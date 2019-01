Te decimos cómo gastar lo menos posible cuando arrancas un negocio

Es un término de moda, pero ¿qué es realmente el 'bootstrapping'?

January 15, 2019 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El término bootstrapping se utiliza en el ambiente startupero para referirse a todas las acciones que como emprendedor ingenias para gastar lo menos posible, y aun así sacar a tu empresa adelante. Generalmente este término se utiliza para emprendedores que aún no han levantado capital, o que han tenido rondas de inversión de montos bajos. Esto es porque debes sacarle provecho hasta al último centavo en esas etapas tempranas, y para lograrlo, he creado algunos tips.

Oficinas

No rentes oficinas sobre todo con contratos a largo plazo. Esta es la única opción para bootstrapping. Idealmente encontrarás que alguno de tus co-founders o tú tienen un lugar de dónde despachar en lo que levantan capital. Lo más común es utilizar un cuarto, el famoso “garage”, o últimamente, algunos co-workings (espacios de oficinas compartidas) que pueden no salir tan caros. Además, podrás utilizar los servicios de tu casa que posiblemente ya pagues, como Internet, luz y teléfono.

Si te da pena traer clientes a tu casa, trata de hacer las citas en sus oficinas, o utiliza un coworking sólo para tus juntas. También puedes implementar el home office (donde tus primeros empleados trabajen desde casa) que, con las herramientas de comunicación y conexión de hoy en día, es muy práctico y económico.

Personal

Si estás haciendo bootstrapping, no te podrás dar el lujo de contratar a mucha gente para que te apoye en lo necesario para que tu empresa crezca. Contrata únicamente al personal que estás convencido que agregará valor y que definitivamente tú no puedas hacer por ti mismo. Te sorprenderás de la cantidad de tareas que como emprendedor puedes realizar tú mismo con un poquito de iniciativa.

Algunas de las tareas que creo cualquiera puede realizar y aplican a casi cualquier startup son: 1) registrar dominios de Internet, 2) registrar marcas o logos, 3) dar de alta un correo corporativo, 4) configurar un conmutador, 5) redactar un requerimiento de software, 6) facturar, 7) realizar declaraciones básicas de impuestos, 8) salir a vender; entre muchas otras.

Por supuesto, si nunca has registrado una marca, por ejemplo, existe un mayor riesgo de que sea rechazado tu registro si no lo haces bien. Pero como emprendedor muchas veces no tienes otra opción más que hacerlo tú mismo. Posiblemente tengas amigos/as que sepan más del tema que tú, y que puedas invitarlos a tomar un café (no hay bootrstrapping que no permita invitar un café), para que te den algunos tips. Si de plano requieres ayuda de un profesional y no conoces a nadie con ese expertise, puedes utilizar plataformas de servicios “freelance” donde puedes conseguir algunas gangas, como taskrabbit.com o upwork.com.

Desde mi punto de vista, el que tú mismo hagas varias tareas es lo que más te puede generar ahorros. Sólo recuerda que tu tiempo también es valioso. No te pierdas demasiado en tareas pequeñas pero que no contribuyen a tu visión o crecimiento.

Haz tu propio marketing

Es común la filosofía de “no crezco porque no hago marketing, y no hago marketing porque no tengo dinero”. Pero un poco de esfuerzo puede ayudarte a lanzar tu empresa a mercado completamente gratis.

Por ejemplo, cuando inicié Prestadero, le llamaba a los reporteros y creadores de contenido de finanzas personales y les pedía me dieran una cita para explicarles los beneficios de Prestadero. Algunos no me contestaban, otros me daban cita y me tiraban de a loco, y algunos otros me daban cita y me publicaban en sus espacios (periódicos, revistas, plataformas online). Esto me generó algo de tracción y conocimiento de la marca 100% gratis. Sólo tuve que investigar un poco, hacer algunas llamadas, y prepararme para las entrevistas.

Así como tú necesitas espacios para dar a conocer tu marca, también los reporteros necesitan generar contenido interesante. Curiosamente, la trayectoria, voluntad y visión de un emprendedor es ávidamente consumida por los lectores, así que los reporteros también ganan con tu contenido.

Evita gastos superfluos

Puedo redactar párrafo tras párrafo de gastos superfluos, pero distinguirlos debe ser muy sencillo. Sólo hazte la pregunta: ¿Este gasto contribuirá a que mi startup sea exitosa? Si la respuesta es no, guárdate el dinero. Algunos clásicos gastos superfluos son: mesas de ping pong, maquinitas de videojuegos en la oficina, revestir tus mesas de trabajo de pura Mac Pro último modelo, etc. Tampoco te vayas al extremo, si tus empleados necesitan sillas, compra sillas. Usa el sentido común.

Enfoque

Cuando estás en etapa de bootstrapping, es muy importante el enfoque, tanto de producto como geográfico. Ya habrá oportunidad de expansión o de experimentar, pero si tu cash es limitado y lo gastas en experimentar con otras líneas de negocios, ninguna va a funcionar. Prueba primero que tu idea original funciona. Si con todo tu esfuerzo y enfoque no funciona, entonces piensa en pivotear, no antes.

Conclusión

A veces el bootstrapping se ve como un mal necesario, pero he notado que aquellos que pasamos por esta etapa somos más cautelosos con cuidar el dinero de la empresa aun cuando se hayan levantado varias rondas de capital. Estas eficiencias y esta mentalidad mejoran tus posibilidades de éxito, pues al final, tu startup no sólo debe enfocarse en crecimiento (top line), sino en ser un negocio rentable (enfoque en bottom line).