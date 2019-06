Después de que la heroína casi lo mató, Brandon Stump se puso sobrio y fundó una compañía con más de 21 mdd en ventas

El CEO de Charlie's Chalk Dust da una mirada inquebrantable a los horrores de la adicción a la heroína, y cómo pudo cambiar su vida.

A diferencia de otros fundadores de startups, Brandon Stump, CEO de Charlie's Chalk Dust, una marca pionera en el mercado de vapor, no se abrió camino en los trabajos normales de 9 a 5, un día, proclamando que ya había tenido suficiente con los Estados Unidos corporativos. Eso es porque, para Stump, en lugar de ser adicto a una oficina, era un adicto a la heroína, inyectándose diariamente para obtener un alto que no podía obtener en otra parte.



En algún punto del camino, Stump se encontró en una encrucijada: seguir viviendo una vida que, en última instancia, lo mataría, lo que, técnicamente, lo hizo, ya que clínicamente murió 15 veces, o seguir un camino diferente. Él eligió a este último, rechazando que la adicción sea su destino final y convirtiéndose en un emprendedor con un viaje increíble hasta el momento.



Ahora, este suele ser el momento en el que, como narrador de historias, se supone que debe haber algún tipo de momento glorificado de "basura santa". Cuando sensacionalizo la historia, omito detalles que sugieren que lo que Brandon Stump hizo puede ser hecho por todos. No te engañes, porque ese no es el caso. Estás a punto de leer una historia fea, auténtica y cruda de su vida.

En lugar de sentarse aquí e intentar volver a contar la historia de Stump, por temor a dejar de lado cualquier detalle, sigue leyendo para ver cómo el CEO de Charlie's Chalk Dust superó su adicción a la heroína. Lo que comenzó al tomar la decisión de ir a una reunión de AA para obtener una taza de café y un cigarrillo gratis, el viaje de Stump lo llevó por un camino desconocido hacia una compañía que está afectando a toda la industria. Aquí está en sus propias palabras ...

"La raíz de la impotencia.



Incluso antes de la secundaria, me gustaba beber los fines de semana y fumar, y simplemente disfrutar de la vida. Me gustó ser rebelde y romper las reglas, y descubrir formas de divertirme. Desde la fiesta del fin de semana, se convirtió en llegar a la escuela con botellas de jugo de naranja llenas de vodka y tomarlas en clase. Y progresó a todo tipo de drogas.

Apenas me gradué de la escuela secundaria y entré en una universidad de inscripción abierta; donde básicamente puedes entrar con los grados que quieras. Al llegar a la universidad, ya tomaba Percocets a diario, y, desde allí, entré en Oxycontin, que es la progresión natural. Sabes, solo puedes tomar tantos Percocets para obtener ese opioide alto antes de que necesites algo más fuerte.



Cuando me quedé sin Oxycontin, alguien tenía heroína y, claro, tenía miedo de probarlo, pero decidí hacerlo de todos modos. Lo resoplé.



Después de esa primera vez, pensé que nunca volvería a tocar la heroína. Hombre, estuve vomitando por horas; y no lo toqué durante dos meses. Pero luego me encontré en una habitación con un tipo que estaba inyectando, le di mi brazo y dije "vete a la ...", solo sigue adelante y hazlo. Así que giré la cabeza, le di mi brazo y él me inyectó.

Ese punto que obtuve ese día fue algo que perseguí todos los días hasta el día en que finalmente estuve sobrio en 2010. Y nunca más volví a tener ese nivel durante mi persecución durante cinco, seis, siete, ocho años, por muy largo que fuera. Una vez que te vuelves adicto a la heroína ... te atrapa y dicta todas tus decisiones y acciones.

El impacto de la heroína en su familia



Una vez que la adicción a las drogas se apoderó de mí y se apoderó de mi vida, mi familia se vio afectada en gran medida. Quiero decir, desorden completo, era una pesadilla estar cerca de mí y no aparecería durante días o semanas. Mi mamá y mi papá me dijeron que solían quedarse despiertos por la noche y se preguntaban cuándo iba a morir. Mi hermano y mis hermanas no tenían un hermano mayor en quien apoyarse. Recuerdo la tercera o cuarta vez que fui al tratamiento, hubo un fin de semana familiar y le pregunté a mi hermano cómo lo afectaba mi adicción a la heroína. Su respuesta fue bastante clara: "Está destruyendo a nuestra familia. Si alguna vez vuelves a usar heroína, nunca te hablaré".

La inspiración para limpiar vino de una simple taza de café



Esa conversación fue en 2007. No estuve sobrio hasta finales de 2010. Así que, durante otros tres años, seguí con eso. La inspiración para finalmente dejar la heroína y limpiarme fue una combinación de mis acciones. Escribí mis pensamientos en un bloc de notas de mi automóvil sobre cuánto me apestaba la vida: nadie me llamó por mi cumpleaños, vivía en un automóvil, entraba y salía de hospitales por sobredosis; clínicamente había muerto 15 veces. Perdí mi fe y estaba buscando una respuesta porque pensé que iba a morir.



En el estacionamiento del hotel donde solía dejar mi auto, fui al hotel a tomar una taza de café y me pidieron 2 dólares, les dije que lo cargaran a la habitación 235. Me dijeron que no hacían nada eso, en ese momento, me di cuenta de que estaba derrotado. Todo el ajetreo y mentiras para alimentar mi adicción; tocó un punto bajo cuando ni siquiera podía permitirme una taza de café.

Salí del hotel con un pants, me subí a mi auto y pensé que podría obtener una taza de café y un cigarrillo gratis si asistía a una reunión de AA.



Así que conduje mi auto a esta reunión de AA y, antes de bajarme del auto, bajé el espejo retrovisor, me miré a los ojos y dije: "Brandon, hagamos algo diferente hoy e intentemos mantenernos sobrios solo un día." Y salí de ese auto y desde entonces nunca he bebido ni tomado drogas.



Lo que sucedió ese día fue que mi fe fue restaurada. Me centré en un día de sobriedad, y esa fue mi respuesta. Ese día hice todo lo que estaba en mi poder para mantenerme sobrio. Tan duro como fue, me dormí sobrio. Y luego lo hice una y otra y otra vez.

