Con más de 200 diseños de accesorios para el cabello, Cute as a Bug conquista a niñas, bebés, y a sus padres, y desde 2019, también a mujeres y matrimonios jóvenes con ganas de emprender un negocio lindo y simple, pero redituable y profesional

Crédito: Cute as a Bug

March 26, 2019 7 min read

Muchos negocios nacen en plataformas digitales como Instagram o Facebook, y aunque se trata de herramientas poderosas para llegar a muchas personas, incluso en todo el mundo, son contados los proyectos que tras ser un éxito digital, se trasladan al mundo físico como estrategia para vender más.

Ese es el caso de Cute as a Bug, el negocio que comenzó en 2003 como una oportunidad de vender accesorios de cabello para niñas y bebés entre amigas y familia. “Facebook era un excelente escaparate, había más de 130,000 seguidores y cada vez que se subía la imagen de un nuevo moño causaba revuelo”, recuerda Berenice Cruz Frausto, creadora del concepto retail y franquicias de Cute as a Bug.



Sin embargo, algo faltaba. “No se tenía el impacto deseado pues aunque las fotos eran buenas, no se podía apreciar el trabajo artesanal o la calidad de los listones”.

Tras varios años de vender así, en el 2016, Berenice tuvo la iniciativa de hacer del negocio digital uno físico, y de paso, hacer profesional y formal lo que comenzó como un hobbie. Tres años después, en 2019, llegaron las franquicias de Cute as a Bug, con las que la emprendedora ha podido llevar sus moños a cuatro diferentes ciudades, con cinco franquicias operando. “Nuestros puntos de venta hacen la diferencia pues en ellos las niñas y jóvenes ven todos los diseños exhibidos y pueden probarse varios modelos en ese momento y los papás notan cómo cambia la imagen de su niña con un moño puesto, por lo que no dudan en comprar”.



El encanto detrás



El catálogo de Cute as a Bug es muy amplio. Tiene varias líneas de productos: una permanente para todo el año, otra de temporada (Primavera, 14 de febrero, Navidad, regreso a clases, etc.), además de una línea de ceremonias (que incluye tocados y diademas) y opciones de regalos de cumpleaños y de baby shower. Hay más de 200 SKUs disponibles, con precios desde 25 pesos hasta 280 pesos. El ticket promedio es de 500 pesos, pues a decir de Berenice, es raro que los padres compren sólo un moño.

Todos los diseños llevan el toque distintivo de Cute as a Bug. Además de este factor, lo que los diferencia de otros es la calidad de sus materiales, pues buscan listones innovadores que cobran vida en manos de 50 artesanas. “Es un arte y tenemos manos mágicas que los ensamblan”, considera.

La emprendedora también lidera el diseño de las islas (con el soporte de profesionales del marketing y del diseño industrial y gráfico) en las que se venden sus creaciones, que se ubican dentro de centros comerciales.

Según explica, estas son “adorables y encantadoras como una catarina para las niñas y le ponemos imaginación, corazón y magia para atraer la atención de los paseantes, además de complementarla con un merchandising poderoso y atractivo, y con el encantador modelo de servicio Cute as a Bug”.

Al inicio su esposo, Jorge Mata, no veía el potencial del negocio. Le decía "¿estás loca? Deja ya de jugar a los moños y haz negocios en serio”, confiesa Jorge. Pero tanto confiaba ella en su concepto y en su potencial que decidió instalar su primer isla en Altaria, el centro comercial más importante de Aguascalientes, la ciudad donde ella y su esposo radican. El reto era grande, pues la inversión fue de 250,000 pesos.

A Jorge no le quedó más que reconocer su error cuando las ventas se dispararon al pasar de 200 piezas al mes en Facebook a 2,500 en punto de venta, y al ver un segundo local de la marca a los seis meses de operación. “El impacto de tener un punto de venta fue abismal a lo que podíamos hacer entre amigas. Y los mismos clientes nos pedían más ubicaciones”, cuenta Berenice.



Oportunidad rentable



Luego de desarrollar el modelo de franquicias y dar el banderazo de salida en 2019, Cute as a Bug comenzó a crecer. A la fecha, además de las dos sucursales propias, en el Estado de Aguascalientes, opera cinco franquicias: una en Metepec, Estado de México; dos en Boca del Río, Veracruz; una en Guadalupe, Zacatecas; y una en Palenque, Chiapas.

Al menos en esta primera etapa, la marca busca franquiciatarios para Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Guanajuato y Estado de México, aunque tiene disponibilidad para ubicarse en toda la República Mexicana.



¿Qué tipo de personas pueden sumarse? Principalmente, mujeres de entre 25 y 50 años, o matrimonios jóvenes emprendedores que busquen no sólo invertir sino involucrarse en un negocio de calidad, lindo y simple pero redituable. El modelo está pensado para que los franquiciatarios administren la operación y dos empleadas atiendan el punto de venta, “Cute as a Bug no es un autoempleo, es mucho más que eso, está diseñado para que sea un verdadero negocio que de libertad e independencia económica y de horarios, nos deja ser mamás, contribuye a nuestro crecimiento personal y profesionalización, y nos deja ser dueñas de un negocio éxito y rentable”.



La inversión inicial que requiere una isla de Cute as a Bug, de 2 x 3, es de 110,000 pesos a 260,000 pesos; la variación depende del guante, pues todas deben ubicarse en centros comerciales y este gasto es variable.

Adicionalmente, se cobran 90,000 pesos más IVA de cuota de franquicia. Este modelo no cobra regalías ni cuota de publicidad, pues “confío tanto en la movilidad del producto que no lo considero necesario”, aclara la emprendedora.

Eso sí, para que sea redituable y se cree un concepto mágico para las niñas, el inventario inicial debe ser de 1,800 piezas, y debe hacerse una compra mínima mensual de 50,000 pesos. La proyección de venta mensual es de 80,000 pesos a 180,000 pesos, con un margen de utilidad neta del 25%. Así, el tiempo estimado de recuperación de la inversión es de entre 7 meses y 1.5 años.



“Nuestra meta es ser la franquicia que con más unidades colocadas en 2019, porque queremos llenar todo el país y, para 2020, exportar el modelo a Estados Unidos, América Latina y España”, adelanta Berenice, emocionada.

Detrás de este negocio hay más que sólo una oportunidad para emprender. A decir del matrimonio, están comenzando a hacer industria en México, pues hasta hace unos años, los proveedores y clientes estaban dispersos, pero gracias a Cute as a Bug se están conjugando todos los jugadores con profesionalización, creatividad, rentabilidad, un toque de imaginación, y mucho corazón.



En el pasado, el matrimonio Mata Cruz tuvo experiencias “malas y decepcionantes” como franquicitarios de varias marcas. De ahí que “nosotros no queremos cometer los mismos errores sino ser una opción viable y decente para nuestros franquiciatarios. Por ello no hemos escatimado en invertir en el mejor equipo staff de profesionales en franquicias, marketing, diseño y jurídico, que respalda y da confianza al modelo de negocio y de franquicias”.

Cute as a Bug

Inversión total: 200,000 pesos + IVA a 350,000 pesos + IVA

Regalías: no aplica

Fondo de publicidad: no aplica

Retorno de inversión: 7 meses a 1.5 años

Margen de utilidad neta: 25%

https://cuteasabug.com.mx/franquicias/