La NASA 'ofrece ayuda' a Marvel para rescatar a Tony Stark

December 11, 2018 2 min read

¿Devastados por la situación de Tony Stark en el espacio? No te preocupes ya la NASA esta trabajando junto a Marvel para "solventar esa situación". Luego del lanzamiento del primer tráiler de Avengers: Endagame, muchos fans de la saga quedaron preocupados y desesperados por la situación en la que se encuentra el personaje interpretado por Robert Downey Jr.

Miles de usuarios realizaron peticiones de rescate, a través de redes sociales, a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés). Ante tal situación, el organismo respondió, dejándole un mensaje de apoyo a la franquicia Marvel, en dónde colocaron el siguiente mensaje:

“Hey, Marvel, oímos lo de Tony Stark. Como sabemos, lo primero que debes hacer es escuchar en el control de la misión: 'Avengers, tenemos un problema'. Pero si no puede comunicarse, entonces recomendamos que los equipos terrestres utilicen todos los recursos para escanear los cielos para encontrar a su hombre desaparecido”.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq