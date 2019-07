Cómo es ser mentoreado por Gwyneth Paltrow

La actriz y empresaria conversa con su aprendiz, el cofundador de Maisonette, sobre cómo encontrar apoyo como empresario.

July 12, 2019 13 min read

Gwyneth Paltrow ha desempeñado muchos papeles públicos, especialmente, por supuesto, primero como actriz y ahora como creadora de la empresa Goop. Su plataforma de negocios y contenido de estilo de vida se lanzó en 2008 y se ha convertido en una firma con un valor de 250 millones de dólares al vender productos de salud y bienestar respaldados por Paltrow que los compradores confían en (incluso cuando la comunidad médica se queja).

Pero tiene un papel por el que es menos conocida: tras bambalinas, Paltrow es mentora de mujeres emprendedoras. Sylvana Ward Durrett es una de ellas. Ella es una exempleada de Vogue que durante años produjo el baile anual del Instituto de vestuario en el Metropolitan Museum of Art y luego en 2017 cofundó el sitio de comercio para niños Maisonette. Hoy en día, Maisonette es un negocio en rápido crecimiento con más de 18 millones de dólares en la financiación, y Ward Durrett a menudo se apoya en Paltrow para pedir consejo.

Aquí, las mujeres conversan sobre el valor de la mentoría, lo que es ser una mujer que se encuentra en una startup y enviar mensajes de texto durante las reuniones del consejo.

Entrepreneur (ENT): ¿Cómo se conocieron ustedes dos por primera vez?

Sylvana Ward Durrett (SWD): Nos presentaron a través de Anna [Wintour, editora en jefe de Vogue] hace dos años. Esa primavera había lanzado Maisonette, y como joven, - bueno, no joven, sino nueva-, emprendedora en búsqueda de inspiración, Goop y Gwyneth habían sido como la Estrella del Norte. En los primeros meses de trabajo, nunca se sabe si lo que está haciendo es correcto. Entonces, tener una conversación con Gwyneth sobre esas etapas iniciales y escucharla decir “¿Estás haciendo todo bien?” fue increíblemente relajante.

Gwyneth Paltrow (GP): Realmente he aprendido sobre la marcha y he cometido muchos errores. Agradezco la oportunidad de compartir esos fracasos para que nadie tenga que experimentar los mismos obstáculos que yo.

ENT: Después de esa reunión inicial, ¿cómo progresó su relación?

SWD: Gwyneth me dijo "Si tienes una pregunta, solo mándame un mensaje". Y yo pensé "Eso es una locura. ¡No te estoy enviando mensajes de texto todo el tiempo”. Pero en realidad lo hago. Estoy segura de que la molesto demasiado.

GP: ¡Nunca!

SWD: Pero realmente es tan simple como eso. Siempre le envío un mensaje de texto cuando entro a junta. Ha sido una experiencia muy valiosa.

GP: Awww, ¡me estoy sonrojando!

SWD: ¡Pero es verdad! Es mitad negocio, mitad terapia.

Imagen: Homepolish

ENT: ¿Con qué tipo de problemas te ha ayudado Gwyneth?

SWD: Hablamos mucho sobre la cultura de la empresa. Ella me dijo que leyera un libro que me encantó y que se llama The Collaborative Way: A Story About Engaging the Mind and Spirit of a Company. Ella da consejos sobre cosas así, pero también hemos hablado de sobre temas realmente prácticas, como los derechos de voto cuando estábamos cerrando nuestra ronda de inversión Serie A.

ENT: Gwyneth, ¿has visto muchos paralelos entre lo que Sylvana está experimentando ahora y tus primeros días en Goop?

GP: No recaudé dinero hasta hace como unos seis años, y pensé “Dios mío, es difícil ser una mujer que va ante un grupo de hombres en su mayoría blancos para tratar de explicarles por qué estás construyendo una plataforma que va a ser impactante”. Ellos no entienden lo difícil que es construir algo por un consumidor femenino y tienes que presentarte frente a un montón de personas que asignan capital, especialmente en la etapa incipiente de un negocio, pero no hay mucho que señalar y no entienden por qué alguien estaría interesado en tu propuesta. Sobre todo en temas como cosas de bebé o contenido sobre sexualidad femenina

ENT: ¿Cómo te impactó la mentoría mientras construías Goop?

GP: Tuve que enredar a un grupo de personas para que me guiara. Yo era muy descarada y llamaba a las personas para pedirles su ayuda y aprovechar al máximo a mi estatus de celebridad para que hablaran por teléfono. [Risas] ¿Sabes? Por ejemplo, ser una actriz famosa a veces me ayuda para conseguir una reservación para cenar y a veces para que Brian Chesky, el CEO de Airbnb, te devuelva la llamada. También me gusta mucho escuchar a la gente. Por ejemplo, estaba hablando con una mujer que es profesora en la Escuela de Negocios de Harvard y le pregunté "¿Quién viene a Harvard todos los años para hablar sobre cultura pero también vive en Los Ángeles?". Y ella me señaló a Alan Horn quien es copresidente en los estudios de Disney ahora. Lo llamé y hablamos sobre cómo se comunica con su equipo y cómo anuncia malas noticias. Fueron consejos muy específicos.

SWD: Una de las primeras cosas que me dijiste fue buscar mentores con habilidades muy específicas. De Gwyneth, he aprendido que ella siempre está aprendiendo y haciendo. Ella se esfuerza mucho por ti. Te dirá cosas como "He hablado con 25 personas sobre lo que me preguntaste y esto es lo que debes hacer".

GP: ¡Nerds! Nerds anónimos.

ENT: Sylvana, ¿has seguido su ejemplo en términos de hacer llamadas para pedir ayuda?

SWD: Todo el tiempo. Me he sorprendido mucho de ver que la gente quiere ayudar. Muchos emprendedores han pasado por este proceso agotador y quieren apoyar a quien va comenzando.

ENT: ¿Alguna de ustedes ha podido construir red de apoyo una sólida con otras empresarias?

GP: En las cenas de CEO a las que me invitan, generalmente soy la única mujer. Estuve cenando una vez con Tina [Sharkey] de Brandless, y fue genial conectar con ella. Pero solo demuestra que necesitamos más empresarias. Si solo obtenemos el 2 por ciento del dinero de los fondos de inversión, no habrá muchas de nosotras. Tenemos que aprovechar este momento y hacer este cambio cultural. Y, obviamente, será de ayuda cuando, cuantitativamente hablando, nuestros negocios funcionen y la gente pueda mirar Maisonette, Goop, Brandless, Rent the Runway, Who What Wear o Stitchfix y decir "OK, ¡tal vez sea una buena apuesta de inversión!". Pero por el momento ha sido un proceso lento.

Imagen: Bryan Bedder | Getty Images

ENT: ¿Y esto cómo las inspira para crear esa red de mujeres experimentadas que ayuden a las novatas?

SWD: Pienso mucho en esto, incluso con nuestros clientes. Mamás, mujeres, somos partícipes. Cuando vienen personas que recién están comenzando, me encanta acompañarlas en su proceso.Quiero devolver el tipo de apoyo que recibí de Gwyneth.

ENT: Mencionaron que ustedes dos hablan mucho sobre la cultura de la empresa. ¿Qué estás tratando de crear?

GP: Pasé mucho tiempo pensando en la cultura me di cuenta de algo así: Una compañía de equis número de personas es fácil de mantener y modelar la cultura y la transparencia. Pero pasé por una pequeña crisis a fines de 2018 y tuve que volver a evaluar completamente la forma en que entendía el ambiente de mi compañía. Habíamos crecido hasta tener un equipo de 250 personas y ya no puedo tener tiempo individual con todos, y cada vez es más difícil modelar el comportamiento de mis colaboradores. Entonces, ¿cómo recreamos la sensación que teníamos cuando Goop era una firma de solo ocho mujeres en un cuarto detrás de mi casa? La respuesta me llegó durante las vacaciones de Navidad y fue simplemente darme cuenta de que todos somos responsables de la cultura en mi empresa. Tenemos que responsabilizarnos. En lugar de molestarnos por tener un nuevo jefe que no te gusta y crear toxicidad, tenemos en claro que todos somos responsables de nuestro propio lado de la calle. No tengo idea de lo que implicaría si tuviéramos que duplicar el tamaño de nuevo. La cultura de la empresa es su propia forma de vivir y respirar, y tienes que tener mucha agilidad en la forma en que la manejas.

ENT: Como líder, ¿de qué manera son accesibles para sus equipos?

SWD: Es un poco más fácil para mí; tenemos 45 personas incluso en este nivel micro e inevitablemente empiezas a perder el contacto con todos. Pasas de los días en los que podías hablar con cada miembro de tu equipo a batallar para recordar el nombre de alguien. Pero me gusta salir de mi oficina y charlar con la gente y eso ayuda.

GP: Acabo de terminar el libro de Reid Hoffman, Sylvana, ¿lo has leído?

SWD: No, pero lo haré ahora.

GP: Dios mío, tienes que hacerlo. Él habla de cómo al principio, una startup es una familia. Y luego es un pueblo, y luego es una ciudad. Cada etapa requiere de repensar la estrategia. En Goop estamos muy en la etapa de la aldea y esa tener una reunión semanal con todos los miembros del equipo es una parte fundamental de mi funcionamiento. Es muy importante tener un momento cada semana donde todos se sientan parte del proceso. Con menos frecuencia, trato de tener almuerzos trimestrales con todos los equipos de la compañía. Es un foro abierto para hacerme cualquier pregunta sobre negocios, la vida o lo que sea. Lo que hace una cultura fuerte es que las personas se sienten valoradas y parte de algo más grande que ellas mismas.

ENT: ¿Y esto cómo las inspira para crear esa red de mujeres experimentadas que ayuden a las novatas?

SWD: Pienso mucho en esto, incluso con nuestros clientes. Mamás, mujeres, somos partícipes. Cuando vienen personas que recién están comenzando, me encanta acompañarlas en su proceso.Quiero devolver el tipo de apoyo que recibí de Gwyneth.

ENT: Mencionaron que ustedes dos hablan mucho sobre la cultura de la empresa. ¿Qué estás tratando de crear?

GP: Pasé mucho tiempo pensando en la cultura me di cuenta de algo así: Una compañía de equis número de personas es fácil de mantener y modelar la cultura y la transparencia. Pero pasé por una pequeña crisis a fines de 2018 y tuve que volver a evaluar completamente la forma en que entendía el ambiente de mi compañía. Habíamos crecido hasta tener un equipo de 250 personas y ya no puedo tener tiempo individual con todos, y cada vez es más difícil modelar el comportamiento de mis colaboradores. Entonces, ¿cómo recreamos la sensación que teníamos cuando Goop era una firma de solo ocho mujeres en un cuarto detrás de mi casa? La respuesta me llegó durante las vacaciones de Navidad y fue simplemente darme cuenta de que todos somos responsables de la cultura en mi empresa. Tenemos que responsabilizarnos. En lugar de molestarnos por tener un nuevo jefe que no te gusta y crear toxicidad, tenemos en claro que todos somos responsables de nuestro propio lado de la calle. No tengo idea de lo que implicaría si tuviéramos que duplicar el tamaño de nuevo. La cultura de la empresa es su propia forma de vivir y respirar, y tienes que tener mucha agilidad en la forma en que la manejas.

ENT: Como líder, ¿de qué manera son accesibles para sus equipos?

SWD: Es un poco más fácil para mí; tenemos 45 personas incluso en este nivel micro e inevitablemente empiezas a perder el contacto con todos. Pasas de los días en los que podías hablar con cada miembro de tu equipo a batallar para recordar el nombre de alguien. Pero me gusta salir de mi oficina y charlar con la gente y eso ayuda.

GP: Acabo de terminar el libro de Reid Hoffman, Sylvana, ¿lo has leído?

SWD: No, pero lo haré ahora.

GP: Dios mío, tienes que hacerlo. Él habla de cómo al principio, una startup es una familia. Y luego es un pueblo, y luego es una ciudad. Cada etapa requiere de repensar la estrategia. En Goop estamos muy en la etapa de la aldea y esa tener una reunión semanal con todos los miembros del equipo es una parte fundamental de mi funcionamiento. Es muy importante tener un momento cada semana donde todos se sientan parte del proceso. Con menos frecuencia, trato de tener almuerzos trimestrales con todos los equipos de la compañía. Es un foro abierto para hacerme cualquier pregunta sobre negocios, la vida o lo que sea. Lo que hace una cultura fuerte es que las personas se sienten valoradas y parte de algo más grande que ellas mismas.