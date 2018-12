Macaulay Culkin vuelve a ser 'Mi pobre angelito' gracias a Google

December 19, 2018 2 min read

¿Quién no recuerda pasar las fiestas decembrinas viendo a Kevin McCallister defender su hogar de unos ladrones en la millonésima transmisión de Mi pobre angelito (Home Alone) en la televisión abierta? Pues Macaulay Culkin recordó lo que fue vivir en la casa de los suburbios, pero esta vez con el apoyo de Google Assistant.

A través de un nuevo comercial llamado Home Alone Again, Google muestra cómo sería la vida del protagonista de la la exitosa película infantil de 1990 en la actualidad y si contara con el asistente virtual de la marca. Haciendo alusión a las escenas más memorables de la película, Culkin demuestra algunas de las capacidades del asistente virtual de Google como pagos en línea, manejo de una casa inteligente agenda, recordatorios, y la infame "Operación Kevin" para defender su hogar de película.

Culkin tuiteó el video preguntando a sus seguidores si alguien realmente se había cuestionado cómo era la vida de McCallister de adulto.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3