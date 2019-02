Este es el joven que recibirá una recompensa de Apple por descubrir uno de sus errores

February 11, 2019 2 min read

Apple corrigió la falla de seguridad que en días pasados se presentó en su plataforma de videollamadas FaceTime que permitía que los usuarios escucharan conversaciones en iPhones sin que sus interlocutores se dieran cuenta. Además, premiará al joven de Arizona que descubrió el error.

Para saber más: Apple desactiva el FaceTime grupal por encontrar un error que permite espías

La empresa de Cupertino, California, informó que la vulnerabilidad de su sistema fue descubierta por Grant Thompson, de 14 años, cuando se dio cuenta de que podía agregarse a una llamada de grupo sin que los otros usuarios lo notaran y escucharlo. Su madre Michele Thompson reportó la falla a la compañía.

Dicho de otra manera, los Thompson descubrieron que podían forzar una llamada de FaceTime para conectarse sin ser detectados a un dispositivo de Apple. El error de privacidad no se limitaba solo a los iPhones. Todos los dispositivos que permiten el uso de la herramienta grupal de FaceTime, incluidos iPad y Mac, presentaban esta vulnerabilidad.

Según un artículo de The Washington Post, la empresa cofundada por Steve Jobs lanzó este viernes 8 de febrero un parche en su actualización del iOS 12.1.4 con lo que arregló el problema y volvió a habilitar el servicio de FaceTime que había sido suspendido por temor a la brecha de seguridad.

Apple anunció que dará una recompensa a la familia que ayudó a encontrar el error y un apoyo para la educación universitaria del joven, aunque no reveló el monto.



Despite not taking notice of Grant Thompson and his mother's warning about the FaceTime bug for over a week, Apple eventually flew to meet Grant and his mom last Friday to discuss what he found and how the reporting process could be improved pic.twitter.com/H5wZ60v7OX