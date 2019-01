25 tips para relacionarte con los CEO más relevantes

Los emprendedores exitosos saben que parte de su éxito depende de conocer gente nueva que les agregue valor.

Haces networking con otros líderes de negocios para intercambiar ideas y consejos sobre errores que evitar o cómo manejar tu tiempo de manera más efectiva. El networking es la manera en la que conoces a otros profesionistas, clientes e inversionistas potenciales que pueden ayudarte a que tu negocio crezca. Formar relaciones empresariales es básico para que tu negocio despegue y triunfe.

Puedes llevar tu negocio al siguiente nivel conectando con los CEOs más relevantes. ¿Parece imposible? No lo es con estos 25 tips.

1. Asegúrate de estar conectando con el CEO correcto

El objetivo principal es encontrar a esos CEOs que te inspiran y motivan, los que creen en lo que tú crees, que comparten valores similares a los tuyos y conocen sobre tu industria. Ayuda mucho si las personalidades hacen clic.

Para conocer a un CEO en persona, empieza siguiendo a influencers de la industria en redes sociales, pide recomendaciones de gente en la que puedas confiar y únete a organizaciones relevantes.

Si ya has conocido a varios directores en el pasado, determina con quién quieres construir una relación. ¿Fueron accesibles? ¿Fue fácil hablar con ellos? Si sí, es mucho más fácil construir una relación con ese CEO que uno que no se mostró interesado en la conversación. Enfócate en construir relaciones profundas y significativas con algunos CEOs bien seleccionados.

2. Haz tu tarea

Incluso cuando ya hayas acortado la lista de CEOs a los que te gustaría conocer, aprende exactamente sobre lo que hace su negocio. Necesitas saber cuáles son sus necesidades y deseos junto con lo que les apasiona. Síguelos en redes sociales, revisa las entrevistas que han hecho y lee artículos que hayan escrito para saber si tienen un interés en común que pueda dar pie a algo más grande.

3. Planea tu año

¿Cuánto tiempo inviertes planeando e investigando para tus vacaciones? No hay nada malo en eso, después de todo, planearlo hace que sean más divertidas. ¿Por qué no aplicar este mismo concepto cuando hagas networking con CEOs?

No puedes ir a cualquier conferencia o evento de networking de último minuto y esperar toparte a un director importante. Los CEO más relevantes avisan que estarán en ciertos eventos con bastante tiempo de antelación. Separa tiempo en tu calendario para buscar eventos específicos para el próximo año en los que sepas que estarán los directores correctos. Copra tus boletos y planea tu viaje antes de que se agoten.

4. Se proactivo

Es muy improbable que un CEO se te acerque. Lo que tienes que hacer es ser proactivo y acercarte tu. Puede ser a través de redes sociales o mandándoles un correo. Presentarte en un evento puede parecerte complicado, pero es necesario para empezar a construir una relación.

Sé persistente pero no seas molesto. Sé flexible y respeta sus tiempos. Puede que no tengan el tiempo de conocerte en persona, pero tal vez puedan regalarte una llamada de 10 minutos.

5. Aumenta tu visibilidad

¿Por qué querría un CEO hablarte o conocerte? ¡Porque eres una bomba! Y la mejor forma de demostrar esto es construyéndote una reputación como líder y pensador en tu industria. Escribe artículos para tu blog y para publicaciones de la industria. Publica tu propio ebook o lanza un curso educativo. Habla en eventos, se mentor de otros emprendedores, haz voluntariado en tu comunidad.

Hay otra ventaja de convertirte en influencer: la gente querrá conectar contigo. Esto significa que eventualmente la gente se te acercará, en lugar de tener que estar buscando a los demás todo el tiempo.

6. Pide referencias e información

Digamos que logras ponerte en contacto con un CEO. Será tentador hacerles tu pitch de ventas o pedirles que agenden una llamada o una reunión contigo. Pero eso es pedir demasiado de un primer encuentro con un director.

Son personas muy ocupadas y no tienen el tiempo de dejar lo que están haciendo para conocerte, pero eso no significa que no puedas acercarte a ellos, solo significa que tienen una cantidad limitada de tiempo que no van a gastar en llamadas o reuniones poco productivas.

La mayoría de los CEOs son amigables y están dispuestos a echarte la mano. En lugar de pedirles una reunión, pídeles referencias o información. Esto no les consume tanto tiempo e incluso pueden disfrutar compartirte este tipo de conocimiento. Y como beneficio adicional, esto rompe el hielo y te abre la puerta para que después puedas pedir algo más grande, como una reunión en persona.

7. Conecta con ellos tanto personal como emocionalmente

No dejes que los CEOs exitosos te apantallen, son personas igual que tú con emociones, familias y pasatiempos. Les apasiona su equipo de fútbol, un músico o un partido político. Cuando puedas conectar con ellos en un nivel personal te convertirás en alguien más interesante a sus ojos.

Y al mismo tiempo no puedes esperar tener los mismos gustos en todo. Puede que no coincidan en puntos de vista políticos o culturales, pero puede que ambos sean papás y tengan hijos que jueguen fútbol. Ahí hay una conexión muy sólida sobre la que puedes construir. Sé tu mismo y permite la conversación fluya orgánicamente. Nunca sabes a dónde puede llevarte.

8. Crea una marca inolvidable

Los directores interactúan con cientos si no es que miles de personas. Si no sobresales serás una cara más entre la multitud. Por eso es tan importante establecer una marca memorable.

Para realmente sobresalir necesitas una historia única y necesitas ser capaz de contar la historia de tu negocio. ¿Qué te llevó a iniciarlo? Permite que tu personalidad brille a través de tu apariencia. Si eres fan de la música usa playeras de tu banda favorita debajo de tu saco. Compra un par de corbatas con el logo de tus marcas favoritas (a menos que estés socializando con el CEO en un evento formal). Son estos pequeños detalles los que te separan del resto, los que te vuelven inolvidable.

9. Conoce tu industria al derecho y al revés

Los CEOs de tu industria están súper actualizados con las últimas noticias y tendencias emergentes. Para captar y mantener su atención necesitas conocer tu industria al derecho y al revés. Suscríbete a publicaciones relacionadas, busca feeds en redes sociales, pon alertas de Google para recibir noticias actualizadas. Lee información pre seleccionada con keywords relevantes para tu negocio.

10. Audita tu red existente

Saca ventaja de tu red ya existente. Esto incluye amigos, familia, conocidos, alumnos, mentores e influencers que puedan presentarte a los directores que necesitas.

Si el ejecutivo ya conoce y confía en tu contacto, será más receptivo a lo que tengas que decir. Puede que no te lleve a una reunión inmediata pero será más probable que quieran leer tu correo, tomar tu llamada o platicar cinco minutos contigo en un evento.

11. No seas molesto

Y no te lo tomes a mal, pero yo recuerdo muy bien que al principio de mi carrera conocí a un publicista muy reconocido en una conferencia y me la pasé hablando y hablando de puras tonterías, tanto que cuando me fui me sentía el más imbécil del planeta.

En retrospectiva, no creo haber sido tan molesto, pero desperdicié el tiempo de todos y no los dejé hacer cosas más importantes como conocerse entre ellos o preparase para su presentación. Ya sea que estés enviando un correo o conociendo a un CEO por primera vez, aquí te dejo algunos puntos que debes recordar para no ser “esa” persona:

No hagas demasiadas preguntas: Esto pone al director bajo los reflectores. De hecho, en tu primera interacción no hagas demasiadas preguntas. Mejor salúdalo amablemente o felicítalo por algún logro reciente.

Mantén la interacción corta y sin divagar: Recuerda, los CEOs no tienen mucho tiempo libre. Haz que tus correos y presentaciones sean cortas y concisas. Mantén el foco en la forma en la que puedes ayudar al CEO y limita tus mensajes a una oración.

No te des por vencido pero no seas agresivo: le mandaste un correo a un director y no te respondió. Pasa. No dudes en contactarlo de nuevo, solo asegúrate de no excederte y no le envíes un mail diario.

12. Respeta su tiempo

Como acabo de decir, los directivos valoran su limitado tiempo. Si logras tener un minuto de su tiempo, úsalo sabiamente. Ve directo al grano y no los entretengas más de lo necesario. Te sugiero practicar tu speech por adelantado.

Quieres despertar su interés lo más rápido posible. Usa una herramienta de agenda como Calendar. De esta manera, si logras que acepten una llamada o una reunión, eliminarás todos esos correos para ponerse de acuerdo en la hora y el día. Comparte tu disponibilidad con ellos y déjalos que elijan el momento que mejor les acomode. Y Calendar agregará el evento al calendario de todos.

13. Hazte el mejor amigo de su asistente

Cuando era más joven pasé un verano dando mantenimiento a una escuela. Pronto aprendí que el empleado más importante es la secretaria. Si tenía que cambiar mis horarios o quería una reunión con el director, tenía que hablar primero con la secretaria. Sobra decir que siempre fui educado y respetuoso on ella. Y lo mismo aplica para las asistentes de los directores.

A menos que consigas su teléfono personal o su dirección de correo, lo más probable es que tengas que tocar puerta primero con su asistente.

En lugar de intentar brincarla, relaciónate con ella o con él de la misma forma en la que lo harías con el CEO. Sé educado, profesional y empático para que logres una buena relación. Puedes pedirle ayuda y tips para mejorar tu interacción con su jefe, así obtendrás más beneficios de su tiempo.

14. Búscalos por la tarde

Algunas personas te sugerirán buscar a un CEO a primera hora de la mañana, antes de que estén abarrotados de trabajo. Pero esto puede interferir con su rutina matutina. Esto significa que si interactúan con tu correo o toman tu llamada, los estarás distrayendo de planear su día.

Mejor búscalos por la tarde. La mayoría de nosotros usamos este tiempo en tareas más simples como organizar nuestro lugar de trabajo o limpiar nuestro buzón de entrada. No pienses que es un mal momento. Si están ocupados no te van a responder. Déjales un mensaje breve que despierte su interés. Con suerte, esto será suficiente como para que te devuelvan la llamada o contesten tu correo.

15. Ofrece tu ayuda

Aunque no lo creas, los CEOs no son expertos en todo. Si puedes ayudarlos de alguna forma a ser más eficientes o productivos, comparte tu consejo con ellos. Además de compartir tu experiencia, comparte tips que puedan hacer su vida más fácil, o tips de viajes o apps que puedan ayudarles con las tareas más repetitivas.

16. Aprovecha el poder de las redes sociales

Las redes sociales son una de las formas más sencillas de empezar a conectar con directivos relevantes. Ya sea a través de LinkedIn o en un grupo relacionado a un nicho específico, empieza a socializar en línea. Sin embargo, no seas esa persona que sólo esta recomendado su última publicación en su blog o vendiendo algo. Mejor usa las redes sociales para… socializad con los directores.

Esto significa hacerles preguntas, pedirles consejos, discutir sobre temas relevantes en la industria, compartir desarrollos, éxitos y fracasos. Asegúrate de empezar a seguir e interactuar con líderes de la industria, que son básicamente figuras como CEOs o ejecutivos que puedan presentarte a su director.

Puedes usar herramientas como Buzzsumo o hacer una búsqueda de Google para encontrar a los líderes de tu industria.

17. Únete a organizaciones profesionales

Hacer networking digital es efectivo y toma menos tiempo para que logres conectar con los CEOs. Sin embargo, nada le gana a las interacciones cara a cara. La comunicación en persona te permite identificar señales no verbales, además de que el toque personal genera confianza. Hay muchas cosas sobre ti, a nivel personal, que te permitirán presumir tu personalidad.

Si unes todo eso puede ser que le caigas bien al director que te interesa. Puede que no te parezca tan importante, pero por lo general, tendemos a hacer negocios con gente que nos cae bien, gente que nos gusta. Una petición hecha cara a cara es 34 veces más exitosa que una hecha por correo. Unirte a una organización profesional puede ser una de las mejores formas para interactuar cara a cara con los directores.

18. No vendas nada en la primera reunión

Una cosa es venderle tu producto o servicio a un emprendedor, ya que suelen ser jugadores clave a la hora de tomar decisiones para su negocio Pero intentar venderle a un director es otra cosa.

El dueño de un negocio suele estar enfocado en otras partes del negocio y no tienen que ver con este proceso. Eso significa que estás desperdiciando el tiempo de todos porque tendrán que referirte con otra persona en su empresa. Teniendo eso en mente, no te enfoques a vender tu producto o servicio, mejor enfócate en crear una relación duradera.

19. Lleva una agenda

Si ya lograste una reunión con un CEO, entonces date un merecido aplauso porque eso no fue nada fácil. Ahora asegúrate de tener una reunión productiva para no desperdiciar el tiempo de nadie. Lleva una agenda bien pensada para tu junta de 30 minutos. Esto no tiene que ser sumamente complejo ni largo, sino simplemente definir el propósito de la reunión y los puntos que quieres discutir.

Anota en tu calendario cuándo y dónde será la junta, y apunta las acciones que necesitas para prepararte, como investigar más sobre el negocio del director que vas a conocer.

20. Sé auténtico

No intentes tomarle el pelo a un director porque pueden identificar a los farsantes a kilómetros. Recuerda que para llegar al nivel en el que están tuvieron que desarrollar su inteligencia emocional y afinar su intuición.

No intentes engañarlos ni ser alguien que no eres. Sé auténtico y escucha lo que tienen que decirte. No los interrumpas. Sé tu mismo, incluso si las personalidades no comulgan, de todas formas te darán crédito por ser honesto.

21. Vístete para impresionar

Independientemente de tu presupuesto, invierte en un guardarropa sólido. Incontables estudios han confirmado que ir bien vestido causa una mejor primera impresión. Te hace ver más listo y esto influye en tu autoestima.

22. Agiliza

Como ya lo dije varias veces, los directores tienen el tiempo limitado. Una forma de mostrarles que eres consciente de esto es agilizando una junta. Propón una reunión grupal o una llamada con gente que sabes que puede darle algún valor para este director.

23. Protege tu credibilidad

Lea McLeod tiene un muy buen punto en un artículo publicado en The Muse. Si hay defectos en tu contenido, en tu lógica o en tus números, el CEO se dará cuenta.

“Cuando estás trabajando con números, y siempre estarás involucrado con números cuando hables con un director, debes conocer muy bien tus datos y la lógica detrás de ellos, al derecho y al revés,” recomienda Lea. “No te arriesgues a destruir tu credibilidad con malos números.”

Si no conoces la respuesta, promete investigarla y regresar cuando la tengas.

24. Aprende a leer a la gente

¿Sabías que las palabras sólo representan siete por ciento de lo que comunicamos? El lenguaje corporal es un 55 por ciento mientras que el tono de voz representa el resto (30 por ciento). Esto significa que debes prestar atención a las claves corporales que te indiquen que el CEO está realmente interesado en lo que dices.

Pon atención a su postura y movimientos. Alejarse es una clara indicación de que no les interesa, pero si se acercan a ti están demostrando atención. Escucha tu instinto sobre la energía emocional que estás captando de este CEO. ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes bienvenido? ¿Su mirada te hace sentir que le importas?

Si sí, entonces puede que estés conectando realmente con ellos, o que se trate de una persona positiva que hace un contacto excelente. Si tienes un mal presentimiento sobre un CEO, entonces no insistas en esa relación a futuro.

25. Sé agradecido y da seguimiento

Te tomará más de una interacción para lograr una conexión fuerte. Tal como cualquier otra oportunidad de networking, tienes que ser agradecido y dar seguimiento con un CEO.

Después de tu primer encuentro envíales un correo para agradecerles su tiempo. Y si realmente quieres destacarte, envíales una nota escrita a mano. Si te compartieron algún consejo platícales cómo te fue cuando lo implementaste. Si te compartieron el secreto para aumentar tus ventas, y lo pusiste en práctica y te funcionó, cuéntales que su consejo tuvo un impacto positivo en tu negocio.

Si todo sale bien y te sientes cómodo con esto, entonces agenda una siguiente llamada. Esto puede ser mucho más fácil si compartes tu calendario con ellos vía correo electrónico.