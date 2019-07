Eric Yuan nos explica las 6 simples estrategias que usó para que Zoom se convirtiera en un negocio de $20 mil millones de dólares

El fundador y CEO habla sobre cómo la pasión y los riesgos alimentaron el crecimiento multimillonario de Zoom.

Cualquiera que esté familiarizado con la historia de crecimiento del gigante de las videocomunicaciones Zoom sabe que su exitosa salida a la bolsa no fue casualidad. Desde que Eric Yuan empezó la compañía en 2011, ha sumado más de 2,000 empleados, genera más de 120 millones de dólares de ganancias trimestrales, está valuada en más de $20 billones de dólares, y sí, es bastante redituable también.

Para entender el detrás de cámaras del asenso de Zoom hacia la cima de una industria bastante poblada, entrevisté a Yuan quien empezó la empresa como único fundador y sobrevivió a las altas y bajas del negocio de Zoom desde el día uno. Yuan me compartió los seis principios que para él fueron fundamentales a la hora de construir y escalar su empresa.

1. Tener experiencia profunda en dominios

Aunque Yuan empezó Zoom de cero, el mundo de las videocomunicaciones no le era desconocido. Siendo uno de los ingenieros fundadores y VP de ingeniería de Webex, consiguió suficiente experiencia en dominios a lo largo de 10 años antes de arrancar Zoom.

Me explicó, “Mientras Webex creció de $0 a más de $700 millones de dólares, la empresa fue comprada por Cisco. El equipo de Webex perdió la pasión y las ganas de seguir haciendo crecer la empresa porque muchos de sus fundadores se habían ido, y la integración con Cisco no fue exitosa.” De esa experiencia aprendió que “tienes que seguir trabajando duro para hacer felices a tus clientes, y tienes que tener el control de tu propio destino”.

Habiendo vivido la experiencia de hacer crecer Webex desde cero, Yuan entendía los pormenores del negocio de video comunicaciones. Esto le dio una gran ventaja a la hora de fundar Zoom, permitiéndole saltarse un buen pedazo de la curva de aprendizaje.

2. Arriesgarte

En 2011, Yuen era una de las piezas clave de Webex tras la compra de Cisco. En ese momento manejaba a más de 800 empleados y tenía un muy buen salario. Como es de esperarse, su esposa no estaba tan segura de que renunciar era buena idea.

Eric no estaba seguro de lo que pasaría con Zoom, pero sí sabía que su tiempo en Webex se había terminado. Me dijo, “Cada día halaba con nuestros clientes y me decían lo infelices que eran con nuestro servicio. Era una forma terrible de pasar mis días, y me pasó factura.” Así que su siguiente paso era claro: “Quería pasar mis días haciendo felices a mis clientes, y sabía que tenía que hacerme cargo de mi destino para lograrlo”.

El mercado de las videocomunicaciones empezaba a poblarse en 2011, y muchos de sus amigos le aconsejaron que no fundara una empresa de eso. Yuan dio un salto de fe y renunció.

Le fue increíblemente bien. De manera muy honesta, Eric me dijo: “El riesgo terminó siendo positivo porque la mayoría de las soluciones que había en el mercado no estaban funcionando para los clientes, así que no importó cuánta competencia hubiera”. Y en mi opinión se queda corto con esa afirmación, considerando que Zoom ahora está en la bolsa y tiene un valor de $20 billones de dólares.

3. Corre ligero

Aunque Yuan tenía el conocimiento para dirigir una empresa de video comunicaciones y se había arriesgado a iniciar Zoom en un mercado ya competido, no hubiera podido hacerlo si no hubiera mantenido una filosofía de austeridad.

Para empezar, Yuan empezó esto solo, y para él fue una gran ventaja, sobre todo al inicio. Me dijo: “Ser un sólo fundador te permite moverte rápidamente, cuando estás compitiendo contra algo masivo y bien armado, necesitas acelerar al máximo y hacerlo con agilidad. El hecho de tener a una sola persona a la cabeza permite que tomes decisiones más rápidamente”.

Además, él ya había hecho esto en Webex, así que no tenía que dividir las ganancias iniciales con otra persona cuando podía armar su propio marco de trabajo.

Además de dirigir Zoom a su timo, Yuan tenía una filosofía para el dinero. Al inicio, Zoom era conocida por sus modestas oficinas. Yuan me dijo: “Si me hubiera gastado el dinero de mis inversionistas en muebles bonitos, sobre todo al inicio, tal vez no hubiera tenido las oportunidades para hacer crecer el negocio”. Muchas startups deberían aprender esto de Zoom.

Y lo que es más inspirador es que la filosofía de Zoom no ha cambiado demasiado desde que empezó. En palabras de Yuan, “Desde el inicio hasta el día de hoy, quiero maximizar el valor de nuestros inversionistas. Cada dólar que me dan representa la confianza que tienen en mí, así que debería vivir para llenar sus expectativas”. Este principio fue el que le permitió escalar Zoom a lo que es hoy.

4. Que tus clientes sean prioridad

Otra razón tras el mega crecimiento de Zoom en los últimos años es el extremo cuidado que Yuan tiene por cada uno de sus clientes. Muchos emprendedores se enfocan en la publicidad para que sus marcas sean conocidas. Yuan, por el contrario, cree en esto: “nuestra principal estrategia de crecimiento es mantener felices a los clientes que ya tenemos. Si los clientes actuales están felices, ellos mismos exponen nuestra plataforma a nuevos usuarios”.

5. Asegura el balance entre la vida y el trabajo

Yuan siempre ha dicho que no se pierde ningún partido de sus hijos. Claro que quería preguntarle cómo lo logra. ¿Cómo es posible que alguien que dirige una empresa millonaria pueda llegar a todos los juegos de sus hijos?

Me dijo: “No viajo mucho por trabajo, tal vez una o dos veces al año. Si un cliente o cualquier otra persona quiere conocerme, les dijo ‘Primero hagamos Zoom. Si no es suficiente, entonces nos conocemos’. 99 de cada 100 veces, un Zoom cara a cara es todo lo que se necesita”. Con el tiempo que ahorra haciendo eso en lugar de viajar, Yuan puede tener tiempo para sus hijos.

En sus propias palabras, “Si me quedo en casa en lugar de viajar, entonces es cuestión de bloquear espacios en mi calendario para mis hijos y estos compromisos no son negociables”. Eso es impresionante.

Pero Yuan me recuerda que él cree en el balance entre la vida personal y el trabajo de la forma en la que yo creo. “Creo que cuando lo que haces te importa demasiado, no hay necesidad de tener el tradicional balance entre vida y trabajo. Yo lo veo como hacer lo que me importa, no como trabajo”.

Eso es lo que me gusta de Yuan, está viviendo su vida, disfrutando de todo lo que hace. Independientemente de sus ingresos, eso es la definición del éxito.

6. Sé profundamente apasionado

Pero en lo que realmente se distingue Yuan como fundador y CEO es su intensa pasión. Muchas veces lo verás tuitear con sus clientes, con gente común y corriente como tú y yo. Me dijo “Tenemos un gran éxito con los equipos de servicio al cliente y redes sociales, pero cuando detecto que un cliente necesita ayuda o no es feliz, me lo tomo personal”.

Esta es una característica que lo define: su pasión no se deriva del dinero que gana, sino de hacer felices a sus clientes. Su pasión se manifiesta en sus interacciones con clientes, ya que siempre ofrece contribuir directamente al código de Zoom para solucionar sus problemas.

En palabras de Yuan: “Estas personas me importan y me importa su experiencia con Zoom, así que me es natural querer meterme y ver si puedo ayudar.” Sus clientes le apasionan, y espera hacerlos felices largo plazo.

Como Yuan lo ve, “Qué mejor forma de saber cómo está funcionando tu negocio, lo que podrías estar haciendo para mejorarlo, ¿que estar escuchando a tus clientes todo el día?” La pasión de Yuan por mejorar Zoom se relaciona con su pasión por ayudar a sus clientes.

Pasión. Esa es la razón por la que Yuan, el CEO de una gran empresa, nunca se rinde y ha logrado el nivel de éxito que disfruta hoy.