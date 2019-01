12 señales de que eres emprendedor (y que te tentarán a renunciar a tu trabajo de inmediato)

¿Infeliz en tu trabajo? Es posible que seas un emprendedor.

Un día estás sentado en tu escritorio y de pronto se te prende el foco con una idea de negocios. Después de unos días en los que contemplaste la idea, decides que no vale la pena ir tras ella.

Quizá la idea no era tan buena como inicialmente pensaste, pero la realidad es que no estás seguro de tener lo necesario para ser tu propio jefe. Después de todo, empezar y manejar un negocio no es para los débiles de corazón.

Puede que tengas la madera de emprendedor, pero has estado enfocado en proveer a tu familia y necesitas una pequeña chispa para encender el fuego. Si has estado en el cerco del emprendimiento, crevisa si reúnes estas características:

1. Tu "mente de negocios" empezó a trabajar desde edad temprana

Recuerda cuando eras joven. ¿Eras el tipo de niño que hacía dinero con algo alterno? Ese es uno de los comunes denominadores entre emprendedores exitosos.

Por ejemplo, Daymond John creó lápices personalizados para niñas cuando estaba en primer grado. Mark Cuban vendió bolsas de basura en su vecindario a los 12 años. Richard Branson crió y vendió pericos. Juliette Brindak diseñó a los 16 años un sitio web que a la postre valdría 30 millones.

En pocas palabras, los engranajes de la "mente de negocios" del emprendedor empiezan a girar a temprana edad. Si siempre has pensado en maneras de hacer dinero, probablemente has sido un emprendedor toda tu vida, pero no te habías dado cuenta.

2. Empiezas las cosas por tu cuenta

Los emprendedores son conocidos por labrar sus propios caminos. No siguen a otros ni esperan permisos ni dejan que las distracciones interfieran.

Reflexiona sobre tu vida. ¿Comenzaste una organización en la escuela? ¿Has sido voluntario en alguna labor de caridad? Cuando hay un proyecto de trabajo, ¿eres la persona que toma las riendas y guía a la tropa?

Esas son señales de que tienes una personalidad de "hacer el trabajo", lo cual es esencial para hacer de tu visión una realidad. Es una muy buena señal de que eres un emprendedor.

3. Piensas como MacGyver

En los 80 había una serie de televisión increíble llamada "MacGyver" (actualmente se transmite una versión moderna). La serie giraba en torno a Angus "Mac" MacGyver, un hombre con habilidades poco convencionales para resolver problemas. En una ocasión, hizo un globo de aire caliente con un balón de soccer, queroseno, periódico y algodón.

Los emprendedores también desarrollan ideas innovadoras y fuera de serie para resolver problemas. Siempre tienen el recurso a la mano y piensan rápido.

4. Perder te motiva

A nadie le gusta perder. Pero hay una gran diferencia entre los emprendedores y el resto de la gente: A los primeros los motivan los reveses.

No ponen excusas ni se quejan ni se rinden. En vez de eso, utilizan los fracasos para motivarse. Toma a Gary Vaynerchuk de ejemplo. Ama perder. Suena fuera de lugar. Pero, como él mismo lo dice, "Estoy obsesionado con perder". ¿La razón? "Amo perder, porque sé lo que piensas sobre mi derrota, y no aguanto las ganas de ver tu cara cuando regrese triunfalmente".

5. Te guía la pasión

Pasión: Nos lleva a tomar riesgos y a perseguir nuestros sueños. Para los emprendedores, también significa enfocarse solo en las metas que les apasionan. Los motiva a ver esas metas alcanzadas, sin que importen las distracciones ni los obstáculos.

Si eres el tipo de persona que trabaja cuando algo le duele o que termina un proyecto antes de la fecha límite, la pasión te guía.

6. Te aburres fácilmente

¿Crees que te aburres con facilidad? Algunas personas creen que ese es un problema. No hay nada de malo con aburrirse con actividades que no aprovechan tus habilidades o que no son desafiantes.

Por eso es que en la escuela no soportabas la mayoría de tus clases. O no eran lo suficientemente difíciles o simplemente no podías destinarles el menor interés -- sabías que no usarías la información que te presentaban.

7. Eres capaz de retrasar la gratificación

Pocos emprendedores exitosos experimentan el éxito de la noche a la mañana. La realidad es que puede tomar años, si no es que décadas, para que los emprendedores desarrollen y lancen un negocio. Incluso después de haberlo iniciado, toma un tiempo considerable ver ganancias. Toma alrededor de tres años, pero puede variar.

Por esto, los emprendedores son pacientes y están dispuestos a retrasar la gratificación. Al mismo tiempo, son capaces de ver la luz al final del túnel.

8. En el trabajo eres un súper conector; en tu casa eres solitario

Cuando estás en el trabajo, ¿eres una estrella de rock? Esto significa que sobresales en el trabajo y que la gente se te aglutina. Cuando llegas a casa, ¿eres más bien solitario?

Eso no es necesariamente desconcertante. Los emprendedores hacen un gran énfasis en su trabajo. Incluso más grande cuando se trata de tener hábitos productivos en éste. Es su prioridad -- aún a expensas de sus relaciones personales cercanas.

Richard Branson dijo que "Los negocios son contactos. No importa qué tan pesada sea tu carga de trabajo, no te permitas trabajar en tu cubículo u oficina todo el día, todos los días -- por tu propio bien y por la salud de tu negocio, necesitas salir, conocer gente y desarrollar relaciones".

9. Puedes detectar tendencias

Cuando los emprendedores andan de un lado para otro, siempre están al pendiente de lo que sucede a su alrededor. No es una medida de seguridad extraña. Es porque están buscando tendencias y analizando lo que los clientes piden.

Toma a Beanie Babies como ejemplo. La locura empezó cuando una comunidad en los suburbios de Chicago comenzó a intercambiar animales de peluche. Cuando el alcance se volvió nacional, Peggy Gallaguer se percató de que no había contactado a Alemania. Gallagher se puso en contacto con un distribuidor en Alemania y armó una orden de $2,000. Trajo una caja con animales de peluche difíciles de encontrar a Estados Unidos, y ganó la impresionante cantidad de 300 mil dólares.

10. Piensas en grande o te vas a tu casa

"Usualmente se nos dice que no apostemos la casa", escribe Lauren Elmore, presidenta de de Firmatek. "Por lo general es un buen consejo. Pero de hecho, el mejor consejo de negocios que he recibido es lo contrario: Apuesta la casa".

"Es el mejor consejo que he recibido porque no es una cosa singular que se hace y ya", explica Elmore. "Es una forma de vida y una mentalidad que promueve tomar riesgos y dar todo lo que tienes para hacerlo funcionar."

Desde luego, apostar todo no quiere decir que lo hagas sin cuidado. Los emprendedores minimizan los riesgos rodeándose de la gente correcta, siendo resilientes e identificando sus temores para liberarlos.

11. Tienes un historial de perder trabajos

¿Has rebotado de trabajo en trabajo porque te despiden? No te avergüences. Eres demasiado creativo, enfocado y automotivado como para trabajarle a alguien más.

Incluso diría que eres un poco egoísta -- ¿por qué alguien más habría de gozar los beneficios de tu trabajo y talento?

12. Nunca estás satisfecho

¿En la escuela superabas a tus compañeros en lo académico o deportivo y aún así te sentías decepcionado? ¿Haces más ventas que tus colegas, pero aún así sientes que es insuficiente?

Constantemente te esfuerzas de más porque sabes que las victorias duran poco. Por eso es que ves a muchos emprendedores empezar un próspero negocio y migrar a otro -- quieren enfrentar nuevos retos.

Quizá aún no has hecho el salto emprendedor, pero si estas 12 características te resultan familiares, entonces se trata de un "cuándo" y no de un "qué tal si".