30 emprendedores exitosos revelan los libros que cambiaron sus vidas

Estos fundadores nos cuentan sobre los libros que influyeron en su forma de pensar sobre la vida y el trabajo.

July 5, 2019 15+ min read

Las grandes ideas no existen en el vacío. Poder aprender sobre la vida de otras personas y sus puntos de vista, ya sea a través de una novela o una autobiografía, puede ayudar a la gente, incluyendo a los emprendedores, a cambiar su perspectiva además de llevarlos hacia oportunidades inesperadas.

Los libros pueden inspirar a alguien a lanzar su startup, dar un giro en su modelo de negocio o incluso alterar la forma en la que conciben su vida. Revisa los libros que, según estos 30 emprendedores, podrían cambiar la forma en la que piensas sobre el mundo.

1. Sobre dar algo a cambio

Emprendedor: Gavin Armstrong de Lucky Iron Fish.

Libro: Capitalismo Consciente: Libera el espíritu heróico de los negocios, de John Mackey y Rajendra Sisodia.

Este libro plantea preguntas interesantes sobre cómo debería estar invirtiendo su dinero el sector privado, y cómo podrían estar ganando dinero. El nivel de compromiso y obligación que debes tener con la sociedad depende de la edad y etapa de tu empresa.

Como desde el primer día nosotros arrancamos con el objetivo de crear un impacto social en toda nuestra cadena de suministros, pudimos introducir esa visión en cada una de nuestras ideas y en nuestros procesos. Conforme crecemos, esa cultura y valor crece con nosotros.

2. Sobre cómo superar obstáculos

Emprendedor: Ryan Holmes de Hootsuite.

Ryan Holmes de Hootsuite. Libro: The Long Walk: The True Story Of A Trek to Freedom.

Es una de las historias más heróicas e increíbles de nuestro tiempo. Narra la historia del autor, Slavomir Rawicz, un soldado polaco tomado como prisionero por los soviéticos tras la Segunda Guerra Mundial. Para recuperar su libertad, Rwaicz emprende un viaje impresionante a través de la tundra siberiana, el desierto Gobi y los Himalaya para llegar a la India.

El libro habla sobre la lucha humana diaria, sobre cómo superar obstáculos y lograr lo imposible. Es justo la razón por la que guardo 10 copias en mi escritorio para regalar cuando sea necesario.

3. Sobre el balance entre la vida y el trabajo

Emprendedor: Julias Hartz, de Eventbrite.

Julias Hartz, de Eventbrite. Libro: Overwhelmed: Work, Love and Play When No One Has the Time, de Brigid Schulte.

Señala los problemas actuales sobre la auto valoración y la forma en la que percibimos el tiempo, pero también sobre los roles de género y la búsqueda del balance entre la vida y el trabajo. Este libro me movió tanto (que además está lleno de datos y reflexiones útiles) que tuvimos que pedirle a la autora que se uniera a la empresa y hablara sobre su libro en un Google Hangout.

4. Sobre la belleza inesperada

Emprendedor: Jeff Chapin, de Casper.

Jeff Chapin, de Casper. Libro: The Tower and the Bridge.

David P. Billington, uno de mis profesores, es el autor. Cuando empecé la carrera buscaba convertirme en químico. Siempre quise usar una bata blanca y trabajar en un laboratorio. Pero cuando leí este libro el primer año de mi carrera para una clase de arte (básicamente sobre la belleza de la arquitectura y la ingeniería) me cautivó tanto que cambié de carrera para convertirme en ingeniero civil.

Hoy en día sigue siendo una referencia para mi en el trabajo, incluso ahora que cambié las estructuras por productos y que trabajo en una escala mucho más pequeña.

5. Sobre pensar positivo

Emprendedor : Jessica Dilullo Herrin, de Stella & Dot.

Jessica Dilullo Herrin, de Stella & Dot. Libro: Positive Inteligence, de Shirzad Chamine.

Es una de las fuentes de conocimiento que me reafirmó que una mente positiva es algo poderoso, no sólo para uno mismo sino para tu equipo y la gente que te rodea. Una mente positiva no es algo que descifres cómo tener y listo, sino que es como la higiene persona, algo que tienes que mantener todos los días.

6. Sobre perspectiva y percepción

Nombre: Melissa Ben-Ishay, de Backed by Melissa.

Melissa Ben-Ishay, de Backed by Melissa. Libro: Biografía de Keith Richard y Mick Jagger.

Me parecieron interesantes porque es como si hubiera leído la misma historia desde dos perspectivas diferentes. Fue increíble ver cómo dos personas vivieron lo mismo y tienen formas diferentes de percibirlo, y ambas son correctas. Fue algo que me abrió los ojos. En la vida, hay cosas que sabes y cosas que no sabes, y para todo lo demás, están las puertas de la percepción.

7. Sobre cómo manejar un equipo

Emprendedor: Dave Rusenko, de Weebly.

Dave Rusenko, de Weebly. Libro: The Rickover Effect, de Theodore Rockwellsobre la bomba nuclear.

Él es una personalidad bastante controversial, se adelantó a su tiempo en cuanto a administración se refiere, y tuvo pensamientos muy interesantes sobre cómo administrar una organización efectiva. Es mucho más que una historia porque provee de anécdotas convincentes y pensamientos sobre cómo sacar lo mejor de la gente.

8. Sobre cómo vivir tu mejor vida

Emprendedor : Josh Reeves, de Gusto.

Josh Reeves, de Gusto. Libro: The Monk and The Riddle, de Randy Komisar.

El autor es un profesor que tuve en Stanford. El libro habla sobre el propósito de la vida a través de su propia experiencia, y pone sobre la mesa la idea de un plan de vida extendido, el concepto de que mucha gente cree que va a hacer algo ahora que puede no gustarle tanto pero que le permitirá obtener lo que quiera en el futuro.

Pero esa mentalidad, replicada a lo largo del tiempo, no te permite vivir la vida que quieres. El mensaje principal es que el viaje en sí mismo también importa. Es la mejor forma de construir un buen futuro.

9. Sobre la naturaleza humana

Emprendedor: Jack Groetzinger, de SeatGeek.

Jack Groetzinger, de SeatGeek. Libro: Pre-suasión: Un método revolucionario para influir y convencer, de Robert Cialdini.

Este libro habla sobre cómo los humanos nos vemos influenciados de formas no-lógicas o no-racionales. Puede sonar un poco maquiavélico, pero es la forma en la que logras que la gente esté de acuerdo contigo, y creo que eso puede usarse para bien. En el caso de SeatGeek, logramos descifrar cómo aprovechar la psicología social y humana para que la gente hiciera más cosas, se divirtiera más y fuera a más eventos.

10. Sobre los defectos humanos

Emprendedor: Aaron Hirschhorn, de DogVacay.

Me encantan los libros que te ayudan a entender o que cambian tu perspectiva sobre la vida, la humanidad o lo que significa ser una persona o un animal. Hay dos libros que me encantan: Vida de Pi, en el que el personaje principal crece en un zoológico y habla sobre lo que significa ser un animal en libertad y uno en cautiverio, y luego lo experimenta de alguna forma en un viaje. Me encanta la perspectiva de humanidad aquí.

Y el otro libro es El arte de conducir bajo la lluvia, escrito desde la perspectiva de un perro. ¡Y la forma en la que el perro ve a su dueño es tan pura y hermosa! Tu ves que su dueño es un humano con defectos, pero el perro no ve nada de eso.

11. Sobre el poder de la introversión

Soy introvertida, así que simplemente me llegó. Creo que muchas veces, los introvertidos, incluyéndome, lo vemos como si fuera un impedimento. Solía no considerarme una emprendedora, incluso tras haber iniciado mi propia empresa, no me veía como una. No era una persona de grandes ideas, y no soy muy carismática. Pero de alguna forma tienes que aprender a ser exitoso en tu propia piel. Y para mi, esto fue liderando con el ejemplo y asegurándome de que balanceaba mis días de una forma que me funcionaba. Y fue uno de esos libros que me reafirmaron… que había mucha gente viviendo como yo. Se trata de asegurarte de obtener lo que necesitas.

12. Sobre comunidad

Emprendedor: Whitney Wolfe, de Bumble.

Whitney Wolfe, de Bumble. Libro: Shantaram, de Gregory David Roberts.

Este libro me hizo darme cuenta de que no importa dónde estés en la vida, de dónde vengas o dónde vivas, cada persona está peleando su propia batalla, y la lucha de cada uno es tan importante como la de todos. Para cada persona, estos son sus problemas y son más importantes que los de los demás. Cambia la forma en la que piensas sobre la humanidad, sobre la forma en la que opera la sociedad y sobre cómo nos tratamos los unos a los otros.

13. Sobre los principios de la innovación

Emprendedor : Shan-Lyn Ma, de Zola.

Shan-Lyn Ma, de Zola. Libro: Merchant Princes de Leon Harris.

Trata sobre las familias que construyeron las grandes tiendas departamentales. Me pareció interesante porque he estado pensando sobre cómo están luchando por sobrevivir todas estas tiendas, y creo que la razón es que no han innovado en mucho tiempo. Pero lo que el libro me mostró es que han sobrevivido a tantas tendencias en el mercado a lo largo de tantas décadas, que es impresionante que sigan vivas. Me recordó que retail y e-commerce siempre regresan a los mismos principios: selección, conveniencia y precio.

14. Sobre hacer el bien mientras haces un buen negocio

Emprendedor: John Zimmer, de Lyft.

John Zimmer, de Lyft. Libro: Para mi son dos libros de Paul Hawken: The Ecology of Commerce y Natural Capitalism.

Me interesaba el medio ambiente y hacer algo bueno, pero también estaba muy interesado en hacer negocios. No sabía bien cómo combinar esas dos cosas, de hecho, creo que las pensaba por separado. Creía que o hacías negocios o hacías el bien. Estos libros me mostraron que hay oportunidades para hacer ambas, y que un negocio puede usarse para crear una solución positiva para el mundo.

15. Sobre construir los cimientos de una cultura laboral

Emprendedor: Amber Venz, de Rewardstyle.

No es precisamente un libro, sino el decálogo de la cultura laboral de Netflix. En el último año, duplicamos el equipo y va a volver a crecer este año. Así que la cultura laboral y la gente han sido un gran punto para nosotros. Encontré el decálogo en un buen momento, y me ha respondido a todas las preguntas que he tenido sobre las bases que construimos, desde nuestro sistema de valor hasta cómo compensar a la gente.

16. Sobre creatividad

Emprendedor: Jen Rubio, de Away.

Jen Rubio, de Away. Libro: Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke.

Es una colección de cartas de Rilke a un joven artista que ofrece una gran perspectiva sobre cómo ser creativo. Es un poco exagerado pero lleno de buenos consejos. Cada vez que lo leo, surgen nuevos consejos en función de lo que está sucediendo en mi vida y mi carrera.

17. Sobre cómo salir de tu zona de confort

Emprendedor: Carrie Dorr, de Pure Barre.

Carrie Dorr, de Pure Barre. Libro: The Big Leap, de Gay Hendricks.

Habla sobre cómo todos tenemos límites y sobre cómo operar en lo que ellos llaman la "zona de genio" te ayuda a ir más allá de esos límites. Creo que todos tenemos un llamado, y que los libros apoyan esa teoría.

18. Sobre cómo liderar con tus fortalezas

Emprendedora: Randi Zuckerberg, de Zuckerberg Media.

Randi Zuckerberg, de Zuckerberg Media. Libro: Me, Myself and Us del Dr. Brian Little.

Durante mucho tiempo batallé porque soy muy introvertida, pero tengo que parecer extrovertida cuando estoy dando una conferencia o en una reunión con emprendedores. Me sentía muy sola en el mundo y luego el Dr. Little salió con este libro sobre ser un pseudo-extrovertido, hablaba de introvertidos que tienen que pretender ser extrovertidos para sus negocios. Cambió mi vida por completo y me abrió una nueva forma de pensamiento.

El libro dice que salgas y si tienes que actuar como un extrovertido, no te olvides de que en el fondo, eres un introvertido, así que tienes que dejar un espacio en tu calendario para serlo, si no, vas a terminar agotado. No funcionamos en la misma energía social que los extrovertidos. Así que ya se que si tengo un día en el que tengo que estar frente a las cámaras o dando alguna plática, tengo que dejar espacios en blanco en mi calendario para despejarme. Y es algo que no hubiera hecho antes de leer este libro, pero que ha afectado positivamente mi negocio y mi vida personal.

19. Sobre cómo resolver problemas

Emprendedor: Tim Chen, de Nerdwallet.

No se trata de un libro sino del blog Farnam Street. La premisa que amo es que hay una creencia subyacente de que hay modelos mentales que dictan la forma en la que opera el mundo. Yo creo que toda la creatividad y la solución de problemas es una mezcla de modelos mentales existentes. Cuando aprendo nuevos que explican cómo funciona una industria o campo relacionado pero tangencial, suelo encontrarme a mi mismo regresando a problemas no relacionados y pensando cómo aplicar esos nuevos conceptos que aprendí.

20. Sobre cómo desarrollar un sistema de valores

Emprendedor: Katrina Lake, de Stitch Fix.

Katrina Lake, de Stitch Fix. Libro: No es por el café: los principios de Starbucks que aseguran el éxito, de Howard Behar.

Lo leí antes de empezar Stitch Fix, y tuvo un gran impacto en mi y en la forma en la que percibo mi empresa. En su libro, Howard habla sobre cómo la cultura laboral de Starbucks es tal que él sentía que podía ser la misma persona en el trabajo que en su casa, y que los valores eran coherentes en ambos mundos. Y eso me hizo mucho sentido. Quería crear un ambiente de trabajo en el que la gente sintiera que podía ser ella misma, y la mejor versión de sí misma.

21. Sobre diseño de producto

Emprendedor: Luis von Ahn, de Duolingo.

Libro: The Design of Everyday Things, de Don Norman.

Antes de leer este libro, no le ponía mucha atención al diseño. Pero el libro deja claro que cuando no entiendes algo es porque su diseño es malo, no porque tu no seas inteligente. Desde entonces, estoy obsesionado con la forma en la que están diseñadas las cosas.

22. Sobre disyunción

Emprendedora: Katie Rodan, de Rodan + Fields.

Katie Rodan, de Rodan + Fields. Libro: The Innovator's Dilemma, de Clayton Christensen.

Hace más de 20 años, Clayton acuñó el término “innovación disruptiva” y escribió sobre como “alguien pequeño” puede revolucionar una industria entera. Nosotros motivamos a los emprendedores a no sólo buscar oportunidades para ser disruptivos, sino que una vez que su negocio está establecido, que estén un paso por delante y se preparen para la siguiente innovación disruptiva que pudiera amenazar a su compañía.

23. Sobre cómo encontrar tu propio camino

Emprendedor: Kara Goldin, de Hint.

Kara Goldin, de Hint. Libro: Originales, de Adam Grant.

Me confirmó lo que ya sabía y más: que la gente no es de una sola medida, sobre todo los emprendedores. Por ejemplo, el hecho de que alguien no deje su trabajo para lanzar su startup no significa que no se la toman en serio o que no será exitosa.

24. Sobre la importancia de incorporal algo de emotividad en tu trabajo

Emprendedor: Bruce Poon Tip, de G Adventures.

Bruce Poon Tip, de G Adventures. Libro: El arte de la felicidad del Dalai Lama.

Fue un libro inspirador porque fue un punto de inflexión en mi entendimiento de que los negocios no son blanco y negro. Crecí y me enseñaron que los negocios no son emocionales, pero el libro me mostró que los negocios pueden ser compasivos y sociales. Es algo de lo que se puede hablar ahora, pero esto fue a finales de los 90.

25. Sobre desmentir mitos peligrosos

Emprendedora: Jennifer Hyman, de Rent the Runway.

Libro: Expecting Better: Why the Conventional Pregnancy Wisdom Is Wrong -- and What You Really Need to Know, de Emily Oster.

Este libro fue un regalo divino durante mi embarazo porque me ofreció una justificación, basada en datos, de por qué estaba bien que yo siguiera comiendo sushi y bebiendo vino y consumiendo cafeína, tres cosas que me encantan y que no quería abandonar por nueve meses. La autora recorre todos los mitos del embarazo, uno por uno, y utiliza sus habilidades como economista para desacreditarlos. Es sorprendente cuánta información errónea hay sobre el embarazo y cuántos mitos todavía están arraigados en nuestra cultura.

26. Sobre cómo dejar ir el perfeccionismo

Emprendedor: Nirav Tolia, de Nextdoor.

Nirav Tolia, de Nextdoor. Libro: The Lean Startup de Eric Ries.

Es una de las bases sobre las que empecé Nextdoor. Mis cofundadores y yo habíamos estado trabajando en otra empresa (Fanbase) y no estaba funcionando. Una de las razones era que siempre queríamos crear el producto más perfecto y luego dárselo a nuestros clientes, cuando en realidad no hay un producto perfecto. El producto perfecto es el que mejora con el tiempo, que se beneficia de sus iteraciones. La ventaja del software es que puedes lanzarlo lo más rápido posible, obtener retroalimentación y luego mejorarlo de manera casi inmediata.

Ese era un error que habíamos cometido en Fanbase. Intentábamos hacerlo perfecto. Invertimos 1.5 años trabajando en él antes de lanzar la primera versión del servicio a nuestros clientes. Y para ese punto, habíamos hecho muchas cosas mal. El método Lean descubre un mecanismo sistemático para construir rápidamente, probar, modificar y mejorar. Así, el costo de hacerlo bien disminuye drásticamente porque no estás invirtiendo tanto y no estás empleando tanto tiempo. Estás intentando responder lo más rápido posible a las necesidades de los usuarios. Y para nosotros fue un gran descubrimiento, una nueva forma de pensar.

27. Sobre perdonar

Emprendedor: Christene Barberich, de Refinery29.

Christene Barberich, de Refinery29. Libro: Hallelujah Anyway: Rediscovering Mercy de Anne Lamott.

Este libro habla sobre la importancia de emplear el perdón y la gracia, especialmente en tiempos de resistencia, lo que obviamente es muy relevante en este momento con lo que está sucediendo en el mundo. Fue una especie de punto revelador, especialmente cuando todos estamos atravesando este período de enojo y rabia. Creo que fue bueno reflexionar en ello e intentar integrarlo en mis sentimientos sobre lo que está sucediendo en las noticias.

28. Sobre dejar ir el resentimiento

Emprendedora: Barbara Corcoran, de Forefront Venture Partners.

No fue un libro sino una frase de Nelson Mandela. Dijo “Vivir con rencor es como beber veneno y esperar que tu enemigo muera”. Pensé: si él no está resentido, ¿por qué habría yo de estarlo?Yo ... dejé ir mi rencor hacia la persona con la que estaba enojada.

29. Sobre superar obstáculos y encontrar disciplina

Emprendedor: Tristan Walker de Walker & Company.



Hay cuatro libros que acabo de leer y que realmente han cambiado mi forma de pensar. Pilgrim's Progress de John Bunyan que habla sobre una familia de fe que atraviesa diferentes obstáculos y logra llegar al final para conocer a su Salvador. La biografía de Benjamin Franklin es increíble, me mostró que la virtud y el aprendizaje se pueden practicar siempre que tengas la disciplina para hacerlo. Cuando pienso en la autobiografía de Malcolm X, lo que es realmente interesante es que mucha gente pinta tiene una idea negativa de este hombre, pero creo que tenía algunas ideas proféticas muy progresistas. Y la biblia; es una guía para mí.

30. Sobre ver el futuro

Emprendedor: Payal Kadakia de ClassPass.

Payal Kadakia de ClassPass. Libro: Steve Jobs de Walter Isaacson.

Jobs fue un líder visionario que se las ingenió para crear el futuro. Creo que cualquier emprendedor puede aprender la capacidad mágica de Jobs para combinar la inteligencia en el negocio con el genio creativo.

Si en estos libros no encuentras lo que deseas aprender, prueba con algunos de esta lista: Los 5 libros que debes leer antes de arrancar un negocio.