Cómo arranqué (y dirijo) un negocio millonario mientras viajo por el mundo

Así puedes hacerlo tú también.

August 16, 2019 9 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En enero de 2008, acababa de regresar de mi primer viaje alrededor del mundo. Sin dinero, obtuve un trabajo temporal en un hospital cubriendo a una asistente que estaba en permiso de maternidad. Mi trabajo era sentarme ahí, contestar el teléfono, abrir el correo y básicamente no romper nada.

Tras unos cuantos días, me di cuenta de que no era lo mío. Yo quería salir, “estar ahí”, en ese lugar mítico que era cualquier lugar menos mi ciudad, y me pregunté qué podía hacer para seguir viajando.

Convertirme en un escritor de viajes me pareció una buena idea. Decidí iniciar un blog para mostrar mi trabajo, conseguir trabajos como freelnace y tener un lugar en el que la gente pudiera ver mi CV y descubrir que contratarme valía la pena. Pero lo que inició como un CV digital se ha transformado en un negocio que incluye un sitio web, una fundación, un hostal, conferencias, una escuela de blogging, reuniones, tours y un libro que está entre los más vendidos del New York Times.

Esto no pasó de la noche a la mañana. No abrí mi computadora, escribí un par de cosas mientras caminaba por Tailandia y mágicamente empezó a caer el dinero. No, esto requirió de mucho trabajo, de tiempo y de un equipo. Tienes que construir las cosas para que las cosas existan. Tienes que crear el sistema que necesitas para estar ahí afuera, haciendo todas las cosas que soñaste hacer. (Aunque nadie decide viajar para pasarse el día entero sentado en un café).

Lo que la mayoría de los bloggers de viaje no te dicen es que no se puede viajar por el mundo y trabajar al mismo tiempo. No funciona, y cuando lo intentas, tanto el trabajo como el viaje sufren las consecuencias porque no les dedicas el tiempo necesario a ninguno de los dos. Tu cerebro está en demasiados lugares al mismo tiempo, y eso nunca es bueno.

Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo construir una empresa cuando quieres vivir viajando? Aquí te dejo seis tips sobre cómo empezar.

1. Prepara tu blog antes de viajar

Lo último que quieres es sufrir por el diseño, la tipografía o los formularios de contacto mientras viajas. Adelanta todo el trabajo que puedas antes de salir de casa para que puedas disfrutar el destino al que vas. Arma tu sitio web por lo menos seis meses antes de que viajes. Así podrás dejar lista la parte difícil. Tu sitio nunca será perfecto y siempre querrás cambiarle un par de cosas, pero si dejas el esqueleto listo antes de irte, tu vida será mucho más sencilla.

2. Ten un horario

Yo solía pensar que no tenía suficiente tiempo para escribir. Siempre me sentía abrumado, y siempre pensaba en las cosas que no tenía tiempo para hacer. Y entonces, para evitar esa sensación, veía Netflix, salía a tomar con mis amigos o simplemente me quedaba tirado haciendo nada.

La realidad es que no se trata de tener el tiempo suficiente, sino de poner prioridades para tu tiempo.

Por lo general, la gente crea listas de pendientes para administrar su trabajo, y aunque esta técnica puede ser una gran forma de organizar tus compras, no necesariamente es la mejor forma de organizar tu trabajo porque lo que termina pasando es que haces las cosas más fáciles primero y pones las más difíciles al final. Es la naturaleza humana.

Lo que deberías hacer es crear un horario que te permita agrupar tu trabajo en bloques. Mientras viajo, suelo escribir por las mañanas, salir a conocer durante el medio día y hasta la tarde, luego reviso mi correo, ceno y veo a dónde me lleva la vida. También agrupo mi trabajo por días, incluso cuando viajo. Los lunes escribo y hago marketing. Los martes edito mis textos. Los miércoles escribo mi boletín y contesto correos. Los jueves subo mis textos y envío el boletín.

También intento trabajar un día del fin de semana, esto me ayuda a concentrarme sin distracciones porque el resto de la gente no está en la oficina.

3. Contrata gente

Invertir en tu negocio es la forma más segura de hacerlo crecer. Cuando empecé no tenía mucho dinero y odiaba gastar, así que encontré a los diseñadores más baratos, lo mismo que programadores. Empecé con lo más barato y hacía muchas cosas yo mismo.

Me arrepiento de eso, no fue la mejor idea. Ahora pienso que debí haber pagado un poco más por calidad.

Sé lo que es empezar un blog sin recursos, pero el día en que decides convertirlo en un negocio, necesitas invertirle más dinero. Esto te ayudará a crecer mucho más rápido, y entre más rápido crezcas, más pronto estarás recuperando tu inversión.

No necesitas empezar en grande, yo no lo hice. Lo primero que gasté en mi sitio fue la compra del tema y la plantilla. Me costó $49 dólares y fue increíble porque mi sitio ya no se veía feo y la gente se quedaba más tiempo navegándolo, lo que me dio más ganancias que eventualmente pagaron el tema.

4. Contrata staff de tiempo completo

Cuando empieces a ganar dinero, contrata gente de tiempo completo. Necesitas gente que se despierte pensando en cómo mejorar tu sitio web todo el tiempo, y si tienes a alguien de medio tiempo, sólo tienes la mitad de su motivación.

No puedes hacerlo todo solo. No eres Superman y si realmente quieres ganar millones necesitas ayuda. Nadie llega a ese punto solo. Tu papel como dueño es publicitar y dirigir el negocio, no hacer las cosas molestas como subir los textos, buscar imágenes, responder correos y preocuparte por temas de programación. Esas no deberían ser tus funciones. Contrata a alguien para que lo haga.

Contratar a mi primer empleado de tiempo completo fue bastante aterrador. Iba a usar un buen porcentaje de mi ingreso para pagarle, pero esto me permitió dejar de preocuparme por hacer crecer el sitio. Los ingresos del marketing de afiliados aumentaron de $200,000 dólares a $300,00 al año siguiente, y así siguieron creciendo. Contratar gente fue la mejor decisión que he tomado, y recomiendo contratar a un empleado de tiempo completo en cuanto puedas permitírtelo.

Actualmente tengo cinco empleados, y cada uno es responsable de diferentes aspectos del sitio web para que yo pueda ser la voz y el mensajero que atrae a nuevas personas y nuevas alianzas.

5. Conoce a todo el que puedas

Cuando estás viajando, conocer a otros creativos es muy fácil porque estás en sus ciudades. Usa esto como una oportunidad para conocer influencers en diferentes áreas. Eres tan fuerte como tu red, así que entre más grande y diversa sea, más rico será tu negocio. Y saltarte la barrera geográfica yendo a la ciudad de alguien más para hacer una colaboración puede ser súper ventajoso.

Si hay algún influencer que sigas de algún país, escríbele y dile que estarás ahí y que te gustaría hacer una colaboración. Ve a conferencias. Además, hay cientos de grupos de creativos en Facebook. Únete y busca eventos. También busca reuniones de influencers para que puedas conocerlos y colaborar con ellos. Incluso si no salen cosas grandes, aún así ellos tienen su propia audiencia que nunca ha escuchado hablar de ti y así puedes conseguir nuevos fans orgánicos.

6. Starbucks será tu nuevo amigo

Establecer una rutina mientras viajas es complicado. Un día estás en un camión, al día siguiente estás en un café, al siguiente estás volando y luego estás en un tour. Trabajas a horas extrañas y nada es igual.

Pero siempre cuentas con Starbucks, un lugar al que puedes llamar oficina y entrenar a tu cerebro para que lo crea. El espacio siempre es igual, en cualquier lugar del mundo. Tiene wifi. Tiene el mismo menú. Tiene las mismas sillas y el mismo estilo en cada una de sus ubicaciones. Cuando viajo, trabajo todo lo que puedo desde Starbucks. Mi cerebro sabe que entrar a un Starbucks significa trabajo. Llego, trabajo, me voy. Sin líos.

Puede que tú seas diferente y que te funcione trabajar desde diferentes lugares o en posiciones incómodas. Conozco mucha gente que puede trabajar en espacios súper reducidos, o en la cama, o en cafés random o incluso en hostales ruidosos con sillas incómodas. Yo no soy así.

Encuentra lo que mejor te funcione y conviértete en un mago de la productividad, porque eso es lo que necesitas hacer si quieres dirigir un negocio que te permita viajar. Tienes que agendar trabajo y viajes para que siempre puedas enfocarte en una sola cosa. Una vez que logres establecer un sistema puedes dejar que corra… y disfrutar de los beneficios de trabajar desde cualquier lugar del mundo sin preocuparte.