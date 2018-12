El cofundador de Vine, Colin Kroll, muere por una aparente sobredosis

Uno de los emprendedores más influyentes y controvertidos del mundo de las aplicaciones móviles ha fallecido. El portal TMZ reportó que Colin Kroll, cofundador de HQ Trivia y Vine, murió por una aparente sobredosis de drogas en Manhattan a la edad de 34 años. Kroll había sido el CEO de la compañía solo por tres meses luego de un cambio de rol con el fundador Rus Yusupov, y no está claro qué pasará ahora con HQ Trivia.

Kroll es más recordado por crear Vine junto con Yusupov y Dom Hoffmann. Si bien esta red social solo estuvo disponible durante cuatro años después de su debut en 2013, se convirtió en un fenómeno cultural con sus propias estrellas.

Sin embargo, la vida Kroll después de la muerte de la red social de microvideos estuvo marcada por la controversia. Según informes, Twitter lo derrocó 18 meses después de adquirir Vine por su mala gestión. Recode reportó sobre varias mujeres en el equipo de Vine que también lo acusaron de comportamiento “inapropiado” y "mujeriego". Si bien no se presentaron quejas formales, las afirmaciones fueron suficientes para asustar a algunos inversionistas de HQ Trivia que investigaron los antecedentes de Kroll.

No es seguro cómo afectará la pérdida a HQ Trivia, pero la empresa se está expandiendo más allá de su raíz de negocios de su programa de juegos. La tragedia también podría atraer más atención a la conducta personal de los emprendedores de tecnología tanto dentro como fuera del trabajo.

So sad to hear about the passing of my friend and co-founder Colin Kroll. My thoughts & prayers go out to his loved ones. I will forever remember him for his kind soul and big heart. He made the world and internet a better place. Rest in peace, brother.