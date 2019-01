¿Cuál es el mejor trabajo en 2019?

¿Estás considerando un cambio de carrera? Es posible que desees leer este artículo.

January 24, 2019 3 min read

This story originally appeared on PC Mag



¿Estás considerando hacer un cambio de carrera? Es posible que desees analizar la posibilidad de volverte un científico de datos (persona que recolecta e interpreta la información recolectada en la web, mejor conocida como Big Data).

El sitio de reclutamiento y empleo Glassdoor acaba de publicar su lista anual de los 50 mejores empleos en Estados Unidos para 2019 y, por cuarto año consecutivo, el científico de datos ocupó el primer lugar. Según Glassdoor, con un salario base promedio anual de 108,000 dólares, una calificación de satisfacción laboral de 4.3 sobre 5 y 6,510 vacantes de trabajo activas en la Unión Americana a partir del 2 de enero, el científico de datos es el trabajo número 1.

Los trabajos tecnológicos dominan la lista, y representan 19 de los 50 primeros. Otros títulos tecnológicos para hacer la lista incluyen: gerente de proyectos (No. 5), ingeniero de desarrollo (No. 6), ingeniero de datos (No. 8), ingeniero de software ( No. 10), ingeniero de seguridad (No. 17), diseñador de producto (No. 21), desarrollador de Java (No. 22), ingeniero eléctrico (No. 24), arquitecto de soluciones (No. 27), analista de datos (No. 31), ingeniero de aplicaciones (No. 33), gerente de control de calidad (No. 34), ingeniero de sistemas (No. 39), gerente de ingeniería de software (No. 43), desarrollador de software (No. 44), diseñador de UX (No. 46 ), gerente de desarrollo de software (No. 49) y administrador de sistemas (No. 50).

De acuerdo con Glassdoor, con 49,000 vacantes de trabajo, el ingeniero de software es el "trabajo con mayor demanda". Y con un salario anual base promedio de 153,000 dólares, el gerente de ingeniería de software es el que paga más.

"No hay duda de que las tecnologías emergentes diseñadas para crecer y escalar negocios, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la automatización están teniendo un impacto en los tipos de empleos que los empleadores están contratando en todo el país", dijo la analista de investigación económica de Glassdoor, Amanda Stansell.

"Como resultado, estamos viendo un aumento en la demanda de trabajadores altamente calificados en 2019."

Glassdoor considera tres factores principales cuando clasifica los trabajos: el potencial de ganancias se basa en el salario base anual promedio, la satisfacción laboral y el número de ofertas de trabajo.

Puedes ver la lista completa aquí.

Es claro que las necesidades laborales no son las mismas en todos los países, pero la tendencia es clara para los años próximos: el Big Data, la inteligencia artificial y la programación.