos nuestros compromisos de entrega.

Por supuesto, hay días que se elimina este programa, pero si puedes hacer que este sea tu "valor predeterminado", instantáneamente se creará un progreso productivo en tu vida, todos los días.

Sharran Srivatsaa, inversionista ángel y CEO de Kingston Lane, una plataforma de ejecución de tecnología de pulsador para bienes raíces; creció Teles Properties 10X a $ 3.6 mil millones en cinco años; la puedes seguir en Instagram.

6. Enfócate en actividades que produzcan ganancias

Billy Gene Shaw III / Imagen: The Oracles

En primer lugar, olvida eso del equilibrio trabajo-vida. Todos los empresarios exitosos que he conocido han dedicado tiempo en su vida a hacer todo lo posible para su negocio.

Implementan la "integración trabajo-vida", lo que significa que tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo. Traes a los que amas a lo largo del viaje.

Como CEO, administro mi tiempo al ser extremadamente consciente de mis actividades con fines de lucro (PPA). Billy Gene Is Marketing hace la mayor cantidad de dinero cuando creamos un video de ventas que llega a millones de personas, además, organizo una capacitación en vivo frente a miles. Generalmente delego tareas fuera de mis PPA porque el costo de oportunidad es costoso.

Billy Gene Shaw III, fundador y CEO de Billy Gene Is Marketing, uno de los mejores influenciadores, educadores y profesionales del marketing en línea del mundo; lo puedes seguir en Instagram y Facebook.

7. Delega

Gail Corder Fischer / Imagen: The Oracles

Sé tres cosas sobre el tiempo: no se detiene. Es el único producto que no podemos controlar, solo controlamos cómo lo gastamos. Y lo damos por sentado. Paso tiempo haciendo cosas que me ayudan a funcionar mejor. Comienzo mi día con un entrenamiento riguroso. Miro las noticias, leo el periódico y leo sobre negocios.

Como la mayoría de ustedes, tengo mucho más en mi lista de "cosas por hacer" que en mi lista de "hechos". Me gusta que las cosas se hagan a mi manera y no siempre regalo las tareas que prefiero hacer yo mismo, pero aprendí a delegar lo que no es el mejor uso de mi tiempo, y es un cambio de juego.

Mantiene la pelota avanzando. Si está en el liderazgo, su trabajo es ayudar a los empleados a crecer. Así que no temas a delegar, abrázalo. Confía en tu equipo para hacerlo.

Gail Corder Fischer, vicepresidente ejecutivo de Fischer & Company, una firma líder mundial de bienes raíces corporativos que brinda consultoría, corretaje y soluciones de tecnología.

8. Adopta el "estilo de vida de la laptop"

Jason Hall / Imagen: The Oracles

Pero todos tenemos vidas personales, y es importante tomarse un tiempo para ti. Afortunadamente, también vivimos en la era de la información, por lo que aquellos que pueden aprovechar el "estilo de vida de la computadora portátil" pueden combinar su vida laboral y personal.

Creé este viaje para mí, mi familia y amigos. Nadie puede decirme que no puedo realizar tareas importantes en un barco, en la playa o mientras viajo por el mundo. Los CEOS no deben centrarse en la cantidad de horas que trabajamos. En su lugar, concéntrense en la productividad durante esas horas y en las tareas que producen el mayor rendimiento.

Jason Hall, autor, fundador y CEO de Five Channels; ha generado más de 30 millones de dólares en ingresos por ventas para clientes en 2018.