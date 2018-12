Cómo conseguir inversión para crecer fuera del país

¿Estás interesado en las oportunidades de inversión y expansión disponibles en el extranjero? Será bueno que tomes nota de los consejos de Erhan Soyer-Osman sobre lo que debes y no hacer al momento de iniciar esa aventura, empezando por conectar con el ecosistema local.

December 7, 2018 6 min read

En un artículo publicado en TechCrunch hace un par de meses, se menciona que el año pasado las inversiones de Venture Capital en Latinoamérica alcanzaron un récord por arriba del billón de dólares. Esto, sin duda, da a notar que los ojos de algunos inversionistas en países donde el emprendimiento encuentra su núcleo ya están buscando oportunidades para invertir en la zona. México tiene diversidad de recursos para emprendedores, pero eso no te limita a buscar financiamiento y aprender de estrategias de crecimiento y rentabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos.

Pero conseguir capital para tu empresa no es tarea fácil, incluso en tu país. Y aunque la pasión por tu idea y la inspiración de llegar lejos son una parte importante (sino que es que la más importante) del emprendimiento, de acuerdo con Erhan Soyer-Osman, inversionista en Two Sigma Ventures, tener los pies bien puestos en la tierra, con claridad sobre el mercado al que te diriges y los retos a los que potencialmente te enfrentarás, y buscar formas de crear una red en el ecosistema local, es básico al momento de buscar inversión. De esto platiqué con Erhan en las oficinas de Two Sigma Ventures, en Nueva York.

Entrepreneur en Español (ENT): ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta ver en las startups que llegan a ti en busca de capital?

Erhan Soyer-Osman (SO): Me gusta ver fundadores inteligentes y, aun más, que estén muy conectados con los retos potenciales que van a enfrentar para encontrar un mercado para su producto. Muchas veces te encuentras con socios que tienen grandes ideas, pero no reconocen los retos. Es como tener a un elefante en la habitación y tú estar pensando “¿por qué nadie ha hablado de esto?” [risas]. No espero que todos tengan siempre las respuestas completas, pero sí que entiendan el mercado y los desafíos de desarrollar lo que sea que quieran desarrollar en ese momento. Te hace sentir bien ver emprendedores que tienen los ojos bien abiertos.

Tú puedes decir que vas a poner a un hombre en la luna, parar la conversación ahí, y no dejar ninguna guía de como lo vas a lograr. Por otro lado, es muy diferente decir “voy a poner a un hombre en la luna, y estos son los cinco pasos que vamos a tomar para lograrlo”. Tener una visión clara de lo que quieres y ser capaz de caminar a otras personas a través de esa visión es una base sólida para los inversionistas. Este es un error común. La gran razón por la que una startup no funciona es que no encontraron un mercado para su producto. Es un cliché, pero es muy cierto. O existe la audiencia para lo que ofreces o no.

ENT: ¿Algunas vez has pensado en tener tu propia startup?

SO: Siento empatía al trabajo de los emprendedores, al enfoque que necesitan y el compromiso con sus equipos. Construir una empresa es de verdad muy difícil. Y no es que ser inversionista no lo sea, pero al menos para mí, es más divertido. Y aunque creo que como inversionista siempre estás lleno de ideas de hacer esto o aquello, que te apasione la tecnología, innovación y las inversiones (lo que es el pilar clave) es lo que diferencia a un inversionista del fundador de una startup. VC me va mejor.

ENT: ¿Haz notado algún camino que las startups de otros países siguen para conseguir inversión en EE.UU.?

SO: Sí. Tenemos bastantes empresas de TechStars que vienen de Europa. Aplicaron, trajeron a algunos miembros del equipo, y al final decidieron mudar a todos los integrantes a Nueva York. Como inversionista es importante saber que los fundadores de las compañías en las que inviertes pueden pasar a tu oficina, tomarse un café e interactuar con la comunidad. Quieres estar presente. Y estar cerca hace una gran diferencia. También, tratar de alinear zonas horarias para juntas, conferencias o llamadas puedes ser un reto. Lo bueno de Latinoamérica es que tan lejos como puede estar (de Nueva York), desde la perspectiva de tiempo es muy fácil iniciar una conversación en horarios similares. Por ejemplo, la Ciudad de México, que aunque no llegas caminando si está muy cerca en horario [risas].

Erhan Soyer-Osman, Foto: Twitter

ENT: Las inversiones de VC en Latinoamérica alcanzaron un récord en el 2017, ¿invertirías en una buena oportunidad en ese mercado?

SO: Es una pregunta interesante. Ayer estaba investigando sobre servicio al cliente respaldado por inteligencia artificial y me encontré con una empresa de Latinoamérica. Y aunque aún no lo he pensado, porque mi plato está lleno aquí [risas], me interesa seguir el desarrollo de la zona y ver si se convierte en un componente más grande de la era de blockchain y cryptocurrency. Al final del día, no es nada fácil encontrar startups con grandes ideas y es aun más complicado encontrarte con fundadores emocionantes. Si encuentras una, te encanta, y ves un mercado para su producto que además encaja en tu portafolio, claro que invertiría.

ENT: ¿Qué consejo le darías a emprendedores en Latinoamérica pensando en buscar inversionistas en EE.UU.?

SO: Sean parte o encuentren formas de conectar con el ecosistema que tenemos aquí. Es por eso que tantos emprendedores en otros países buscan cómo integrarse a aceleradoras como YCombinator y TechStars, porque les ayuda a crear una red de personas y eso es, al final, lo más importante. Supongamos que eres alguien en México con una gran startup y vienes a nosotros buscando una inversión: si no tienes una red ni nadie te conoce, no hay forma en la que podamos verificar y validar a tu empresa y a tu equipo, lo que hace muy complicado darte un cheque por millones de dólares.