22 cualidades que te hacen un gran líder

¿Quieres ser un líder amado? Estudia estas características y las sabias palabras de los empresarios que se esfuerzan por encarnarlas.

February 14, 2019 12 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Este artículo está incluido en Entrepeneur Voices on Effective Leadership, un libro que contiene datos y opiniones de más de 20 colaboradores, emprendedores y líderes de pensamiento.

1. Enfócate

“Se dice que el liderazgo es sobre tomar decisiones importantes pero impopulares. Ciertamente esa es una verdad parcial, pero creo que subraya la importancia de la concentración. Para ser un buen líder no te puedes especializar en cosas pequeñas, y tienes que estar menos distraído que tu competencia. Para terminar unas cuantas cosas críticas, necesitas desarrollar el increíble poder de la ignorancia selectiva. Si no, las cosas triviales terminarán por ahogarte.”

—Tim Ferris, autor de best-sellers y conductor del podcast The Tim Ferriss Show.

2. Seguridad en ti mismo

“Un líder inspira confianza y hace que la gente quiera seguirlo por tener una visión clara, ser empático y ser un coach fuerte. Como líder femenina, siento que para ser reconocida siempre tengo que ser buena onda y asertiva mientras trato de mantener mis raíces sureñas que resaltan mi amabilidad y mi generosidad. Ambas cosas funcionan muy bien para ganarme el respeto.”

— Barri Rafferty, socia mayoritaria y CEO de Ketchum North America.

3. Transparencia​​​​​​​

“Nunca me he creído el concepto de ‘usar la máscara’. Como líder, la única forma que conozco de generar confianza y credibilidad entre mi equipo y mis compañeros es ser 100 por lento auténtico: abierto, con defectos en momentos, pero siempre apasionado por lo que hago. Esto me ha dado la libertad de estar totalmente presente y de ser consistente. Siempre saben qué esperar de mi, no hay sorpresas.”

—Keri Potts, Director de Relaciones Públicas para deportes universitarios en ESPN.

4. Integridad

“Nuestros empleados son un reflejo directo de los valores que nosotros representamos como líderes. Si estuviéramos dirigiendo desde un manual reactivo y obsoleto en el que siempre quisiéramos tener la razón en lugar de hacer lo correcto, entonces estaríamos limitando el potencial de nuestro negocio y perderíamos talento de calidad. Si te enfocas en ser auténtico en todas tus interacciones, esto perneará en tu negocio y en tu cultura laboral, y el resto se dará solo”.

—Gunnar Lovelace, Co-fundador y Co CEO de Thrive Market.

5. Inspiración

“La gente dice que soy un hombre que se hizo a su manera. Pero eso no existe. Los líderes no se hacen solos, sino que son llevados hacia. Llegué a Estados Unidos sin dinero y sin pertenencias más allá que mi mochila del gimnasio, pero no puedo decir que llegue sin nada: hubo quiénes me dieron inspiración y consejos increíbles, y mis creencias, mi motivación interna y mi pasión me alimentaron. Por eso siempre estoy dispuesto a ofrecer motivación, a mis amigos o a desconocidos en Reddit. Conozco el poder de la inspiración y si alguien puede pararse sobre mis hombros para lograr la grandeza, estoy más que dispuesto a ayudarlos a subir.”

— Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California.

6. Pasión

“Debes amar lo que haces. Para ser realmente exitoso en algo, tiene que obsesionarte y dejar que te consuma. No importa qué tan exitoso pueda llegar a ser tu negocio, nunca estarás satisfecho y siempre estarás llevándolo hacia algo mejor y más grande. Lideras con el ejemplo, no sólo porque crees que es lo que tienes que hacer, sino porque es la forma en la que vives.”

— Joe Perez, Fundador de Tastemade

7. Innovación​​​​​​​

“En cualquier sistema que tenga recursos finitos y una expansión infinita de su población (como tu negocio, o como la humanidad entera), la innovación es esencial no sólo para el éxito sino para la supervivencia. Los innovadores son nuestros líderes. No puedes separarlos. Ya sea en pensamiento, tecnología u organización, la innovación es nuestra única esperanza de resolver los desafíos”.

—Aubrey Marcus, Fundador y CEO de Onnit

8. Paciencia

“La paciencia en realidad es el valor que necesitas para poner a prueba tu compromiso con la causa. El camino hacia la grandeza es duro, pero los mejores líderes entienden cuando abandonar la causa y cuándo seguir caminando. Si tu visión es lo suficientemente audaz, habrá cientos de razones por las que “no puedes hacerlo” y mucha gente que dude. Tendrán que reunirse muchos factores (publicistas externos, competencia, financiamiento, demanda de parte de los consumidores y siempre un poquito de suerte) para lograr algo realmente grande”.

— Dan Brian, COO de WhipClip

9. Obsesión por los detalles​​​​​​​

“Entender los números subyacentes es lo mejor que he hecho por mi negocio. Como tenemos un servicio basado en suscripciones, el mayor impacto en nuestros resultados fue disminuir nuestra tasa de abandono. Lograr bajar ese número de 6 por ciento a 4 por ciento implicó un 50 por ciento de crecimiento en el valor promedio de vida de nuestros consumidores. No hubiéramos sabido que teníamos que poner atención a esta métrica si no hubiéramos podido analizar con precisión nuestros datos.”

— Sol Orwell, Co-fundador de examine.com

10. Estoicismo​​​​​​​

“Es inevitable: Nos vamos a encontrar en situaciones realmente malas, ya sea que cometamos errores costosos, o tengamos fracasos inesperados o enemigos sin escrúpulos. El estoicismo es, básicamente, aceptar y anticiparte a esto para que no te asustes y no reacciones emocionalmente, lo que puede llevarte a hacer que las cosas empeoren. Entrena tu mente, piensa en los peores escenarios posibles y trata de regular tus respuestas instintivas que no te ayudan para nada, y así es como puedes asegurarte de que las malas situaciones no se conviertan en consecuencias fatales.”

— Ryan Holiday, Autor del libro The Obstacle is the Way, exdirector de marketing de American Apparel.

11. Autenticidad​​​​​​​

“Es verdad que la imitación es una de las mejores formas de halagar, pero no cuando se trata de liderazgo… y cada gran líder en mi vida, desde Mike Tomlin hasta el entrenador olímpico de ski Scott Rawles, lideraron desde un lugar auténtico. Aprende de otros, lee autobiografías de tus líderes favoritos, aprende algunas de sus cualidades en el camino… pero nunca pierdas tu auténtica voz, ni tus opiniones, ni siquiera la forma en la que tomas decisiones.”

— Jeremy Bloom, Co-fundador y CEO de Integrate

12. Apertura​​​​​​​

“Uno de los mayores mitos que existen es que los buenos líderes de negocios son grandes visionarios con una obstinada determinación a apegarse a sus objetivos sin importar nada más. Eso no tiene sentido. La verdad es que los líderes necesitan mantener su mente abierta y ser flexibles para poder ajustarse si es necesario. En la fase inicial de una empresa, la planeación está altamente sobrevalorada y los objetivos no son estáticos. Tu compromiso debe ser invertir, desarrollar y mantener las buenas relaciones.”

—Daymond John, fundador y CEO de The Shark Tank Group y FUBU.

13. Decisión

“En la prepa y en la universidad, para ganar algo de dinero extra solía ser referee en juegos de basquetbol. El mentor que me enseñó a hacerlo le daba a sus referees un consejo muy importante que se traduce muy bien en el mundo profesional: ‘Decide rápido, decide fuerte y no te arrepientas’. En situaciones marginales, una mala decisión tomada con fuerza suele resultar en mejores cosas a largo plazo, que una decisión insegura que resultó ser la adecuada.”

—Scott Hoffman, fundador de Partner, Folio Literary Management.

14. Amabilidad

“Todos aportamos algo único a este mundo, y todos podemos detectar cuando alguien no está siendo auténtico. Entre más te enfoques en tener relaciones genuinas con la gente y en encontrar formas de ayudarlos, en lugar de enfocarte en qué pueden hacer por ti, mejor les vas a caer y mejor te van a percibir. Esto no se necesita para ser un gran líder, pero sí para ser un líder respetado, algo que puede hacer una gran diferencia en tu negocio.”

—Lewis Howes, autor del best-seller del New York Times The School of Greatness.

15. Empoderamiento​​​​​​​

“Muchas de mis filosofías de liderazgo las aprendí cuando era atleta. Mis equipos más exitosos no siempre eran los más talentosos, pero sí tenían a los miembros con la mejor combinación de habilidades, fortalezas y confianza mutua. Para construir un equipo que dé los mejores resultados tienes que delegar responsabilidad y autoridad. Repartir responsabilidades no siempre es fácil, de hecho puede ser incluso más difícil que terminar tu mismo una tarea, pero si haces una buena selección de proyectos y de apoyo, delegar te dará muy buenos resultados. Así es como realmente encuentras las capacidades de la gente y puedes aprovecharlas al máximo.”

— Shannon Pappas, Vicepresidenta Senior y General Manager de Beachbody LIVE.

16. Optimismo​​​​​​​

“Para lograr la grandeza necesitas crear una cultura de optimismo. Habrá muchas subidas y bajadas, pero la prevalencia de lo positivo hará que tu compañía se mantenga. Pero te advierto: esto requiere valentía. Realmente tienes que creer en hacer posible lo imposible.”

—Jason Harris, Presidente y CEO de Mekanism

17. Generosidad

“Mi principal objetivo siempre ha sido dar lo mejor de mi mismo. Todos crecemos -como colectividad- cuando soy capaz de ayudar a los otros a crecer como individuos.”

—Christopher Perilli, director creativo de Pixel Mobb.

18. Persistencia

“Un gran líder me dijo alguna vez: ‘La persistencia le gana a la resistencia’. Y después de haber trabajado en Facebook, Intel y Microsoft y haber empezado mi propia empresa, he aprendido dos grandes lecciones: todas las cosas importantes llevan tiempo, y debes persistir sin importar nada. Eso es lo que se necesita para ser un líder: la disposición de ir más allá de donde se detienen los otros.”

— Noah Kagan, Chief Sumo de Sumo Group.

19. Perspicacia

“Es necesario comprender cada día para poder separar lo que es realmente importante de lo que te bombardea todos los días. Es como la sabiduría: si estás poniendo atención, puede mejorarse con el tiempo, pero tiene que existir dentro de ti. Es inherente. Cuando tu entendimiento es correcto, quedas como un genio. Pero cuando es incorrecto, quedas como un idiota”.

—Raj Bhakta, fundador de WhistlePig

20. Comunicación

“Si la gente no está al tanto de tus expectativas y se quedan cortos, la culpa es tuya por no decírselos. La gente con la que trabajo está en comunicación constante, probablemente más allá de lo necesario. Pero la comunicación es un acto de equilibrio. Puede que tengas una necesidad o un deseo específico, pero es súper importante que trates al trabajo como una colaboración. Siempre queremos que la gente nos cuente sus ideas, por eso tenemos a toda esta gente tan talentosa trabajando con nosotros.”

—Kim Kurlanchik Russen, socia de TAO Group.

21. Responsabilidad​​​​​​​

“Es mucho más fácil echarle la culpa a otros que hacerte responsable. Pero si quieres saber cómo hacerlo bien, aprende del experto en finanzas Larry Robbins. Él le escribió una carta genuinamente humilde a sus inversionistas sobre una mala decisión que tomó y que hizo que sus inversiones fallaran. Después fue y abrió un nuevo fondo sin costos de administración ni de desempeño, algo nunca oído en el mundo de los fondos de cobertura. Esto es carácter. Esto es hacerte responsable. Y no solo es asumir la responsabilidad, sino dar el siguiente paso para arreglar las cosas.”

—Sandra Carreon-John, Directora de Nike.

22. Inquietud​​​​​​​

“Se requiere de un liderazgo real para encontrar las fortalezas de cada persona en tu equipo y para estar dispuesto a buscar afuera lo que necesitas para llenar los huecos. Es mejor creer que tu equipo no tiene todas las respuestas, porque si crees que sí, entonces es que no estás haciendo las preguntas correctas.”

—Nick Woolery, vicepresidente de brand marketing de Stance Socks.