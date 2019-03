¿Eres el empleado más mal pagado de tu propio negocio? 3 claves para lograr más trabajando menos horas

Piensa si lo que ganas realmente justifica todas las horas que estás trabajando de más.

March 19, 2019 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

No sé a ti, pero cuando a mí me dijeron por primera vez que podía ser emprendedor, una de las promesas que me hicieron fue “¡Vas a trabajar menos!” Luego, como cuando te enteras de que los regalos no te los trae realmente Santa Claus, me descubrí talacheando 13 o 14 horas diarias y siendo el empleado más mal pagado de mi propio negocio.

Cuando me quedaban fuerzas le podía dedicar 18 o 20 horas a mi empresa, pero eso no me garantizaba lograr el gusto de mis clientes ni más rentabilidad, solo me hacía ver que estaba atrapado como dice la canción: “Flaco, ojeroso, cansado y sin utilidades”.

Lo que hacía me apasionaba y las satisfacciones iban más allá del dinero, pero si te estás matando todos los días y no mejoras, algo estás haciendo mal.

La iluminación para resolver esto no me llegó desde los negocios, más bien en las carreras. Resulta que me pasaba lo mismo corriendo: entrenaba, entrenaba y entrenaba, pero no mejoraba mis tiempos.

Mi lógica personal decía que cuantas más horas y más intensidad les dedicara tanto al trabajo como a correr, mejor iba a ser mi desempeño. Pero la sorpresa está en que, tanto en un maratón como en el emprendimiento, entrenar más de la cuenta es contraproducente.

Cómo te va a ti

¿Cómo calificarías tu relación horas de trabajo contra riqueza que has generado? ¿Logras hacer más con menos o estás atrapado en el paradigma: “cuanto más te mates, más cerca estás del resultado”.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no hay una relación directa entre los países que más horas trabajan y los que son más ricos, ni tampoco los más productivos. Para muestra un botón: México es el país en el que más horas se trabaja por persona anualmente (unas 2,225 en promedio), pero a la hora de ver la productividad, es decir, la combinación de trabajo y capital para generar riqueza, estamos en lugar 84.

Lo mismo puedes ver en el running: hay personas que entrenan corriendo 10 o 12 kilómetros casi a diario y que, a pesar de tanto esfuerzo, en vez de mejorar se lesionan con todo y las horas invertidas.

Y “ahí está el detalle”. El esfuerzo es muy importante para construir un negocio o correr un maratón, pero no lo es todo.

Quiero compartirte tres consejos para que capitalices tu esfuerzo, en vez de entrenar para lesionarte o trabajar para fatigarte.

1. Tiempo para la estrategia

Aunque tengas mucho trabajo, no dejes que te dé ceguera de taller, es decir, que la operación diaria de tu emprendimiento te atrape tanto que no veas las cosas urgentes por cubrir lo inmediato. Siempre debes tener tiempo para pensar y reajustar tu estrategia.

Tal vez no estás atacando el nicho de mercado exacto para tu producto, no estás entendiendo al cliente o estás duplicando tus costos de logística. Eso es invertir tiempo y esfuerzo en batallas mal planteadas.

Lo mismo al correr. La estrategia es clave y por supuesto debes consultar a un entrenador profesional, pero tu cuerpo responderá mejor si en tu estrategia de entrenamiento no siempre haces lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un día trabajas más la parte de la fuerza, otro la velocidad y otro la resistencia? Te aseguro que si tienes un plan estratégico de entrenamiento, en lugar de solo entrenar por entrenar, tu cuerpo responderá diferente a los estímulos.

Pensar no es pérdida de tiempo, más bien trabajar sin pensar la estrategia, es tirar recursos a la basura.

2. Has entrenamiento cruzado en tu negocio

Para un corredor hacer entrenamiento cruzado significa no siempre entrenar running: una o dos veces a la semana puede hacer bicicleta, natación, pilates, yoga u otra cosa.

El día que un corredor práctica otra disciplina, su cuerpo asimila y se enriquece con nuevos movimientos; se relaja y gana potencia. De la misma, haces entrenamiento cruzado emprendedor al aprender de otros negocios diferentes al tuyo.

Esto no solo mantiene tu mente despejada, sino que te hace más creativo y te permite encontrar combinaciones explosivas.

No habría Cirque de Soleil si alguien no hubiera combinado circo con arte, ni tendríamos el libro La Catedral del Mar si un abogado (Ildefonso Falcones) no hubiera estado interesado en la historia y la arquitectura.

El equivalente a hacer entrenamiento cruzado en los negocios es ser más multidisciplinario para que tu mente sea más divergente y clara para que identifique diversas posibilidades.

Salirte de la caja no es simplemente pensar diferente; es buscar en lugares distintos. Dedica al menos un 10 por ciento de tu tiempo al entrenamiento cruzado.

Es fácil hacerlo con estas recomendaciones:

Lee y estudia temas diferentes

Conversa con personas de otro entorno y generación

Ten pasiones adicionales a tu negocio

3. La recuperación es parte del entrenamiento

Cuando un deportista descansa permite que su cuerpo asimile el entrenamiento, que las lesiones se recuperen más pronto y que la mente se despeje. ¿A poco no te ha pasado que estás bloqueado con una idea, pero te vas a caminar, a dormir, o a echar un baño y la idea llega sola?

Para tener un gran desempeño el cuerpo y la mente necesitan descansar ya que la tensión excesiva genera fatiga y enfermedad.

El doctor Mihaly Csikszentmihalyi en su libro Fluir en el Deporte nos dice que el deportista que llega a un estado superior es aquel que tiene la tensión en su justa medida, ya que la presión excesiva te rompe y la falta de ella te crea una zona de confort. ¿Cómo manejas tu tensión? ¿Inviertes tiempo, atención y recursos suficientes para estar al máximo como emprendedor?

Piensa en cuál de estas tres ramas (estrategia, entrenamiento cruzado o recuperación) necesitas enfocarte y hazlo ya.