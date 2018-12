10 hábitos diarios que cumplen todos los emprendedores exitosos

para aquellos pocos privilegiados que pueden encontrar una manera de hacer funcionar el trabajo duro, el espíritu empresarial es el trabajo, el estilo de vida y la identidad más gratificantes del mundo.

December 20, 2018

Todos los días de mi vida compito en este durísimo mundo con estos puntos. El emprendimiento es duro, sí, pero reconforta el trabajo bien hecho. Requiere disciplina constante y confianza en ti mismo. Mucha gente no lo disfrutará; yo sí y espero tú también. Pero para aquellos pocos privilegiados que pueden encontrar una manera de hacer funcionar el trabajo duro, el espíritu empresarial es el trabajo, el estilo de vida y la identidad más gratificantes del mundo.

Este artículo es para daros a cualquiera de vosotros, emprendedores y aspirantes a serlo, una ventaja en la construcción de los hábitos cruciales que todos los empresarios necesitan, o ayudar a reafirmarlos para los empresarios existentes.

1. Crea una rutina

Cada mañana y noche haz lo mismo. Despierta, lava la cara / cepilla los dientes, medita (mejor cuando aún estás un poco soñador), haz ejercicio, come cereales en el desayuno, prepárate una taza de café, etc. Cada noche incluye una rutina separada que no obvie la higiene, actualizar el despertador y preparar todo para la mañana del día siguiente. Todo ello te ayuda a mantenerte firme y consistente. Los mejores emprendedores construyen rutinas diarias, semanales y mensuales como la mía para mantenerse sanos, productivos y felices. El espíritu empresarial es estresante y encontrarás rutinas estables que se convertirán en tu base sobre la que estructurarás tu vida.

2. Empieza con la tarea más difícil del día

Conocido en el mundo de los negocios mundiales como "comer la rana", significa que cuando estás más fresco al comienzo del día debes arrancar con la tarea más frustrante, la que más te agota o la más indecisa de las que tienes. Esto tiene una gama de beneficios:

Te hace ver que cualquier otra tarea parezca más fácil en comparación.

Inmediatamente te da la prisa de la dopamina de lograr algo que vale la pena.

Te impide postergar tareas importantes durante demasiado tiempo.

3. Entrenamiento y meditación

Yo lucho con esta yo mismo. Las rutinas son fáciles de seguir cuando la vida es fácil. Pero el segundo, cuando no estoy viajando, o ansioso o estresado por algo, o simplemente estoy ocupado, resulta difícil. Me deshago de mi rutina matutina para intentar crear tiempo o espacio para mí mismo, a veces por accidente. Estoy seguro de que has adivinado que el no hacerlo solo empeora las cosas. Te sientes irritable, lento, tu mente se nubla y terminas siendo menos productivo en general, incluso con el tiempo "extra".

No pongas excusas. La condición física y la calma mental son cruciales para un estilo de vida feliz. Son los componentes básicos de la productividad, no solo por días, semanas o meses, sino para años y décadas. Encuentra alguna actividad, deporte o práctica que funcione para ti hazla habitual manteniéndose responsable

4. Planifica mañana, hoy

Como parte de tu rutina nocturna, haz una lista de tus tareas para mañana y planifica cómo las diferentes reuniones, citas, etc., se encadenarán. Esto te permite empacar tu maleta, descongelar la preparación de tu comida y prepararte para mañana cuando estés despierto y alerta. Así que cuando te despiertas y estás aturdido y cansado, no tienes que preocuparte por eso. Si le das una oportunidad a esta rutina esta noche, descubrirás que lleva mucho menos tiempo de lo que pensabas. Que te da un entendimiento sobre el mañana que no tenías antes (incluyendo lo que tu rana a comer es), y te ayuda a captar cosas que puedes haber perdido (reuniones que olvidaste, etc.)

5. Alinéate con tus prioridades

La forma común de hacer esto es establecer metas. Mantén una hoja de cálculo de Excel con objetivos a corto, mediano y largo plazo, y con frecuencia me refiero a ella para enfocar el panorama general de tu trabajo. A algunas personas les resulta útil contar con marcos de tiempo de 1, 3 y 5 años, pero me parece que es más fácil postergar los últimos. El truco con este sistema es hacer avanzar continuamente los objetivos a medida que cambia la situación en tu vida.

6. Mantén un registro de su progreso

Me parece que la mejor manera es llevar un diario. Todavía no he clavado mi sistema todavía. Prefiero escribir a mano, pero luego encuentro que relleno cuadernos que no puedo organizar, consultar o leer realmente nunca más debido a mi letra sucia. Si bien prefiero una revista digital, creo que escribir mis pensamientos es mucho menos relajante que escribirlos a manos libres. También encuentro que, debido a que puedo escribir mucho más rápido, lo que escribo tiende a ser más superficial porque no necesito pensarlo tanto como cuando estoy escribiendo a mano.

Encuentra algún sistema para ti que funcione. Mantener un registro de sus días, semanas, meses, pensamientos, ideas, sueños y percepciones es crucial para mantenerse en tierra en su propia vida. Me parece que soy mucho menos compasivo, extrovertido y comprensivo cuando no tengo tiempo para entender mis experiencias. Si nunca antes has escrito un diario, inténtalo.

Rápidamente encontrarás que es una forma muy agradable de terminar tu día y los beneficios se extienden a lo largo de toda tu vida, tanto profesional como personalmente.

7. Haga tiempo para su comunidad

Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias comunidades distintas. Para mí es mi familia, algunos amigos del instituto, un par de amigos de la Universidad y algunas personas que he conocido en varias competiciones y eventos con los que me mantengo en contacto a través de correo o teléfono. Para ti puede ser un club deportivo, tus hijos, tu cónyuge o pareja, compañeros de trabajo o cualquier otra persona con la que disfrutes pasar tiempo socialmente y que enriquezca tu vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestra comunidad. Pero es una responsabilidad tanto para ellos como para ti mismos para asegurarte de mantenerte conectado con ellos de manera continua.

8. Anima a tu equipo

No importa qué tipo de empresario seas, tienes algún tipo de equipo que respalda tu éxito. Tómate un tiempo para alentar a estas personas, hacer check-ins y asegurarse de que estén alineados con tus objetivos. Asegúrate de que están desarrollando tanto personal como profesionalmente. Si su vida familiar o familiar no está sincronizada, esto afectará su desempeño. Haz preguntas y sumérgete en lo que ellos sueñan en sus corazones. Esto importa y los líderes que hacen un impacto, los líderes que cambian el mundo saben de la importancia de tener un equipo de confianza, fuerte y sólido, ya que solo de esta manera pueden tener éxito, solos sería imposible.

9. Prioriza el trabajo profundo

Este es un concepto de Cal Newport que me encanta. Los empresarios más impactantes encuentran tiempo cada día para trabajar profundamente en sus objetivos más importantes. El trabajo profundo es el producto de tu tiempo dedicado a trabajar en los obstáculos más importantes para lograr tus objetivos, multiplicado por la profundidad del enfoque que puede aportar para trabajar en ello.

* Trabajo de alta calidad producido = (tiempo transcurrido) x (intensidad de enfoque) *

Saber cuál es esa tarea, viene del punto 2, pero ser capaz de aportar tu nivel más profundo de enfoque a la tarea es otra habilidad por completo. Requiere un cultivo cuidadoso de tu espacio de trabajo para eliminar los colores, objetos y estímulos sensoriales que te distraen. Requiere ignorar el correo electrónico, las redes sociales y el trabajo superficial. Esas pequeñas tareas deben estar en la periferia de tu jornada laboral, una vez que hayas agotado tu fuerza de voluntad y estés cansado y hayas logrado lo que necesitaba.

10. Programa un poco de aprendizaje diario

Los emprendedores necesitan aprender continuamente. El mundo cambia constantemente, y los empresarios más impactantes desarrollan su "Perfil en forma de T" al involucrarse constantemente con corredores de conocimiento en la periferia de su experiencia.

Mi experiencia es en estrategia e implantación, pero me parece que como empresario debo saber algo de análisis, diseño, y ciencias informáticas para contribuir de manera más significativa a mis empresas. No soy particularmente hábil en ninguno de los dos. Pero todos los días dedico tiempo a aprender sobre ellos leyendo libros, haciendo ejercicios y escuchando podcasts. A través de esa pequeña inversión de tiempo diariamente, mis habilidades y mi comprensión han avanzado millas en los últimos meses.

Mira tus metas futuras e identifica qué habilidades o capacidades pueden eventualmente ser obstáculos para usted y comienza a aprender hoy para estar preparado para esos desafíos del futuro. Para muchos ingenieros y diseñadores, ese obstáculo puede ser la gestión, la planificación de proyectos o las finanzas.

Lo que es tuyo puede sorprenderte.

No importa lo que creas que es lo más importante, todos tienen algún tema sobre el que podrían aprender más, y una mayor comprensión del mundo siempre será una ventaja competitiva para ti. Piense en ello como una pequeña inversión hoy que paga dividendos por el resto de su vida.