Hoy es el 'Blue Monday': Consejos para (por fin) lograr tus metas este año

Deja de soñar. Deja de esperar.

January 21, 2019 7 min read

Inicia un nuevo año, y con el vienen cientos de nuevas metas y proyectos. Bajar de peso, comer sano, hacer ejercicio, cambiar de trabajo, empezar un negocio, ver más a la familia, ser mejor persona… En fin, cada año se unen más y más propósitos a la lista, pero ¿cuántos vas a lograr cumplir este año? ¿Cuántos fueron tus propósitos el año pasado y no los conseguiste? ¿Cuáles quisiste iniciar, pero ya soltaste?

Cada año, el tercer lunes de enero es considerado el día más triste. El Blue Monday, como se ha nombrado, nada tiene que ver con el entorno financiero por el que atraviesa el mundo. Popularmente se cree que es el día en que "nos cae el 20" de lo mucho que gastamos en las fiestas decembrinas pasadas y que ya soltamos los propósitos de año nuevo que nos habíamos trazado.

Uno de los grandes problemas a la hora de trazar metas es pensar en objetivos muy complejos. Por ejemplo: correr un maratón. Suena muy difícil, pero no importa. Te dices que este año será diferente. Sales a correr dos veces; aguantas tres kilómetros y después de la cuarta vez que lo intentas, piensas “¿En serio voy a lograr terminar 42 kilómetros cuando no he podido correr cinco sin ahogarme?”

Entonces, inevitablemente tiras la toalla. Vuelves a comer pizza otra vez y esperas al próximo año para ver si las cosas ahora sí cambian. ¿Te suena familiar?

El gran problema con este tipo de metas es que no hay una motivación diaria que te mueva a cumplir tus objetivos. Necesitas alcanzar pequeños logros constantes que te lleven a sentir que estás progresando y te motiven a volverte a levantar de la cama al día siguiente en busca de otro pequeño triunfo. Claro, sin perder de vista el objetivo final, pero sí guardándolo por un rato en la nevera.

Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger antes de ser una estrella de cine y gobernador de California, fue seis veces campeón de Mr. Olimpia (el premio más importante del mundo en fisicoculturismo).

En su infancia, Arnold quiso convertirse en el campeón de Mr. Olimpia, pero en su día a día se enfocaba únicamente en hacer más repeticiones de sus ejercicios. En su mente, cada rutina lo acercaba un paso más en su camino a convertirse en el ganador de Mr. Olimpia. En el gimnasio no estaba preocupándose por si iba a ganar el concurso o no, solo ponía su esfuerzo en hacer más repeticiones, hacerlas mejor. Vaya, en hacer solo una más.

Obviamente estaba centrado en su objetivo de convertirse en el mejor, pero su energía no estaba enfocada en eso, sino en hacer repeticiones, más repeticiones y más repeticiones. Una por una.

Todos tenemos metas, pero la diferencia entre las personas que las consiguen y las que no, está en el proceso. Hacer rutinas, crear un plan con pequeñas metas a corto plazo y seguirlo a pesar del trabajo que cueste (sobre todo los primeros días). Deja de soñar. Deja de esperar. Haz lo que tu plan dice consistentemente y no te enfoques en el final del camino, enfócate en el proceso.

Es muy común querer mejorar en varias de nuestras facetas de la vida. Seguramente si haces o hiciste una lista de las cosas que quieres cambiar son más de 10. Y todas al mismo tiempo. Sin estar dispuesto a dejar de hacer cosas que te gustan y comprometerte en serio, terminarás otra vez este año con las manos vacías.

En mi caso, una de las cosas que quiero hacer este año es meditar todos los días. Es algo que he intentado durante mucho tiempo y no he podido conseguir. Esta vez el plan será diferente. Voy a empezar haciéndolo por lo menos un minuto al día, pero sin dejar que se me escape ni un solo día. E iré subiendo poco a poco el tiempo de meditación sin que me cueste trabajo, además intentaré leer por lo menos un libro al mes sobre meditación para aprender nuevas cosas y no olvidarme de mi meta.

Hay una regla que me encanta y que el autor Shawn Achor la llama “La Regla de Los 20 Segundos” en su libro The Happiness Advantage. Este principio consiste en lo siguiente:

Durante una época de mi vida era adicto a jugar el videojuego de la FIFA, y el tiempo que le dedicaba a ese pasatiempo se lo quite a otras cosas que disfruto. Esto me hacía sentir mal, pero era incontrolable. Llegaba a mi casa, me sentaba en el sillón, prendía la tele, agarraba el control del PlayStation y antes de que me diera cuenta, ya había jugado 10 partidos. Había creado un “mal” hábito (entre comillas pues considero que no hay nada malo ni bueno).

¿Cómo lo cambié? Muy fácil, le pedí a mi esposa que guardara las pilas de los controles del PlayStation a 20 segundos de distancia del sillón. Y en su lugar puse un libro. La rutina cambió.

Llegar a mi casa, sentarme en el sillón, prender la tele, agarrar el control y (¡voilá!) no tenía pilas. Pero yo ya estaba sentado y me daba flojera tener que pararme por ellas. Mejor agarraba el libro que había dejado en la mesa y conseguía también una recompensa, que al fin es lo que el cerebro busca con un hábito.

Así que, si quieres tener un mejor rendimiento este año que el anterior, ponte metas grandes, pero no esperes que las vas a conseguir en un mes. Mejor enfócate en hacer todos los días un poco de aquello que quieres lograr y te prometo que terminarás el año de una gran manera y no podrás creer todo lo que tu mente y tu cuerpo son capaces de hacer si los entrenas.

¿Qué esperas? Haz una lista de pequeñas cosas que quieres lograr esta semana y disfruta la sensación de ir tachándolas una por una hasta terminar con todas. Haz la lista lo más específica posible.

Por ejemplo, si tu meta es correr un maratón sería:

Lunes: Caminar 30 minutos

Martes: Correr 2 km

Miércoles: Descanso

Jueves: Correr 3 km

Viernes: Caminar 30 minutos

Sábado: Hacer 20 minutos de estiramientos

Domingo: Correr 4 km

Disfruta conseguir pequeñas metas diarias.

¡Suerte y feliz año!