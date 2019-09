Determinado a triunfar: cómo el amor por los autos de este emprendedor lo llevó a tener una vida de éxito

Descubre cómo fue que Todd Johnson desarrolló sus múltiples fuentes de ingreso y la forma en la que ayuda a otros a hacer lo mismo.

Todd “TJ” Johnson ha fundado y se ha asociado para construir empresas en la industria de la tecnología de la información, construcción comercial, ventas, turismo, editorial y marketing de información, liderando estas compañías con métodos de inicio, recuperación y crecimiento. También es un inversionista en bienes raíces muy activo, con propiedades en todo el mundo. Aunque en Los Ángeles es conocido por su colección de autos exóticos y sus animadas degustaciones de tequila, para él la familia siempre va primero. Me reuní con él un día después de que sorprendiera a sus hijas con viaje sorpresa en globo y le pedí que me platicara sobre su camino como emprendedor.

Sus inicios

“Soy de Cayce, Carolina del Sur, un suburbio de Columbia. Crecí en una familia de bajos ingresos, y mi mamá era madre soltera. Nos mudamos a San Francisco, California, cuando tenía 11 años tras el segundo matrimonio de mi mamá, y vivimos ahí durante año y medio antes de regresar a Carolina del Sur. Mi primer trabajo fue como jardinero, cortaba el pasto y quitaba hierbas. Ese trabajo me enseñó a innovar y ser ingenioso. Si quería ganar dinero, lo único que tenía que hacer era salir a buscar clientes. Había días en los que nadie me daba trabajo, pero la mayoría de las veces conseguía algo si seguía tocando puertas. Siempre tuve dinero y eso me dio una sensación de independencia, además de que el hecho de trabajar me hacía sentir en control de mi destino. Ese sentimiento no ha desaparecido”.

Compró su primer auto… a los 14 años

“Los autos me han gustado desde que tengo memoria. Cuando era niño armaba autos que a escala pequeña tenían unas 1,000 piezas. Perdía la sensibilidad en los dedos de tanto pegamento. Me llevó tiempo ser lo suficientemente organizado, detallado y concentrado como para construir autos que se vieran increíbles; era muy difícil hacerlos a la perfección. Afortunadamente, hoy puedo comprarlos y he descubierto que todos los autos ensamblados a mano tienen imperfecciones, sin importar lo mucho que pagues por ellos.

“Cuando era más joven, solía ir a las agencias de autos sólo a mirarlos, hasta que eventualmente pude sacar un Mercury Cougar Rx7. Para ese momento trabajaba en la cocina de un restaurante italiana y cada semana me daban mi sueldo completo. Tenía 14 años, ¡y ni siquiera pude sacar el auto del estacionamiento! Me volaba las clases para escuchar el motor al encenderse y me quedaba escuchando el radio. Eventualmente, mi mamá se enteró, recuperó todo mi dinero y me hizo comprarme un Datsun B210 de dos puertas”.

Las primeras señales del éxito

“A los 17 años me enlisté en la Fuerza Aérea e iba a la universidad de noche para estudiar ciencias de la computación. Mientras estaba en el ejército, empecé a construir computadoras y venderlas. En ese momento, las computadoras compatibles con IBM eran lo máximo porque podías tener una PC que hiciera todo lo que una PC IMB hacía, por una fracción del precio”.

“Construí y vendí computadoras a tantas familias como pude. Era una labor intensa y requería de muchísima ayuda post venta de la que podía ofrecer. Al mismo tiempo, empresas como Dell y Gateway empezaron a ofrecer PCs per-configuradas a bajo costo que ya venían equipadas con muchísimo software. Mi pequeño negocio no pudo crecer ni innovar lo suficientemente rápido como para mantenerse relevante. Estaba tan enfocado en el “ahora” y en ganar dinero que ni siquiera me di cuenta de la corta vida que tendría”.

“Dejé el ejército y empecé a trabajar para una empresa de telecomunicaciones, en el área de servicio. Trabajaba el tercer turno, de las tres a las 11 pm, dando soporte. No me parecía demasiado complicado, así que hice todo lo posible por aprender más sobre la tecnología trabajando con otros departamentos. Como yo no empezaba a trabajar hasta las tres de la tarde, llegaba a las 10 de la mañana y me ofrecía como voluntario en otras áreas. Trabajé en los equipos de red, desarrollo de aplicaciones y sistemas operativos y obtuve muchísima experiencia que no hubiera tenido de otra forma. Eventualmente, empecé a hacer mejoras a nuestro sistema insignia”.

“Construí una interfaz más amigable, integrada con nuestro sistema de llamadas y empecé a crear reportes más útiles. Después de hacerlo, me dieron la responsabilidad del sistema y empecé a ayudar y a colaborar con otros usuarios fuera de la empresa. Eventualmente me reclutaron para trabajar con un proveedor de gobierno y me hice de un nombre dentro de la comunidad”.

“Esto me llevó a iniciar mi primer negocio sustentable, Intact Technology, Inc. Te estoy hablando de hace $50 millones de dólares y 25 años”.

Encontrando la satisfacción a través de enseñar a otros

“Yo sé lo que se puede hacer cuando combinas la visión correcta con la atención, ejecución y ganas. También he visto por qué y cómo se pueden hacer mal las cosas, razón por la cual todas mis nuevas empresas logran mejores niveles de ganancias y éxito, mucho más rápido que las anteriores. Mi servicio de coaching, nHotPursuit, se centra en ayudar a los emprendedores a acelerar el crecimiento de sus empresas".

“El objetivo es ayudar a miles a empezar y hacer crecer negocios que les permitan lograr grandes niveles de seguridad financiera, un estilo de vida más flexibles y una mejor calidad de vida. Si logro pasarme el resto de mi vida profesional persiguiendo este objetivo, mi espíritu se sentirá pleno y habré hecho algo muy especial con mi vida”.

"¿Estás buscando tu potencial o tu potencial te está buscando a ti?"

“Al final, todos quisiéramos operar lo más cerca posible de nuestro potencial. ¡Ahí está la magia! Hay dicha en el simple hecho de buscar nuestro potencial. La felicidad viene de saber que realmente lo estamos intentando, trabajando con un sentido de urgencia, estirando y sintiéndonos satisfechos con nuestros logros”.

“Por otro lado, te sientes triste cuando sabes que puedes dar, lograr y ser mucho más. Es frustrante ver evidencia de lo que puedes hacer sabiendo que no lo estás intentando lo suficiente, no te estás arriesgando lo que deberías o no estás siendo lo suficientemente valiente para alcanzar tu potencial. En este punto, tu potencial te está buscando… Y este sentimiento suele generar culpa y te hace sentir mal. Así que la pregunta importante es: ‘¿Estás persiguiendo tu potencial con todo lo que tienes, o te sientes frustrado y perseguido por tu potencial porque sabes que puedes y que deberías estar haciendo mucho más?’

