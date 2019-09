La guía de Bobbi Brown para tener éxito: ve a menos juntas y haz más cosas

La emprendedora leyenda del maquillaje está siguiendo su propio consejo y construyendo varias marcas nuevas.

¿Qué nueva empresa puedes crear, cuando la primera que lanzaste cambió una industria, literalmente? Esa era la pregunta a la que se enfrentaba Bobbi Brown, la leyenda del maquillaje, cuya línea de lipsticks floreció hasta convertirse en la empresa multimillonaria Bobbi Brown Cosmetics. Ella dejó la empresa en 2016 sin saber muy qué haría a continuación, lo único que sabía es que estaba harta de la vida corporativa. (Hacía décadas que la empresa había sido comprada por Esteé Lauder). “No fue liberador, fue más como ‘¡Mierda! ¿Y ahora?’” Pero desde entonces ha ido encontrando la respuesta, expandiéndose a nuevos territorios con una línea de suplementos para Walmart (Evolution_18), un sitio web editorial (justBobbi) y un hotel boutique (The George), todos proyectos que arrancaron en primavera de este año. Bobbi también tiene un nuevo podcast (Long Story Short) y un estudio de foto y producción (18Label), además de varios proyectos en puerta. Pero su segundo acto no ha sido tan diferente del primero, dice: en el fondo, todo lo que hace un emprendedor es crear.

ENTREPRENEUR (ENT): Tú te hiciste de un nombre en un momento en el que la frase ‘marca personal’ ni siquiera existía. ¿Piensas en ti misma como una marca?

Bobbi Borwn (BB): Ni poquito. Ni siquiera sabía lo que era una marca cuando empecé. Yo era maquillista. Lo único que quería era hacer algo mejor que lo que existía en el mercado, y eso me emocionó bastante.

ENT: He escuchado eso de mucha gente famosa, que no se construyeron como marca de forma estratégica. Es un contraste a lo que estamos viviendo hoy, cuando la gente se trata a sí misma como una marca de forma consciente.

BB: Mucha gente así se me acerca a pedirme consejos y lo único que puedo decirles es: “OK, ve a casa y hazlo. Aterriza tus ideas, investiga lo que se necesita y hazlo. Y si no funciona, hazlo de nuevo, pero cámbiale un poco”. Todo el mundo quiere platicar sobre lo que hará y planean y hacen estrategias, pero suelen olvidar que realmente lo tienes que hacer. Yo soy de las que hace cosas.

ENT: ¿Alguien te dijo esto cuando iniciaste?

BB: No. El único consejo que tuve al inicio fue de alguien que me dijo: “El mundo no necesita otra marca de cosméticos. No sabes lo que estás haciendo”. Así que dije, OK, y seguí haciendo lo que estaba haciendo, que era hacer un lipstick que no oliera mal, que fuera del color de tus labios y que no los resecara ni los dejara grasosos. En una sesión de fotos conocí a un químico y le dije lo que quería, y me lo hizo, y dije “Wow, a la gente le va a encantar esto” y me contestó “OK, vamos a hacerlo. Véndelo en $15 dólares y te quedas con $7.50 y yo con $7.50”. Dije, “¡Muy bien!” Y así empezamos.

ENT: “El mundo no necesita otra marca de cosméticos” suena despectivo, pero me pregunto si no había algo bueno que aprender de este consejo. Porque el mundo no necesita otra marca de cosméticos de la misma forma que no necesita otra marca de bebidas. Lo que significa que un emprendedor realmente tiene que crear algo que tenga sentido.

BB: Cierto. Cuando las cosas estaban flojas pensaba, “Bueno, para ganar algo de dinero extra déjame ir a un salón de belleza y maquillar mujeres”. Así que trabajaba con mamás y tías y hermanas y les enseñaba a maquilarse y ellas me decían: “Wow, me encanta, es muy sencillo” y así fue como mi marca y mi carrera crecieron, gracias al sentido común. Mi marca se convirtió en una marca que enseña cosas.

ENT: Haz dicho que si escribieras un libro de negocios se llamaría “Duh”. ¿Sientes que en el fondo así son los negocios, realmente sencillos?

BB: Sí, creo que la gente desperdicia tiempo, energía y dinero en cosas que no importan.

ENT: OK, entonces me gustaría que te imaginaras entrando a un negocio y diciéndole a la gente lo que debe dejar de hacer. ¿Cuáles serían esas cosas?

BB: Bueno, primero… dejar de enterrar sus cabezas en las computadoras. Por lo menos una vez al día, levantar la mano, salir a tomar aire fresco y platicar con la gente. Y dejar de tener tantas juntas. Honestamente, hay ocasiones en las que una plática puede durar 2 segundos.

Imagen: Cortesía de Bobbi Brown

ENT: En 2016, tras 25 años construyendo tu empresa, dejaste Bobbi Brown Cosmetics. Ahora estas haciendo cosas totalmente diferentes (suplementos, hotelería, contenido). ¿Es confuso?

BB: No, honestamente no es tan diferente. Soy una persona que cuando piensa en un proyecto piensan en qué es, cómo podría ser mejor, cómo explicárselo bien a la gente, cómo curarlo, cómo subirlo a Instagram y cómo visualizarlo. A la hora de crear Evolution_18 hice lo mismo que cuando estaba creando colores para una temporada o una categoría nueva de productos. Sólo haces las cosas. Un emprendedor es sólo una persona a la que le gusta crear cosas y le gusta que las cosas se hagan.

ENT: Desde que dejaste Bobbi Brown Cosmetics, no todo lo que has intentado ha funcionado, como ser editora de belleza en Yahoo. ¿Te preocupa el fracaso?

BB: No le tengo miedo al fracaso. Si algo no funciona, lo veo y dijo “OK, fue divertido, fue interesante. Esta es la razón por la que no funcionó”. Porque siempre me gusta aprender. He hecho cosas en las que digo “No lo quiero volver a hacer, pero fue interesante vivirlo".

ENT: Apuesto a que es liberador. Cuando no le temes al fracaso estás dispuesto a tomar más riesgos.

BB: Totalmente. Es como, ahora tengo la oportunidad de hacer un podcast. No sé nada al respecto, no sé cómo entrevistar gente. No me preparo, sólo me dan una hoja de papel, entro y hablo con esa persona, con quien sea, desde Mickey Drexler hasta Jeff Raider o Joey Fatone. No soy la más lista del lugar, pero sin duda soy la más curiosa.

ENT: Siendo una persona a la que le pagan por entrevistar gente puedo decirte que esa es justo la forma correcta de hacerlo. Si usas preguntas ya hechas no escuchas lo que te dicen y no das seguimientos. Traer las preguntas hechas mata la conversación.

BB: ¡Es bueno saberlo! Porque en realidad ni siquiera las veo.

ENT: Si los podcasts hubieran existido cuando iniciaste tu carrera, ¿crees que lo hubieras hecho igual? ¿Sólo entrar y ver qué pasa?

BB: No, ¡para nada! Creo que lo bueno de tener experiencia y de ir creciendo es que tu seguridad crece contigo. Y honestamente, después de todos estos años, la gente quiere saber de mi: ¿Cómo es que eres tan segura? Y lo que pasa es que la seguridad es sentirte cómoda en tu propia piel. Me siento cómoda cuando me equivoco, cómoda cuando tengo que admitir que no sé algo. Es interesante no saber las cosas, mientras no tengas miedo de preguntar y decir “Esperen, ¿qué es eso?”

ENT: La gente prefiere que le pregunten y aprendas, en lugar de pretender que sabes.

BB: Exacto. Y por alguna razón la gente cree que por ser un emprendedor exitoso tienes una varita mágica y que puedes aventarles polvos mágicos, y es como: Oigan, lo único que tengo es que nunca dejo de avanzar.