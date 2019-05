Pokemon Sleep te recompensará por dormir

En un intento por convertir el sueño en entretenimiento, recibiremos una aplicación y un accesorio de monitoreo del sueño el próximo año.

Pokemon Go nos hizo caminar y ahora The Pokémon Company quiere hacernos dormir con el anuncio de una aplicación de seguimiento del sueño y un accesorio que "convertirá el descanso en entretenimiento".

Como informa Polygon, The Pokemon Company acaba de anunciar el desarrollo de Pokémon Sleep, que toma la forma de una aplicación, pero será complementado por un nuevo dispositivo que Nintendo está desarrollando llamado Pokémon Go Plus. Juntos forman un completo sistema de seguimiento del sueño con recompensas para los propietarios que regularmente logran una buena noche de descanso.

Imagen: The Pokémon Company vía Twitter

Lo que no está claro en este momento es exactamente de qué forma se presentarán las recompensas por dormir. Tsunekazu Ishihara, presidente y CEO de The Pokémon Company, explicó: "El concepto de este juego es que los usuarios tengan ganas de despertarse cada mañana". Sugiere que un excelente registro de patrones de sueño dará como resultado un juego mejorado de Pokémon, que será música para los oídos de los padres que luchan para que sus hijos se vayan a la cama.

Un accesorio de Pokémon Go Plus ha estado disponible desde septiembre de 2016 y se utiliza junto con la aplicación Pokemon Go para capturar Pokémon. Cuando el Go Plus está vinculado a su teléfono inteligente iPhone o Android, se puede usar para atrapar Pokémon con el solo clic de un botón y almacenar uno en el dispositivo. El Poke Ball Plus funciona de manera similar.

El nuevo accesorio Pokémon Go Plus + conserva la misma funcionalidad que el Go Plus, pero agrega la herramienta de monitoreo del sueño a través de un acelerómetro incorporado. Toma la forma de una pokebola con forma de disco, y me imagino que se usará mientras duermes para ofrecer un mejor seguimiento.

Seguramente aparecerán más detalles sobre el conjunto completo de funciones de Pokémon Sleep y el accesorio Pokémon Go Plus en el momento de su lanzamiento. Obviamente, los jugadores de Pokémon estarán más dispuestos a comprender qué tipo de recompensas pueden esperar por ocho horas de silencio cada noche.